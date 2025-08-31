Az Újpest edzője szerint ennyi helyzettel nem szabad vereséget szenvedni

Újpest FC–MTK Budapest 1–2 (1–0)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 6769 néző. Vezette: Csonka Bence

Gólszerző: Matko (23.), ill. Kerezsi (55.), Bognár I. (84.)

Damir KRZNAR, az Újpest edzője

– Újabb vereség…

– A játék képe alapján ennek nem így kellett volna történnie. Huszonnégy lövésünk volt, ami azt mutatja, hogy uraltuk a meccset, a vezetés megszerzése után meg kellett volna őrizni az előnyt. Sokat tettünk a második gól megszerzéséért, hiába. Az MTK az első lehetőségéből egyenlített és végül kikaptunk, pedig ennyi helyzettel nem szabad vereséget szenvedni.

– A Szusza Ferenc Stadionban nyert a Paks, a Kisvárda és most az MTK Budapest is – nem szeretnek itt játszani?

– Köszönöm a kérdést, mert így elmondhatom, elnézést kell kérnem a szurkolóinktól, akik a rémes időjárás ellenére is megtöltötték a lelátókat, végig biztattak minket, tényleg a tizenkettedik emberünk volt a tábor. Sajnos nem tudtuk boldoggá tenni őket, így csak kérhetem: maradjanak velünk, tartsanak ki mellettünk, mert csak együtt tudunk kikecmeregni ebből a helyzetből!

– Mi kell ehhez? Most következik a szünet, min kell leginkább változtatni?

– Nem lesz könnyű időszak, mert sok mindenen csiszolni kell. Rendet kell tenni a fejekben, mert nem elég jól játszani, eredményesnek kell lenni. Lehet, hogy a felállásunkon is változtatunk, ezt majd meglátjuk, de mindegy, milyen játékkal, eredményt kell elérnünk.

HORVÁTH Dávid, az MTK vezetőedzője

– Két vereség után győzelem idegenben!

– Az ETO elleni súlyos csapáson kívül többször is azt éreztük, többet érdemeltünk volna a játékunk alapján, mint amennyi jutott nekünk pontszámban, de mindig azzal nyugtattuk magunkat: keményen dolgozunk tovább és akkor visszakapjuk a futballtól az energiabefektetést. Meglehet, ezen a mérkőzésen az egy pontot is megbecsültük volna, így viszont, hogy győztünk, még nagyobb az örömünk. Pedig az első félidőben az Újpest jó volt, nem a megfelelő helyeken szereztünk labdát, túl nagy volt a távolság a játékosok között.

– Mi változott a második félidőre?

– Masszívabbak lettünk és a pálya középső részén is tudtunk labdát szerezni, így hatékonyabban tudtunk előremenni, többször felbukkantunk a kapu előtt.

– Vezetőedzőként miként éli meg, hogy a gólveszélyes Molnár Rajmund Lengyelországba igazolt?

– Edzőként nyilván sajnálom, ha olyan kiváló játékosok köszönnek el, mint Kosznovszky Márk vagy most Molnár Rajmund. Ugyanakkor az a feladatom, hogy kövessem a klub filozófiáját: a tehetségek felkutatása, nevelése, beépítése az első csapatba, hogy aztán a nemzetközi piacon is értékesnek számítsanak. Amekkora veszteség, ugyanakkora büszkeség.

Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC 1–1 (1-0)

Miskolc, DVTK Stadion, 5004 néző. Vezette: Karakó Ferenc

Gólszerző: Maceiras (12. – öngól), ill. Nagy Zsolt (49. – 11-esből)

Vladimir RADENKOVICS, a DVTK vezetőedzője

– Jó ez az eredmény?

– Elégedett lehetek a küzdeni akarással. Minden meccsnek van lélektana, a múlt heti bajnoki után az volt a kérdés, milyen energiákat tud mozgósítani a csapat, mert ilyen esetekben ez gyakran lejjebb megy. A játékosok jól kezelték ezt a helyzetet, teljes motivációval kezdtek, nem volt különbség a mostani és az előző bajnoki között. Jó mérkőzést játszottunk, erős ellenféllel szemben értünk el döntetlent.

– Szokásától eltérően nem változtatott az előző meccs kezdőcsapatán: mi volt az oka?

– Most fordult elő először a diósgyőri edzősködésem során, hogy egymás után kétszer ugyanazt a kezdőcsapatot küldtem pályára. Ennek az volt az oka, hogy éreztetni akartam a játékosokkal: Nyíregyházán jó munkát végeztek. A taktika viszont nem teljesen ugyanaz volt, mint az előző mérkőzésen, ez látszódott is az elején, hiszen többet birtokoltuk a labdát. Miután megszereztük a vezetést, volt némi változás, de nem minden úgy történt, ahogy szerettük volna.

– Melyik félidő tetszett jobban?

– Az első félidőnek az eleje, a másodiknak pedig a második része tetszett.

HORNYÁK Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője

– Jó mérkőzés volt?

– Igen, az volt. A meccs után, amikor bementünk az öltözőbe, megdicsértem a csapatot a második félidőben nyújtott teljesítményéért. Amit kértem, a játékosok betartották, voltak helyzetek a második játékrészben. Igaz, benne volt az is, hogy az ellenfél is betalál. Jó volt látni, hogy van mire építeni, fölényben voltunk egy veszélyes csapat ellen, ráadásul a DVTK jó cseréket küldött a pályára.

– Milyennek látta az első félidőt?

– Nagy Zsolt esését tizenegyesnek láttam, de nem ezen van a hangsúly. Ugyanakkor az is igaz, hogy az első félidőnk halvány volt. Az öngólt rossz védekezés előzte meg, jobban oda kellett volna figyelni. Nagyon sok volt a szabálytalanság, a tartalék bírótól kértem, kerüljön már elő a sárga, erre a kispadon a kollégámnak mutatták fel. A lényeg: a második félidő már rendben volt.

– Nemigen élt a csere lehetőségével, mi volt az oka?

– Azért nem cseréltem, mert nem láttam olyan futballistát, akit le kellett volna hívni a pályáról, annyira jól játszott a csapat. Nem is emlékszem hirtelen ehhez hasonló esetre. A két cserénk is csak néhány perccel a vége előtt, tulajdonképpen kényszerűségből történt. Tényleg nagyon elégedett voltam a játékkal, amit láttam.

Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good 1–2 (0–2)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2295 néző. Vezette: Derdák

Gólszerző: Klausz (78.), ill. Cipetic (27. – 11-esből), Nagy K. (45+1.)

Nuno CAMPOS, a ZTE FC vezetőedzője

– Hogyan értékeli a mérkőzést?

– Nem kezdődött jól a meccs, holott az ellenfél nem tudott a tizenhatosunkon belülre kerülni, majd az első ilyen alkalommal tizenegyeshez jutott. Ami gond, hogy a vendégek a következő tizenhatoson belüli megmozdulásuk után már kettő nullára vezettek. Ez igencsak visszavetette a csapatunkat. A második félidőben a Kisvárda tíz mezőnyjátékossal védekezett, ami eléggé megnehezítette a dolgunkat. Hiába kockáztattunk és voltak lehetőségeink, sajnos ez sem volt elég. Az első félidő rányomta a bélyegét a mérkőzésre.

– Mi volt az oka, hogy szerkezetet váltott a csapat?

– Inkább a játékosok karakterisztikája változott. Sok munka vár még ránk, sokat kell fejlődnünk, az idény első mérkőzésein döntetleneket játszottunk, akkor megérdemeltük volna a győzelmeket. Aztán jött az Újpest majd most a Kisvárda elleni vereség. Sokan azt gondolják, hogy lejtmenetbe került a csapat, de erről szó sincs. Nyerünk mi még meccseket, ez az út győzelmekhez vezet.

– Dénes Vilmos a Kortrijkba távozik s Yohan Croizet is elhagyhatja az együttest: mit jelent a két alapember távozása?

– Mi úgymond fejlesztjük a játékosokat, ezáltal megpróbáljuk magasabb szinten értékesíteni őket. Ez a klubnak és a futballistáknak is jó. Az a feladatom, hogy fejlődjenek a kezem alatt, és ha rövid is volt az együtt töltött idő, Dénes Vilmos esetében ez megtörtént. Ami Yohan Croizet helyzetét illeti – nos, róla nincs pluszinformációm…

GERLICZKI Máté, a Kisvárda vezetőedzője

– Két gól, három pont...

– És tegyük hozzá, hogy nehéz meccs volt. A bemelegítéskor láttuk, hogy felállást vált a ZTE, ezért kissé át kellett szerveznünk a játékunkat. Igyekeztünk a kapusukig kergetni a hazaiakat, és ott hibára kényszeríteni őket, amiből több labdaszerzésünk volt, számos lehetőséget tudtunk kialakítani. A szünetben négyet cserélt a ZTE, kitűnő játékosok jöttek be, s egy időre el is vesztettük a kontrollt. Néha imádkozni kellett, hogy ne kapjunk gólt, de összességében megérdemelten győztünk. A második félidőben nyújtott játékon viszont javítani kell.

– A ZTE szerkezetváltását látva min kellett változtatni?

– A bemelegítéskor a stábtagok és az edzők rendre felmérik a terepet, s láttuk, hogy három belső védő és két szárnyvédő készül a hazaiaknál, amire megoldást kellett találnunk. Emiatt például teljesen más struktúrája lett a letámadásnak. Láttuk a korábbi meccseken, ha az ellenfelek úgymond lecsúsztak a zalaiakról, akkor szép támadásokat tudtak vezetni, de láttuk a paksi mérkőzésüket is, amelyen a hazai csapat szorosabb védekezést alkalmazott, és most mi is ezt tettük.

– Sorozatban három bajnokit nyertek meg: rosszkor jön a válogatott szünet?

– A ZTE elleni meccs előtt is volt szünetünk, de őszintén szólva ez nem befolyásol semmit. A győzelemnek örülünk, jobb hangulatban telik a hosszú hazaút.