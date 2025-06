Nagy várakozás után edzőcsere és csalódottság a Megyeri úton

AZ IDÉNY EMLÉKEZETES MÉRKŐZÉSE Miután az Újpest szinte az egész idényben a középmezőny elején, közepén, végén evickélt, nem nyílt arra lehetősége, hogy a dobogóért harcoljon, de odáig sem süllyedt, hogy végül a kiesés ellen kelljen küzdenie. Így itt nem is egy, hanem négy mérkőzést említünk: a csapatnak mindig a Ferencváros elleni meccsek a leglényegesebbek. A három bajnokin kétszer kapott ki (0–1, 0–2) az Üllői úton, egyszer ikszelt odahaza (0–0), míg a Mol Magyar Kupában sima vereséget szenvedett idegenben (1–3). A gólkülönbség (1–6) rémisztő lehet az újpesti drukkereknek, persze ez csak a realitás: a Ferencváros hosszú évek óta építkezhet magyar szinten kiemelkedő költségvetéssel, ez meg is mutatkozik a pályán. Horváth Krisztofer is nagyon küzdött decemberben a Fradi ellen, 0–0 lett az újpesti csata vége (Fotó: DÖMÖTÖR CSABA) AMIBEN A CSAPATNAK LEGINKÁBB FEJLŐDNIE KELL Mindenben. Az ősszel a védekezés valóban jó volt, ebben kulcsszerepet játszott a kapus Riccardo Piscitelli, aki lapunk osztályzatai alapján posztján a második helyre futott be a felcsúti Pécsi Ármin mögött az NB I-es rangsorban. Az olasz kapus 5.950-es átlaga kifejezetten jónak mondható – többször is ő mentette meg csapatát a vereségtől. Az együttes védelme viszont a tavasszal sokszor csődöt mondott. A középpálya közepe gyengének tűnik, Tom Lacoux vagy Damian Rasak is színtelen légiós benyomását keltette a tavasszal, ezeken a posztokon megoldást kell találnia a szakmai stábnak. Az utolsó néhány meccsen Horváth Krisztofer már megmutatta, képes hasonlóan jól futballozni, mint korábban Kecskeméten, neki kulcsfontosságú szerepe lehet a támadójáték formálásában. Fran Brodic és Matija Ljujics eljutott kilenc-kilenc bajnoki gólig, de ezeket a számokat még feljebb kell tornázniuk, ha kiemelkedő idényt akarnak Újpesten. Fran Brodic (fehérben) időnként a túlerővel szemben is érvényesült a pályán (FOTÓ: DÖMÖTÖR CSABA) NYÁRI FELKÉSZÜLÉS Az Újpest FC hétfőn kezdte el a felkészülést, előbb orvosi vizsgálatok vártak a futballistákra, kedden pedig már edzést tartott a szakmai stáb. A csapat az első felkészülési mérkőzését a Komárom ellen játssza a Tábor utcában június 28-án, szombaton. Ezután a kassai együttes érkezik Újpestre július 4-én, pénteken, majd 6-ától július 18-ig a szlovéniai Bledben edzőtáborozik a gárda – itt három mérkőzés vár rá.

„Minden játékos külön felkészülési tervet kapott, amelyet házi feladatként kellett elvégeznie a nyári szünetben, mert nem a nulláról akartuk elkezdeni a munkát – mondta Damir Krznar vezetőedző a klub honlapján. – Kemény hetek várnak mindannyiunkra, a következő idény sikereinek alapjait most kell letennünk.” A hét elején már el is kezdték a felkészülést a következő idényre az újpesti játékosok (FOTÓ: ÚJPEST FC)