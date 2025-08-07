A DVTK hosszabbított a Kassáról visszatérő védővel

Bokros Szilárdot 2021-ben szerződtette a DVTK a Puskás Akadémiától, a 25 éves védő eddig 22 élvonalbeli mérkőzésen szerepelt.

Bokros az előző idényt kölcsönben a szlovák ligában szereplő Kassánál töltötte. A DVTK csütörtökön jelentette be, hogy a védő újabb két évre aláírt hozzájuk.

„Nagyon örülök a lehetőségnek, hogy további két évig a Diósgyőrben játszhatok – nyilatkozta Bokros a klub hivatalos honlapján. – Amikor 21 évesen ideigazoltam, akkor olyan labdarúgók közé kerültem, akik jobb játékosok voltak nálam, éppen ezért rengeteget tudtam tanulni tőlük. De ugyanez igaz a különböző szakmai stábokra is, akiktől szintén rengeteget kaptam. Úgy érzem, az elmúlt évben rengeteget fejlődtem Kassán. Sokat edzettem, és játszottam, a játékom is átalakult ebben az időszakban. Minden nap azon dolgoztam eddig is és ezután is azon fogok, hogy jobb játékos legyek. A rivalizálás mindig kell, de Diósgyőrbe visszatérve igyekeztem Demeter Milánnal baráti viszonyt kialakítani, hogy ne azt érezze, hogy ellenségei vagyunk egymásnak, sőt. Támogatjuk és húzzuk egymás teljesítményét, amiből a csapat és mi is profitálhatunk, aztán majd az aktuális forma és teljesítmény alapján a szakmai stáb eldönti, kinek szavaz bizalmat az adott hétvégén. Megvan ahhoz a keretünk, hogy sikeres évet zárjunk, és azt szeretném, ha jó focit játszanánk, hogy örömmel jöjjenek a szurkolók a mérkőzéseinkre, ha pályán vagyunk. De fontos, hogy ez ne csak látványos legyen, hanem eredményes is.”

„Bokros Szilárd jó mentalitású, jó képességekkel rendelkező labdarúgó, aki bal oldali védőként hiányposzton szerepel – mondta Kovács Zoltán sportigazgató. – Nagyon jó híreket kaptunk róla Kassáról, ahol az előző évben kölcsönben szerepelt. Ezért velünk kezdte el a felkészülést, így személyesen is meggyőződhettünk arról, hogy mennyit fejlődött a szlovák élvonalban. Demeter Milánnal nagyszerű párost alkotnak a védelem bal oldalán, egymás fogják előre húzni, mert mindkét játékosban látunk még fejlődési potenciált. Egyetlen probléma, hogy az edzőtábor utolsó mérkőzésén megsérült, ami azóta is hátráltatja, de bízom benne, hogy hamarosan csatlakozni tud a csapathoz.