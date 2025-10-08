Nemzeti Sportrádió

Visszatért korábbi csapatához Győrből az FTC egykori játékosa

2025.10.08. 21:10
Michal Skvarka távozott az ETO FC-től és visszatért nevelőegyesületéhez (Fotó: Nemzeti Sport)
Visszatért korábbi klubjához, a szlovák élvonalbeli MSK Zilinához (Zsolna) az ETO FC-től az FTC korábbi középpályása, Michal Skvarka.

A kétszeres szlovák válogatott Skvarka 2019-ben az FTC hívására hagyta el nevelőegyesületét, majd a fővárosi zöld-fehéreknél töltött két éve után Lengyelországba igazolt. A támadó középpályás 2023-ban a görög Levadiakosztól tért vissza Magyarországra, az ETO FC akkor még NB II-es csapatához, melyet 33 mérkőzésen szerzett hat góljával segített feljutáshoz, ám az előző idényben csak ősszel lépett pályára az NB I-ben, a Puskás Akadémia elleni  december 7-i mérkőzés után tavasszal csak az NB III-as második csapatban kapott lehetőséget hét találkozón, de az új idényben ott sem lépett pályára.

Az ETO FC most közölte, hogy Skvarka távozott a csapattól, a középpályás nevelőklubja, az MSK Zilina pedig bejelentette a visszatérését, s a csapat közleményéből kiderült, hogy a kisalföldiek felbontották a játékos szerződését, aki szabadon igazolhatóként írt alá 2026. június 30-ig, azaz az idény végéig.

Skvarka igazi ikonnak számít a zsolnaiaknál, saját nevelésű játékosként ugyanis 239 mérkőzésen 46 gólig és 61 gólpasszig jutott, a szlovák bajnokságot kétszer, a Szlovák Kupát egyszer nyerte meg a csapattal.

 

