Kosár: veretlenül elődöntős az U20-as női válogatott a B-divíziós Eb-n

Azok után, hogy a szerdai első középdöntős meccsen a magyar válogatott magabiztosan legyőzte a görögöket, másnap este már a mieinkhez hasonlóan veretlenül álló horvátok következtek a Miskolcon zajló B-divíziós U20-as női kosárlabda Eb-n.
Magyar Gergely együttese nem kezdte jól a meccset, az első negyedben 15–5-re is vezetett az ellenfél. Erre viszont jól reagáltak a magyar lányok, és a nyitó negyed végére már 15–15 volt az állás. A második etapban aztán 27–20-ra is ellépett válogatottunk, azonban a félidőre visszajöttek és egalizáltak a horvátok (36–36). A nagyszünetet követően aztán a magyarok – Aho Tyra és Rátkai Eszter vezérletével – egyre inkább átvették az irányítást, s ennek köszönhetően a negyedik negyed elején kilencre nőtt az előny (58–49).
A végjátékban már nem forgott veszélyben a győzelem, 72–62-es siker lett a vége.
A magyar csapat legeredményesebbjeként Aho Tyra 17 ponttal zárt.
Folytatás szombaton az írek ellen az elődöntőben, amelyet ha megnyernek a mieink, már biztosan feljutnak az A-divízióba.
(Kiemelt képen: Aho Tyra Forrás: FIBA)