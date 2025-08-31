Nemzeti Sportrádió

Az Újpest edzője szerint ennyi helyzettel nem szabad vereséget szenvedni

Vágólapra másolva!
2025.08.31. 09:08
null
Damir Krznar elnézést kért a szurkolóktól az újabb vereség után (Fotó: Török Attila)
Címkék
Újpest MTK Damir Krznar Horváth Dávid
Az MTK meglepetésre 2–1-es győzelmet aratott az Újpest vendégeként a labdarúgó NB I 6. fordulójában. A Kisvárda Zalaegerszegen nyert, míg a Diósgyőr és a Puskás Akadémia nem bírt egymással. Mestermérlegek.

Újpest FC–MTK Budapest 1–2 (1–0)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 6769 néző. Vezette: Csonka Bence
Gólszerző: Matko (23.), ill. Kerezsi (55.), Bognár I. (84.)

Online közvetítés itt!

Damir KRZNAR, az Újpest edzője

– Újabb vereség…     
– A játék képe alapján ennek nem így kellett volna történnie. Huszonnégy lövésünk volt, ami azt mutatja, hogy uraltuk a meccset, a vezetés megszerzése után meg kellett volna őrizni az előnyt. Sokat tettünk a második gól megszerzéséért, hiába. Az MTK az első lehetőségéből egyenlített és végül kikaptunk, pedig ennyi helyzettel nem szabad vereséget szenvedni.

– A Szusza Ferenc Stadionban nyert a Paks, a Kisvárda és most az MTK Budapest is – nem szeretnek itt játszani?     
– Köszönöm a kérdést, mert így elmondhatom, elnézést kell kérnem a szurkolóinktól, akik a rémes időjárás ellenére is megtöltötték a lelátókat, végig biztattak minket, tényleg a tizenkettedik emberünk volt a tábor. Sajnos nem tudtuk boldoggá tenni őket, így csak kérhetem: maradjanak velünk, tartsanak ki mellettünk, mert csak együtt tudunk kikecmeregni ebből a helyzetből!

– Mi kell ehhez? Most következik a szünet, min kell leginkább változtatni?     
– Nem lesz könnyű időszak, mert sok mindenen csiszolni kell. Rendet kell tenni a fejekben, mert nem elég jól játszani, eredményesnek kell lenni. Lehet, hogy a felállásunkon is változtatunk, ezt majd meglátjuk, de mindegy, milyen játékkal, eredményt kell elérnünk.

HORVÁTH Dávid, az MTK vezetőedzője

– Két vereség után győzelem idegenben!     
– Az ETO elleni súlyos csapáson kívül többször is azt éreztük, többet érdemeltünk volna a játékunk alapján, mint amennyi jutott nekünk pontszámban, de mindig azzal nyugtattuk magunkat: keményen dolgozunk tovább és akkor visszakapjuk a futballtól az energiabefektetést. Meglehet, ezen a mérkőzésen az egy pontot is megbecsültük volna, így viszont, hogy győztünk, még nagyobb az örömünk. Pedig az első félidőben az Újpest jó volt, nem a megfelelő helyeken szereztünk labdát, túl nagy volt a távolság a játékosok között.

– Mi változott a második félidőre?     
– Masszívabbak lettünk és a pálya középső részén is tudtunk labdát szerezni, így hatékonyabban tudtunk előremenni, többször felbukkantunk a kapu előtt.

– Vezetőedzőként miként éli meg, hogy a gólveszélyes Molnár Rajmund Lengyelországba igazolt?     
– Edzőként nyilván sajnálom, ha olyan kiváló játékosok köszönnek el, mint Kosznovszky Márk vagy most Molnár Rajmund. Ugyanakkor az a feladatom, hogy kövessem a klub filozófiáját: a tehetségek felkutatása, nevelése, beépítése az első csapatba, hogy aztán a nemzetközi piacon is értékesnek számítsanak. Amekkora veszteség, ugyanakkora büszkeség.

 

Diósgyőri VTKPuskás Akadémia FC 11 (1-0)
Miskolc, DVTK Stadion, 5004 néző. Vezette: Karakó Ferenc
Gólszerző: Maceiras (12. – öngól), ill. Nagy Zsolt (49. – 11-esből)
Online közvetítés itt!

Vladimir RADENKOVICS, a DVTK vezetőedzője

– Jó ez az eredmény? 
– Elégedett lehetek a küzdeni akarással. Minden meccsnek van lélektana, a múlt heti bajnoki után az volt a kérdés, milyen energiákat tud mozgósítani a csapat, mert ilyen esetekben ez gyakran lejjebb megy. A játékosok jól kezelték ezt a helyzetet, teljes motivációval kezdtek, nem volt különbség a mostani és az előző bajnoki között. Jó mérkőzést játszottunk, erős ellenféllel szemben értünk el döntetlent.  

– Szokásától eltérően nem változtatott az előző meccs kezdőcsapatán: mi volt az oka?      
– Most fordult elő először a diósgyőri edzősködésem során, hogy egymás után kétszer ugyanazt a kezdőcsapatot küldtem pályára. Ennek az volt az oka, hogy éreztetni akartam a játékosokkal: Nyíregyházán jó munkát végeztek. A taktika viszont nem teljesen ugyanaz volt, mint az előző mérkőzésen, ez látszódott is az elején, hiszen többet birtokoltuk a labdát. Miután megszereztük a vezetést, volt némi változás, de nem minden úgy történt, ahogy szerettük volna.

– Melyik félidő tetszett jobban?      
– Az első félidőnek az eleje, a másodiknak pedig a második része tetszett.

HORNYÁK Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője
– Jó mérkőzés volt?      
– Igen, az volt. A meccs után, amikor bementünk az öltözőbe, megdicsértem a csapatot a második félidőben nyújtott teljesítményéért. Amit kértem, a játékosok betartották, voltak helyzetek a második játékrészben. Igaz, benne volt az is, hogy az ellenfél is betalál. Jó volt látni, hogy van mire építeni, fölényben voltunk egy veszélyes csapat ellen, ráadásul a DVTK jó cseréket küldött a pályára.  

– Milyennek látta az első félidőt? 
– Nagy Zsolt esését tizenegyesnek láttam, de nem ezen van a hangsúly. Ugyanakkor az is igaz, hogy az első félidőnk halvány volt. Az öngólt rossz védekezés előzte meg, jobban oda kellett volna figyelni. Nagyon sok volt a szabálytalanság, a tartalék bírótól kértem, kerüljön már elő a sárga, erre a kispadon a kollégámnak mutatták fel. A lényeg: a második félidő már rendben volt.

– Nemigen élt a csere lehetőségével, mi volt az oka? 
– Azért nem cseréltem, mert nem láttam olyan futballistát, akit le kellett volna hívni a pályáról, annyira jól játszott a csapat. Nem is emlékszem hirtelen ehhez hasonló esetre. A két cserénk is csak néhány perccel a vége előtt, tulajdonképpen kényszerűségből történt. Tényleg nagyon elégedett voltam a játékkal, amit láttam. 

 

Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good 1–2 (0–2)
Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2295 néző. Vezette: Derdák 
Gólszerző: Klausz (78.), ill. Cipetic (27. – 11-esből), Nagy K. (45+1.)

Online közvetítés itt!

Nuno CAMPOS, a ZTE FC vezetőedzője

– Hogyan értékeli a mérkőzést?     
– Nem kezdődött jól a meccs, holott az ellenfél nem tudott a tizenhatosunkon belülre kerülni, majd az első ilyen alkalommal tizenegyeshez jutott. Ami gond, hogy a vendégek a következő tizenhatoson belüli megmozdulásuk után már kettő nullára vezettek. Ez igencsak visszavetette a csapatunkat. A második félidőben a Kisvárda tíz mezőnyjátékossal védekezett, ami eléggé megnehezítette a dolgunkat. Hiába kockáztattunk és voltak lehetőségeink, sajnos ez sem volt elég. Az első félidő rányomta a bélyegét a mérkőzésre.

– Mi volt az oka, hogy szerkezetet váltott a csapat?     
– Inkább a játékosok karakterisztikája változott. Sok munka vár még ránk, sokat kell fejlődnünk, az idény első mérkőzésein döntetleneket játszottunk, akkor megérdemeltük volna a győzelmeket. Aztán jött az Újpest majd most a Kisvárda elleni vereség. Sokan azt gondolják, hogy lejtmenetbe került a csapat, de erről szó sincs. Nyerünk mi még meccseket, ez az út győzelmekhez vezet.

– Dénes Vilmos a Kortrijkba távozik s Yohan Croizet is elhagyhatja az együttest: mit jelent a két alapember távozása?     
– Mi úgymond fejlesztjük a játékosokat, ezáltal megpróbáljuk magasabb szinten értékesíteni őket. Ez a klubnak és a futballistáknak is jó. Az a feladatom, hogy fejlődjenek a kezem alatt, és ha rövid is volt az együtt töltött idő, Dénes Vilmos esetében ez megtörtént. Ami Yohan Croizet helyzetét illeti – nos, róla nincs pluszinformációm…

GERLICZKI Máté, a Kisvárda vezetőedzője

– Két gól, három pont...     
– És tegyük hozzá, hogy nehéz meccs volt. A bemelegítéskor láttuk, hogy felállást vált a ZTE, ezért kissé át kellett szerveznünk a játékunkat. Igyekeztünk a kapusukig kergetni a hazaiakat, és ott hibára kényszeríteni őket, amiből több labdaszerzésünk volt, számos lehetőséget tudtunk kialakítani. A szünetben négyet cserélt a ZTE, kitűnő játékosok jöttek be, s egy időre el is vesztettük a kontrollt. Néha imádkozni kellett, hogy ne kapjunk gólt, de összességében megérdemelten győztünk. A második félidőben nyújtott játékon viszont javítani kell.

– A ZTE szerkezetváltását látva min kellett változtatni?     
– A bemelegítéskor a stábtagok és az edzők rendre felmérik a terepet, s láttuk, hogy három belső védő és két szárnyvédő készül a hazaiaknál, amire megoldást kellett találnunk. Emiatt például teljesen más struktúrája lett a letámadásnak. Láttuk a korábbi meccseken, ha az ellenfelek úgymond lecsúsztak a zalaiakról, akkor szép támadásokat tudtak vezetni, de láttuk a paksi mérkőzésüket is, amelyen a hazai csapat szorosabb védekezést alkalmazott, és most mi is ezt tettük.

–  Sorozatban három bajnokit nyertek meg: rosszkor jön a válogatott szünet?     
– A ZTE elleni meccs előtt is volt szünetünk, de őszintén szólva ez nem befolyásol semmit. A győzelemnek örülünk, jobb hangulatban telik a hosszú hazaút.

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Paksi FC64218–9+914
  2. Debreceni VSC531110–7+310
  3. Puskás Akadémia631210–10010
  4. Kisvárda5311  7–8–110
  5. Ferencvárosi TC4211  9–4+57
  6. Újpest FC621310–8+27
  7. MTK Budapest621312–13–17
  8. ETO FC41312–7+56
  9. Diósgyőri VTK613210–14–46
10. Nyíregyháza Spartacus5113  7–13–64
11. Zalaegerszegi TE64210–14–44
12. Kazincbarcika514  4–12–81

 

 

Újpest MTK Damir Krznar Horváth Dávid
Legfrissebb hírek

Meglepetés a Megyeri úton, az Újpest sorozatban harmadszor kapott ki hazai pályán

Labdarúgó NB I
18 órája

Kovács Patrik nem duzzogott, inkább edzett

Labdarúgó NB I
Tegnap, 12:23

Nigériai támadó a Ferencváros célkeresztjében – sajtóhír

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:29

A klubrekord közeli ajánlat után hosszabbított Duartéval az Újpest

Labdarúgó NB I
2025.08.29. 18:45

Hétfőn kísérik utolsó útjára Káposzta Benőt

Labdarúgó NB I
2025.08.29. 15:09

Most kiderül, Domingues nélkül is le tudja-e győzni a Debrecen a Ferencvárost

Labdarúgó NB I
2025.08.29. 13:43

Világhírű ügynökséghez csatlakozott a magyar válogatott középpályás

Labdarúgó NB I
2025.08.27. 10:30

Az MTK eladja Molnár Rajmundot, megvan az egyezség az áráról – NS-infó

Labdarúgó NB I
2025.08.27. 09:03
Ezek is érdekelhetik