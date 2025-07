Közel a megegyezés? A Fradinál már várják a kiszemelt középpályást – sajtóhír

A Maccabi Tel-Aviv játékosát, Gabi Kanikovszkit korábban már több alkalommal is szóba hozták a Ferencvárossal, és bár a sárga-kékek is szerettek volna hosszabbítani vele, a középpályás eddig nem kapott számára kielégítő ajánlatot izraeli klubjától. A Sport5 úgy tudja, hogy a Fradi ajánlata jóval kedvezőbb, és ez döntő lehet az átigazolás szempontjából.

A forrás szerint amennyiben az üzlet tényleg létrejön, a zöld-fehéreknél számolnak azzal, hogy a 26 éves játékosnak időre lesz szüksége, mire megfelelően játékba lendül.

A Ferencváros a bajnoki célokon túl nemzetközi kihívást is kínál Kanikovszki számára – ez is fontos szempont lehet a döntésénél. Igaz, a Maccabi is rendszeresen érdekelt valamelyik európai kupasorozatban.