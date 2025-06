Bevált recept: dobogót ért a paksiak kiemelkedő támadójátéka

A legtöbb gól mellett a második legtöbb meccsenkénti várható gól is a Paksi FC-hez fűződik az OTP Bank Liga 2024–2025-ös kiírásában. Az 1.82-es xG-nél csak a Ferencvárosnak van átlagosan magasabb értéke (1.98 xG), viszont a paksiak esetében a 65 szerzett gól a várható hatvanhoz képest túlteljesítés, főleg ha az előző, ezüst­éremmel végződő idényt vesszük alapul, amelyben a várhatónál öt góllal kevesebbet szerzett (51 az 56.1-es xG-hez képest).

Mivel Bognár György első paksi időszaka után 2023 elején visszatért, és Hornyák Zsolt után az állandóság legfőbb jelképe az NB I-ben, a játék karakteres elemei nem változtak. Mégis fontos megjegyezni, hogy az eddig meglévő erősségek mellett több játékelemben is fejlődött a Paks. Az NB I-ben ellene szabálytalankodnak a legtöbbet, a beadások, a levegőben vezetett gyors, direkt támadások, a támadóharmadban teremtett veszély, valamint a befejezések tekintetében az NB I-ben kiemelkedően teljesít, emellett a letámadásban is jeleskedik – mindez a múltban is jellemző volt az együttesre.

A bal oldali támadójáték visszaesett tavalyhoz képest, viszont óriási előrelépés történt a széleken történő játékban, a gólhelyzetek számában, valamint középen, a széleken és a támadóharmadban is sokkal többet és jobban birtokolta a labdát a Paks. Védekezésben visszavett az agresszivitásból, de a Cube adatelemző rendszer segítségével egyértelműen megállapítható, hogy a játék a kevésbé fényes érem és az eggyel kevesebb megszerzett pont ellenére még kiforrottabbá és sokoldalúbbá vált.

A 47 kapott gól sok, ráadásul az ellenfelek helyzetei alapján öttel kevesebbet kapott a csapat, de a rengeteg szerzett gól miatt ez sosem jelentett különösebb problémát. Az elmúlt évek szép sikerei után egyáltalán nem a játékstílus lesz a csapat veszte – főleg ha úgy fejlődik, mint az elmúlt évben –, hiszen az NB I klubjaira pillantva ilyen állandóságot és tudatosságot nehéz máshol felfedezni. Ugyanakkor az eredményességet nagyban befolyásolja majd, hogy képes lesz-e a klub pótolni a távozó és az idősödő kulcsembereket. M. D.