Nemzeti Sportrádió

DJ Ádin – meghökkentő videóval jelentette be fiatal szélsője szerződéshosszabbítását az MTK

V. J.V. J.
Vágólapra másolva!
2025.11.26. 15:52
Címkék
NB I MTK Budapest Molnár Ádin
Az MTK Budapest 2029 nyaráig meghosszabbította szélsője, Molnár Ádin szerződését – erről a fővárosi labdarúgóklub a megszokott stílusú közleménye mellett egy meghökkentő videó segítségével is hírt adott.

Molnár Ádin DJ-nek állt az MTK Budapest edzőközpontjában és bejelentette: 2029-ig biztosan marad a Hungária körúton. 

A kék-fehérek saját nevelésű futballistája az előző idényben vált alapemberré, a jelenlegi idényben pedig 14 bajnokin öt gólnál és három gólpassznál jár. Idén szeptemberben őt választották meg a hónap legjobb játékosának az NB I-ben.

 

 

NB I MTK Budapest Molnár Ádin
Legfrissebb hírek

DVSC: az elvi egyezség megvan a tulajdonosváltásról, folyik az adminisztráció – NS-infó

Labdarúgó NB I
9 órája

A Szpari és az Újpest adta a legtöbb játékost a 14. forduló válogatottjába

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:28

Kovácsréti Márk: Az NB I-ben nincs verhetetlen csapat – NB I-es legek

Labdarúgó NB I
Tegnap, 9:32

NB I: szerződést bontott örmény védőjével a Kazincbarcika – hivatalos

Labdarúgó NB I
2025.11.24. 10:20

Bognár György: Három helyett hat gólt kellett volna kapnunk...

Labdarúgó NB I
2025.11.24. 08:25

Az MTK elleni négygólos győzelmével elmozdult a kieső helyről a DVTK

Labdarúgó NB I
2025.11.23. 20:25

Hornyák Zsolt: A Ferencváros ellen a mostaninál jobb teljesítményre lesz szükség

Labdarúgó NB I
2025.11.23. 09:01

A volt Fradi-játékos szerint nem ízlett a Szpari taktikája az FTC-nek

Labdarúgó NB I
2025.11.23. 08:55
Ezek is érdekelhetik