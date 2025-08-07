Kosár: veretlenül elődöntős az U20-as női válogatott a B-divíziós Eb-n

Azok után, hogy a szerdai első középdöntős meccsen a magyar válogatott magabiztosan legyőzte a görögöket, másnap este már a mieinkhez hasonlóan veretlenül álló horvátok következtek a Miskolcon zajló B-divíziós U20-as női kosárlabda Eb-n.

Magyar Gergely együttese nem kezdte jól a meccset, az első negyedben 15–5-re is vezetett az ellenfél. Erre viszont jól reagáltak a magyar lányok, és a nyitó negyed végére már 15–15 volt az állás. A második etapban aztán 27–20-ra is ellépett válogatottunk, azonban a félidőre visszajöttek és egalizáltak a horvátok (36–36). A nagyszünetet követően aztán a magyarok – Aho Tyra és Rátkai Eszter vezérletével – egyre inkább átvették az irányítást, s ennek köszönhetően a negyedik negyed elején kilencre nőtt az előny (58–49).

A végjátékban már nem forgott veszélyben a győzelem, 72–62-es siker lett a vége.

A magyar csapat legeredményesebbjeként Aho Tyra 17 ponttal zárt.

Folytatás szombaton az írek ellen az elődöntőben, amelyet ha megnyernek a mieink, már biztosan feljutnak az A-divízióba.

B-DIVÍZIÓS U20-AS NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, MISKOLC

Középdöntő, második meccs

Magyarország–Horvátország 72–62 (15–15, 21–21, 19–13, 17–13)

Magyarország: Dobó -, Aho T. 17/3, Ács 3, Strausz 6, Toman D. 3/3. Csere: Rátkai 16/12, Fárbás 7/3, Kádár 10, Bajzáth 5/3, Toman R. 5/3.

Az U20-as női válogatott Eb-kerete:

Rátkai Eszter, Fárbás Eliza, Toman Dóra, Toman Réka, Aho Tyra, Toman Petra, Kádár Orsolya, Ács Luca, Bajzáth Lili, Kastl Dóra, Strausz Edina, Dobó Lilla

(Kiemelt képen: Aho Tyra Forrás: FIBA)