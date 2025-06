Robbie Keane két játékost is a Fradiba hozna volt csapatától – sajtóhír

Kedden az africafoot.com adta hírül, hogy Robbie Keane vezetőedző szerződtetné a Ferencvároshoz a korábbi klubja, az izraeli bajnok Maccabi Tel-Aviv mali U-válogatott védekező középpályását, a 23 éves Issouf Sissokhót. A portál megjegyzi, hogy a játékost már a Maccabi vezetőedzőjeként is Keane nézte ki, de Sissokho végül csak azt követően szerződött Izraelbe, hogy az ír szakember tavaly nyáron elhagyta a klubot. A portál szerint a Ferencváros már felvette a kapcsolatot a Maccabival Sissokho ügyében, a Maccabi Tel-Avivhoz még kettő plusz egy éves szerződés köti a játékost.

Az afrikai portál hírét azóta az izraeli sajtó is átvette, azzal a kiegészítéssel, hogy a Ferencváros egy másik Maccabi-játékos, a 27 éves Gavriel Kanicsovszki iránt is érdeklődik. A walla.co.il kiemeli, hogy a 16-szoros izraeli válogatott támadó középpályásnak lejár a szerződése a klubnál, és ő is azok közé tartozik, akikkel még nem született egyezség a hosszabbításról, tehát ingyen szerezhetné meg a játékjogát az FTC. Ő már Robbie Keane idejében is alapembernek számított a Maccabinál, melynél több időszakot is eltöltött, összesen 188 tétmeccsen szerepelt a csapat színeiben, 27 gólt szerzett és 44 gólpasszt adott, a Transfermarkt 2.2 millió euróra becsüli a piaci értékét.

Izraeli, klub közeli forrásaink szerint a Ferencváros valóban érdeklődik Maccabi-játékos iránt, és van rá esély, hogy sikerül is igazolnia a bajnokcsapattól.

Itthon a haon.hu ír arról, hogy a Ferencváros bejelentkezett a DVSC francia-portugál támadójáért, Brandon Dominguesért, de úgy tudjuk, az FTC nem tett ajánlatot a játékosért, aki ha távozik, akkor jó eséllyel külföldön folytathatja – ha érkezik érte megfelelő ajánlat.

Az africafoot.com egyébként még azt is megjegyzi a Ferencváros kapcsán, hogy a klub nem kíván élni a Werder Brementől érkezett Naby Keita kölcsönszerződésében szereplő vételi opcióval. Ugyanakkor hozzá kell tenni, az ezzel kapcsolatos döntést nem most kell meghozni, hanem télen, hiszen Keita egy évre érkezett kölcsönbe a magyar csapathoz, december 31-ig még él a kölcsönszerződése az FTC-nél.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Cadu (Carlos Eduardo Lopes Cruz, brazil, Viktoria Plzen – Csehország, szabadon igazolhatóként), Jonathan Levi (svéd, Puskás Akadémia FC, szabadon igazolhatóként), Nagy Barnabás (Nyíregyháza Spartacus), Ötvös Bence (Paksi FC)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérnek: Baráth Péter (Raków Czestochowa – Lengyelország), Fortune Bassey (nigériai, DAC 1904 – Szlovákia?), Botka Endre (Kecskeméti TE), Gruber Zsombor (MTK Budapest), Katona Bálint (Kecskeméti TE), Kenan Kodro (bosnyák, Gaziantep FK – Törökország?), Owusu Kwabena (ghánai, MKE Ankaragücü – Törökország?), Pászka Lóránd (Kecskeméti TE), Edgar Szevikjan (örmény, Lokomotiv Moszkva – Oroszország)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Juan Alvina Bezerra (brazil, FK Olekszandrija – Ukrajna), Gavriel Kanicsovszki (angol-izraeli, Maccabi Tel-Aviv – Izrael, szabadon igazolható), Issouf Sissokho (mali, Maccabi Tel-Aviv – Izrael)

Távozók: Mohamed Ben Romdan (tunéziai, Al-Ahli – Egyiptom), Eldar Civic (bosnyák, FK Baltyika – Oroszország), Virgil Roy Misidjan (suriname-i-holland, NEC – Hollandia)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia), Pászka Lóránd (FK Csíkszereda – Románia), Philippe Rommens (belga)