Távozott csapatától a Ferencvárosba tartó középpályás – hivatalos

Már többször beszámoltunk róla, hogy Gavriel (vagy Gabi) Kanikovszki a Ferencvároshoz szerződhet, s mint szombaton megírtuk, a Sport5 portál úgy tudja, hogy a zöld-fehérek lezárták a személyes feltételekről szóló tárgyalásokat vele. A 27 éves játékos még közelebb került az FTC-hez vasárnap, mivel eddigi munkaadója, a Maccabi Tel-Aviv a honlapján közölte, a futballista távozik a klubtól.

Emellett a Sport5 a Maccabi bejelentése után azt közölte, hogy Kanikovszki hétfőn érkezhet meg Budapestre, hogy átessen a Fradinál az orvosi vizsgálatokon, s aláírja hároméves szerződését a klubbal. Az izraeli lap azt is tudni véli, hogy a középpályás évi 550 ezer eurót keres majd a magyar bajnok játékosaként.

Ha minden a tervek szerint halad, várhatóan hétfőn be is jelenti az FTC a labdarúgó érkezését. Ez azért is fontos, mert holnap éjfélig lehet változtatni a Bajnokok Ligája-kereten, tehát ha a klub azt szeretné, hogy Kanikovszki pályára léphessen kedden, az örmény Noa elleni BL-selejtező odavágóján, akkor addig pontnak kell kerülnie az ügy végére.

A 16-szoros izraeli válogatott futballista előbb 2014 és 2018 között volt a Maccabi játékosa, ekkor azonban még az első csapatban nem kapott lehetőséget, kétszer kölcsön is adták, majd távozása után három éven át a Maccabi Netanjában szerepelt. 2021-es visszatérése óta minden sorozatot figyelembe véve 194 tétmérkőzésen lépett pályára a tel-aviviaknál, 27 gólt szerzett, 46 gólpasszt adott. Ez idő alatt kétszer-kétszer nyerte meg a csapattal az izraeli bajnokságot és a Totó-kupát (ez a harmadik számú sorozat Izraelben), illetve egyszer az izraeli Szuperkupát.