Bántóan sima volt! A Zsitomir három góllal győzte le a Paksot

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

POLISSZJA ZSITOMIR (ukrán)–PAKSI FC 3–0 (2–0)

Eperjes, Futbal Tatran Aréna, 1200 néző. Vezette: Joakim Östling (Robin Wilde, Simon Kristensson) – svédek

ZSITOMIR: Volinec – M. Kravcsenko (Hadroj, 87.), Szarapij, Beszkorovajnij, B. Mihajlicsenko – Lednev (Joszefi, 78.), Babenko, Andrijevszkij (Talles Costa, 78.) – Huculjak, Filippov (Hajducsik, 64.), Krusinszkij (Nazarenko, 64.). Vezetőedző: Ruszlan Rotan

PAKS: Kovácsik – Szabó J., Kinyik, Vécsei – Hinora (Horváth K., 71.), Papp K. (Szekszárdi M., 81.), Balogh B. (Osváth, a szünetben), Windecker, Zeke – Haraszti (Hahn, a szünetben), Tóth B. (Böde, 64.). Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző: Andrijevszkij (41.), Beszkorovajnij (45+1.), Lednev (58.)

Kiállítva: B. Mihajlicsenko (90+2.)

A visszavágót augusztus 14-én rendezik Pakson.

Van annak némi diszkrét bája, amikor nemzetközi porondon egy ukrán és egy magyar csapat találkozik, a mérkőzést Szlovákiában, azon belül is Eperjesen rendezik, ám a kezdés előtt nagyjából tíz órával még Kassán, az Óvárosban sétálgatnak egymás mellett a labdarúgók… Természetesen senkit sem ért meglepetésként, hogy a Polisszja Zsitomir–Paksi FC párharc első meccsét nem Ukrajnában rendezik meg (erre az orosz–ukrán háború miatt nincs lehetőség), ám érdekes módon egyik fél sem Eperjesen rendezkedett be, hanem a 40 kilométerre lévő Kassán, és bár nyilván nem ugyanabban a szállodában, volt arra esély, ami meg is történt: a reggelit követő sétánál összefutottak egymással a klubmelegítőben sétálgató vagy éppen kávézó játékosok. Noha a Polisszja volt a pályaválasztó, a tolnaiaknak is lehetett olyan érzésük, hogy nem idegen környezetben futballoznak: a Tatran Presov stadionja ugyanis hasonlít a Paks arénájára. Igaz, valamivel nagyobb, hiszen 6500 szurkoló befogadására alkalmas, ám a székek itt is zöldek és fehérek. Egyébként szinte vadonatúj, májusában adták át, az idei U21-es Európa-bajnokságon három csoportmérkőzésnek, valamint a Dánia–Franciaország negyeddöntőnek volt a helyszíne, és a szlovák élvonalba idén feljutó helyi klub, a Tatran Presov is csak egy meccset játszott eddig benne – a bajnoki rajton 2–2-t a Slovannal.

A Polisszja a Konferencialiga-selejtező második körében pályaválasztóként 2–1-re kikapott az andorrai Santa Colomától (aztán idegenben 4–1-re nyert), ami azért jelezte, a Paksnak vendégként is lehet keresnivalója. Tegyük hozzá, az ukrán együttesnek az volt az első tétmérkőzése az idényben, az andorrai visszavágó eredménye már valós képet mutatott az erejéről. A harminckettes keretében 14 légióst alkalmazó pályaválasztónál amúgy a vezetőedző a legnagyobb név: a 43 esztendős Ruszlan Rotan 416-szor lépett pályára a Dnipróban, volt a Dinamo Kijev és a Slavia Praha játékosa is, és százszor szerepelt az ukrán válogatottban. Ezúttal csak ukrán labdarúgókat állított a kezdőbe – valamennyien ukrán zászlóval a vállukon mentek ki a pályára.

Bár a hazai együttes kezdett jobban, a tizedik percben Zeke Márió balról középre ollózott labdájánál Tóth Barnát csak nagy nehezen tudták szerelni az öt és felesen. Három perccel később Olekszandr Andrijevszkij húszméteres jobblábas lövése adott munkát Kovácsik Ádámnak, majd Borisz Krusinszkij kilépésénél vetődött jó ütemben a labda útjába. Papp Kristóf labdaszerzése kellett ahhoz a támadáshoz, amelynél Hinora Kristóf beadása után Tóth Barna bólintotta kapura a labdát, de mivel nem volt elegendő erő benne, a kapus magabiztosan védett. Bő fél óra futballt követően Zeke Márió beadása után Windecker József 16 méterről tiszta helyzetből lőhetett, centiméterekkel a jobb alsó sarok mellé. Ekkor semmi sem utalt arra, hogy a Polisszja kétgólos előnnyel vonulhat majd szünetre… A 38. percben jobb oldali támadás végén Olekszandr Filippov sarokkal húzta kapura a labdát, ezt Kovácsik Ádám még bravúrral védte. Nem sokkal később azonban Kinyik Ákos nem tudta szerelni Borisz Krusinszkijt aki középre passzolt, az érkező Olekszandr Andrijevszkij pedig megszerezte a vezetést. Sajnos nem volt még vége, a játékrész hosszabbításában a jobb oldalról szabadrúgásból érkezett a magyar kapu elé a labda, és Danilo Beszkorovajnij megszerezte a második gólt.

A második félidőre érkezett Osváth Attila és Hahn János, ugyanakkor továbbra is azt lehetett érezni, gyorsabbak, labdabiztosabbak az ukrán futballisták. Negyedóra sem telt el, s Borisz Krusinszkij remek csellel ment el a bal oldalon Szabó János és Papp Kristóf mellett, középre adott, Bohdan Lednev pedig háromgólosra hizlalta csapata előnyét. Beállt Böde Dániel is, ám inkább a Polisszjának voltak lehetőségei, ekkor inkább a 4–0 volt benne a mérkőzésben, semmint a 3–1. A 79. percben Horváth Kevin kiugratása után Hahn János került ziccerbe, azonban a kivetődő kapusba lőtt, aztán Vécsei Bálint a jobb alsó sarokba talált, ám VAR-vizsgálat után a játékvezető nem adta meg a gólt. A Polisszja emberhátrányban fejezte be a meccset, de megtartotta háromgólos előnyét, és nagy lépést tett a továbbjutás felé. 3–0