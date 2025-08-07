„A pénz nem minden, a kézilabdázás jobban hiányzik” – Máthé Dominik Elverumban új esélyt kapott az élettől

Máthé Dominik 2020-ban igazolt Balatonfüredről a norvég Elverumhoz, a váltástól pedig nem titkoltan azt várta, hogy a kinti edzések hatására előrelép a fizikai paraméterekben, miközben sok játéklehetőséget is kap. Norvégiában bejöttek a számításai, azonban 2022 februárjában súlyos sérülést szenvedett: a bal térdében az elülső keresztszalag, a combhajlító ín, a belső oldalszalag és a belső meniszkusz is elszakadt, ezenkívül a külső meniszkusz is megsérült.

„Olyan trauma ért, amit soha nem fogok elfelejteni – vallotta be a ChampSport ügynökség által készített interjúban. – Emberelőnyben hét az ötöt játszottunk, én voltam középen, próbáltam a kezem felé menni, de ketten összezártak, én pedig hátra ráültem a térdemre. Mivel le tudtam sétálni a saját lábamon a pályáról, azt hittem, nincs komoly sérülésem. Nem is éreztem pattanást; mint később megtudtam, ez a rosszabbik eset. Egy órával az eset utána már nem tudtam ráállni...”

Hosszú kihagyás és rehabilitáció következett, amelynek a második felét már a PSG-ben végezte el (régi vágya volt, hogy ott játsszon, ahol gyerekkori példaképe, Mikkel Hansen). A visszatérését követően 2023 elején több hónapon keresztül sok játéklehetőséget kapott, Dainis Kristopans felépülését követően azonban már jóval kisebb lett a szerepe jobbátlövőben. A kálváriája tavaly januárban folytatódott, amikor a németországi Európa-bajnokságon kiderült, nincs rendben a korábban műtött térde. A történet kísértetiesen hasonlóan alakult, mint az első esetnél: 2022 elején ugyanis már biztos volt, hogy a nyáron az Elverumból a PSG-be igazol, míg tavaly már aláírt megállapodása volt a Kielcével, azonban a lengyelek végül elálltak a szerződéstől, bár ezt hivatalosan egyik fél sem kommunikálta.

„Amikor 2023 végén megvizsgált az orvos Kielcében, már mondta, hogy valami nem stimmel, de arról szó sem volt, hogy nincs keresztszalagom – folytatta a 26 éves Máthé. – A 2024-es Eb-n azonban bevizesedett a térdem, és ekkor kiderült, hogy felszívódott az oslói műtét során pótolt keresztszalag. Az erős combizmomnak köszönhettem, hogy tudtam játszani 2023-ban, de 2024-re már teljesen instabillá vált a térdem. Februárban Párizsban újra megműtöttek, a hátsó combomból pótolták a szalagot, amely aztán szinte egyből felszívódott. Valószínűleg az orvos nem látta át, mennyire komoly volt a korábbi műtétem, de az is igaz, hogy már korán elkezdtem a súlyzós edzéseket. A három hónapos kontrollnál ugyanúgy mozgott a térdem, mint korábban.”

Ezután Nagy László közbenjárásával jutott el a terület talán legjobb specialistájához Barcelonába: „A júniusi műtét során a jobb térdemből kivették az ínszalagot, ebből pótolták a keresztszalagot a bal térdemben, míg a hátsó combból pótoltak az oldalszalaghoz. Ezúttal tehát a saját szalagjaimat használták, nem más emberét, mint az első alkalommal” – árulta el a jobbátlövő, akit a barcelonai orvos azzal vigasztalt, hogy látott már súlyosabb esetet is, neki utána volt visszaútja a sportpályára.

A harmadik operációt immár a saját költségén végeztette el, mint ahogy utána a rehabilitációját is magának fizette az első hónapokban. Fizetést 2024 júliusa óta nem kap, de vannak számára fontosabb dolgok is a pénznél.

„A pénz nem minden, a kézilabdázás jobban hiányzik. Szerencsére kerestem annyit a korábbi években, hogy egy évet kibírok fizetés nélkül is”

– jelentette ki Máthé, aki novemberben tért vissza az Elverumhoz, amellyel 2020 és 2022 között kétszeres bajnok és kupagyőztes volt. A norvégok tárt karokkal várták, és a további rehabilitációjának a költségét is állták abban a reményben, hogy felépülése után újra játékosként számíthatnak rá. Végül kapott is szerződést, amely a nyártól egy idényre szól.

Márciusban fogott először labdát a kezébe, azóta fokozatosan halad a visszatérés útján, még nagyjából egy hónap lehet hátra, hogy újra teljes értékű játékosnak vallhassa magát. Ugyan a bal térdében nem érez fájdalmat, hozzá kellett szoknia a fájdalomhoz a jobb térdében, ahonnan a szalagokat pótolták.

„Nehéz volt kamerák elé állni ennyi idő után, hiszen most már tizenhét hónapja nem játszottam. Próbáltam minden időmet a rehabilitációra fordítani, hamarosan talán újra játszhatok. Kaptam egy lehetőséget az élettől Elverumban, hogy újra kézilabdázhassak, reméljük, az Európa-ligában is bejutunk a csoportkörbe – így újra tudom magam építeni, bizonyítani, hogy tudok még játszani”

– tette hozzá a balkezes kézilabdázó.

Máthé Dominik újra az Elverum mezében (Fotó: Elverum)

Máthé elmondta, a 2023-as az egyik legjobb év volt a pályafutásában, míg a 2024-es esztendő talán a legrosszabb, még rosszabb, mint a 2022-es. Az első rehabilitációja volt a legkeményebb, sokszor ment haza sírva Párizsban, nagyon rossz volt, de azóta könnyebben küzdi le a nehézségeket, és szeretné bebizonyítani, hogy még képes a játékra.

Máthé 2019-ben mutatkozott be a válogatottban, amelyben azóta 45 mérkőzésen 156 gólt lőtt, és szerepelt két világ-, illetve három Európa-bajnokságon is. A nyíregyházi születésű sportoló arra is kitért, hogy sokat veszített az álmaiból: a legnagyobb vágya a párizsi olimpia volt, ott lehetett volna, ha nem műtik meg ismét. Ezt tartja a legnagyobb veszteségnek az elmúlt évekből, mert szerinte minden játékosnak, aki küzd valamiért a sportban, az álma, hogy ott legyen egy olimpián.

„Sokat veszítettem az álmaimból, de ha minden jól megy, biztos van még visszaút. Most azonban még azt sem jelenthetjük ki biztosan, hogy tudok még valaha magas szinten játszani, hiszen rendes kétkapus játékban egyelőre nem vettem részt, és meccsem sem volt 2024 januárja óta. (…) Nagy vágyam, hogy ott lehessek a 2028-as Los Angeles-i olimpián, azzal is beérném, ha legalább a kispadra leülhetnék.”

A jobbátlövő (aki a válogatott szakmai stábjában is dolgozó Nagy Lászlótól és Szikra-Mezey Csabától is sok segítséget kapott) bízik benne, hogy október-novemberben akár már a válogatott összetartásán is részt vehet, akár úgy is, hogy csak az edzéseken száll be a többiek közé.

