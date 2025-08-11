A klubmodell gyümölcse – Borsos László jegyzete

SAJNOS PERIFÉRIÁRA SZORULT a magyar labdarúgás az európai futballban, éppen ezért az NB I nem különösebben vonzó a nyugat-európai csapatok megfigyelőinek, a scoutok inkább Horvátországban, Szerbiában vagy Ausztriában néznek tehetséges játékos után. Magyar-, illetve fiatalszabály ide vagy oda, az akadémiák nem fogják menetrendszerűen termelni a nemzetközi viszonylatban versenyképes játékosokat, időre van szükség, mire lehet foganatja az MLSZ törekvéseinek és a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet előírásainak. Mindenesetre lesznek, mi több, már vannak olyan klubok, amelyeknél az anyagi ösztönzők miatt több lehetőséget kapnak a saját nevelésűek – igaz, ez olykor meg is látszik a teljesítményükön.
Az MTK Budapestnek azonban semmilyen ösztönzőrendszerre nem volt szüksége ahhoz, hogy könnyűszerrel megfeleljen a kritériumoknak, hiszen az elmúlt években rendre a legtöbb fiatalt szerepeltető egyesületek egyike volt (az előző idényben az utanpotlassport.hu kimutatása alapján 4138 perccel végzett az élen). Klubmodellje többek között arra épül, hogy a legügyesebbek játékjogát erősebb bajnokságba értékesíti, sikerét jelzi, hogy ismét beérett egy generáció, amely a középkategóriás bajnokságok megfigyelőinek figyelmét is felkeltette: Kosznovszky Márkot július végén szerződtette az angol másodosztályú Portsmouth, az ötszörös válogatott Kata Mihályt csapatkapitányként több külföldi klubnál monitorozzák, Molnár Ádin iránt is mutatkozik érdeklődés, és ne feledkezzünk meg Molnár Rajmundról sem, aki négy találattal vezeti a góllövőlistát, s a DVTK ellen szerzett mesterhármasával a forduló legjobbja lett.
Úgy tűnik, összeállófélben van egy sok fiatal magyar alkotta, ütőképes csapat a Hungária körúton, általánosságban viszont elmondható, az NB I-ben szereplő magyar játékos piaci értéke bizonyos életkor fölött folyamatosan csökken – 22-23 évnél idősebb labdarúgót elég nehéz eladni itthonról top tízes bajnokságba –, ezt pedig figyelembe kell venniük az MTK-nál. Ha tippelnem kéne, Molnár Rajmund lehet a következő, aki dobbant, a 22 esztendős csatár képességei alapján megállhatja a helyét máshol is. Olyan srác, akit fűt a bizonyítási vágy, hiszen a Benficánál utánpótláskorúként nem jöttek be a számításai, hazatérve eleinte szenvedett, az ETO II-ben még vármegyei meccseken is játszott, és hajtja, hogy ismét kitörjön az NB I-ből – ha így folytatja, összejöhet neki az újabb külföldi lehetőség.