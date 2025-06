Karnyújtásnyira az aranytól és a Kl-főtáblától – Puskás Akadémia-idényértékelés

FOTÓ: TÖRÖK ATTILA Inkább büszke az ezüstéremre, vagy csalódott, mert karnyújtásnyira volt az arany is?

Az idény előtt aláírtuk volna a második helyet, de azok után, ahogyan alakult az idény, kissé csalódottak vagyunk, hiszen öt ponttal is vezettünk, és rajtunk múlott, hogy meg tudjuk-e tartani. A korábbi években már öt-hat fordulóval a vége előtt eldőlt, hogy a Ferencváros lesz a bajnok, sajnáljuk, hogy nem tudtunk élni ezzel az óriási lehetőséggel. Büszkék lehetünk arra, hogy meg tudtuk szorongatni a Fradit, amelyben negyvenegy játékos lépett pályára az idényben, nálunk pedig huszonhat. Többnyire kiváló osztályzatokat kapott lapunktól: egyénileg elégedett az idényével?

Valóban jól ment nekem a játék az idényben, de mindig van hiányérzetem, még olyankor is, amikor a meccs embere vagyok. Mindig van hová fejlődnöm. Azt nem mondom, hogy elégedett vagyok az egész éves teljesítménnyel, hiszen akadtak rosszabb időszakok is benne, de összességében rendben volt, mert javultam az előző évhez képest. Annak is örülök, hogy hosszabb hullámvölgyem nem volt az idényben.

Három ponton múlt a bajnokság. Melyik vereséget sajnálja leginkább?

Nem vereséget mondanék, hanem az MTK elleni hazai egy egyes döntetlent, mert akkor volt ötpontos előnyünk, amit meg lehetett volna őrizni. Akkor éreztem a csapaton egy kis megtorpanást. A Paks elleni döntetlent is sajnálom, mert ha azon berúgom a tizenegyest, megnyerjük a mérkőzést. Ilyen nüanszokon múlott.

Lehet-e még egyet előrébb lépni a következő idényben?

Szerintem lehet, attól függ, hogyan kezdjük az őszt. Megint nemzetközi találkozókkal indítunk, de tavaly is lendületet vettünk az európai kupameccseken, próbálunk most is jól szerepelni, és erre a hullámra felülve jó rajtot venni a bajnokságban.