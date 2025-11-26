DJ Ádin – meghökkentő videóval jelentette be fiatal szélsője szerződéshosszabbítását az MTK
Az MTK Budapest 2029 nyaráig meghosszabbította szélsője, Molnár Ádin szerződését – erről a fővárosi labdarúgóklub a megszokott stílusú közleménye mellett egy meghökkentő videó segítségével is hírt adott.
Molnár Ádin DJ-nek állt az MTK Budapest edzőközpontjában és bejelentette: 2029-ig biztosan marad a Hungária körúton.
A kék-fehérek saját nevelésű futballistája az előző idényben vált alapemberré, a jelenlegi idényben pedig 14 bajnokin öt gólnál és három gólpassznál jár. Idén szeptemberben őt választották meg a hónap legjobb játékosának az NB I-ben.
