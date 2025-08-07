Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Kosár: legyőzte a norvégokat az U16-os fiúválogatott a B-divíziós Eb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.08.07. 22:42
null
Címkék
U16-os fiúválogatott kosárlabda B-divíziós U16-os fiú Eb utánpótlás MKOSZ utánpótlássport
A gyenge kezdés után végül 18 ponttal nyert az U16-os fiú kosárlabda-válogatott a norvégok ellen a szkopjei B-divíziós korosztályos Európa-bajnokság első játéknapján.

A Ferenczi Tamás vezette magyar válogatott csütörtök este a norvégok ellen játszotta első meccsét a szkopjei B-divíziós U16-os fiú kosárlabda Eb-n. Az első negyed után még 13–5-re vezettek a skandinávok, utána viszont a mieink abszolúte átvették a kezdeményezést, és a meccs további részében ők játszottak fölényben, végül pedig magabiztos, 68–50-es győzelmet arattak a nyitó napon. A mezőny legeredményesebbjeként Nagy Ágoston 16 pontig jutott.

Folytatás péntek délután a csehek ellen.

B-DIVÍZIÓS U16-OS FIÚ EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZKOPJE
Csoportkör, első forduló
Magyarország–Norvégia 68–50 (5–13, 20–7, 21–20, 22–10)
A részletes statisztika ITT megtekinthető.
A magyar csapat további menetrendje:
Augusztus 8., péntek
16:00 Magyarország–Csehország
Augusztus 9., szombat
13:30 Magyarország–Belgium
Augusztus 11., hétfő
11:00 Magyarország–Bulgária
Az U16-os válogatott kerete az Eb-n:
Gáspár Vince (NKA Pécs)
Inalegwu Noel (NKA Pécs)
Németh Donát Gergő (MAFC)
Zöldi Zétény István (NKA Pécs)
Nagy Ágoston (Budapesti Honvéd SE)
Szafkó Márk (DEAC KA)
Marokházi Levente (Budapesti Honvéd SE)
Papp Gergely (Budapesti Honvéd SE)
Bakai Barnabás (KASI)
Domján Ervin (Budapesti Honvéd SE)
Rozmán Flórián (MEAFC)
Gáspár Benedek (KASI)

(Kiemelt kép forrása: FIBA)

U16-os fiúválogatott kosárlabda B-divíziós U16-os fiú Eb utánpótlás MKOSZ utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Kézilabda: kikapott a negyeddöntőben az U17-es leányválogatott az Eb-n

Utánpótlássport
4 órája

Kosár: veretlenül elődöntős az U20-as női válogatott a B-divíziós Eb-n

Utánpótlássport
5 órája

Öttusa: Rajncsák Diána Eb-címmel kezdett az U19-esek között

Utánpótlássport
11 órája

Cselgáncs: Csermák Dániel győzni jár Szkopjéba

Utánpótlássport
16 órája

Kosárlabda: győzelem a középdöntőben a B-divíziós U20-as női Eb-n

Utánpótlássport
2025.08.06. 20:02

Sokáig szoros volt, a vége sima lett: a férfi kosárválogatott kikapott Romániától

Kosárlabda
2025.08.06. 19:55

Kosárlabda: a nyolc közé vágynak az U16-os fiúk a B-divíziós Eb-n

Utánpótlássport
2025.08.06. 19:39

Életet mentett a szekszárdi kosárlabdaedző

Kosárlabda
2025.08.06. 18:13
Ezek is érdekelhetik