Honfitársa válthatja Abu Fanit a Fradinál – sajtóhír

Az M4 Sport szerint a Ferencváros sportigazgatója, Hajnal Tamás és Mohammed Abu Fani menedzsere folyamatos kapcsolatban állnak egymással, cél, hogy a játékos és a klub számára is megfelelő megoldás szülessen. A középpályás iránt több klub is érdeklődik, így könnyen elképzelhető, hogy a 26 éves izraeli labdarúgó hamarosan távozik a IX. kerületből.

Bár izraeli sajtóhírek szerint a Maccabi Haifa is visszavásárolta volna a játékost, az izraeli klub elállt a tervtől a Fradi 2,5 millió eurós árcédulája miatt – ezt az értesülést az M4 Sport cáfolta.

A lehetséges utódról is beszélnek: Gabi Kanikovszki, a Maccabi Tel-Aviv válogatott középpályása – aki jelenleg szabadon igazolható – továbbra is szerepel a Fradi listáján. A Sport5 szerint Kanikovszki hajlik az átigazolásra, amit a Ferencváros BL-selejtezős szereplése, Robbie Keane személye és az évi félmillió eurós fizetés is vonzóvá tehet. Az Üllői 129 úgy tudja, hogy a Fradi valóban szívesen látná soraiban a játékost, de egyelőre nincs előrelépés az ügyben.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne Victory – Ausztrália), Cadu (Carlos Eduardo Lopes Cruz, brazil, Viktoria Plzen – Csehország, szabadon igazolhatóként), Jonathan Levi (svéd, Puskás Akadémia FC, szabadon igazolhatóként), Nagy Barnabás (Nyíregyháza Spartacus), Callum O’Dowda (ír, Cardiff City – Wales/angol Championship), Ötvös Bence (Paksi FC), Toon Raemaekers (belga, KV Mechelen – Belgium)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Baráth Péter (Raków Czestochowa – Lengyelország), Fortune Bassey (nigériai, DAC 1904 – Szlovákia), Botka Endre (Kecskeméti TE), Gruber Zsombor (MTK Budapest), Katona Bálint (Kecskeméti TE), Kenan Kodro (bosnyák, Gaziantep FK – Törökország), Pászka Lóránd (Kecskeméti TE), Edgar Szevikjan (örmény, Lokomotiv Moszkva – Oroszország), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Komáromi Bálint, Daniel Kuznyecov (ukrán-magyar), Ledniczky Zalán, Skotner Zoltán, Tóth Máté

Kiszemeltek: Juan Alvina Bezerra (brazil, FK Olekszandrija – Ukrajna), Gavriel Kanicsovszki (angol-izraeli, Maccabi Tel-Aviv – Izrael, szabadon igazolható), Issouf Sissokho (mali, Maccabi Tel-Aviv – Izrael)

Távozók: Mohamed Ben Romdan (tunéziai, Al-Ahli – Egyiptom), Eldar Civic (bosnyák, FK Baltyika – Oroszország), Halmai Ádám (soroksári kölcsön után Szeged-Csanád GA), Virgil Roy Misidjan (suriname-i-holland, NEC – Hollandia), Owusu Kwabena (ghánai, legutóbb kölcsönben MKE Ankaragücü – Törökország), Matheus Saldanha (Matheus Bonifácio Saldanha Marinho, brazil, Al-Vaszl – Egyesült Arab Emírségek)

Kölcsönbe távozók: Bolgár Botond (FTC II – Kecskeméti TE), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Varga Ádám (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia), Fortune Bassey (nigériai), Katona Bálint (Nyíregyháza Spartacus), Tosin Kehinde (angol-nigériai), Kenan Kodro (bosnyák), Pászka Lóránd (FK Csíkszereda – Románia), Cristian Ramírez (ecuadori), Adama Traoré (mali)