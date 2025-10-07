Nemzeti Sportrádió

Az MLSZ szektorbezárással is büntette az ETO-t az FTC elleni mérkőzésen történtek miatt

2025.10.07. 21:05
Szektorbezárásra kell készülniuk a szurkolóknak az ETO Stadionban (Fotó: Kovács Péter)
ETO ETO FC fegyelmi határozatok MLSZ
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága a 8. fordulóbeli ETO FC–Ferencváros NB I-es mérkőzésen történtek miatt pénzbüntetéssel és szektorbezárással is sújtotta a győri klubot.

A fegyelmi bizottság az ETO FC–FTC mérkőzéssel (0–2) kapcsolatban a győri klubot szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálása miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, elrendeli egy prevenciós terv kidolgozását, illetve a sportszervezet korábban kiszabott felfüggesztett szektorbezárásának végrehajtását.

Emellett a Paksi FC–Puskás Akadémia FC találkozóval (3–2) kapcsolatban a paksi klubot a rendezéssel kapcsolatos fegyelmi vétség miatt írásbeli figyelmeztetésben részesíti.

Az MLSZ azt is közölte a honlapján, hogy a fegyelmi bizottság a múlt hétvégi forduló eseményei kapcsán eljárást indított szurkolók rasszista megnyilvánulásai miatt a Honvéddal és a Vasassal szemben; szurkolók rendzavarásai és megbotránkoztató bekiabálásai miatt pedig a DVSC-vel, az ETO FC-vel, az FTC-vel, a Nyíregyháza Spartacus FC-vel, a Videoton FC Fehérvárral és a ZTE FC-vel szemben.

Az összes október 7-i határozat ide kattintva olvasható el!

 

