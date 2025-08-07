Kosár: legyőzte a norvégokat az U16-os fiúválogatott a B-divíziós Eb-n

A Ferenczi Tamás vezette magyar válogatott csütörtök este a norvégok ellen játszotta első meccsét a szkopjei B-divíziós U16-os fiú kosárlabda Eb-n. Az első negyed után még 13–5-re vezettek a skandinávok, utána viszont a mieink abszolúte átvették a kezdeményezést, és a meccs további részében ők játszottak fölényben, végül pedig magabiztos, 68–50-es győzelmet arattak a nyitó napon. A mezőny legeredményesebbjeként Nagy Ágoston 16 pontig jutott.

Folytatás péntek délután a csehek ellen.

B-DIVÍZIÓS U16-OS FIÚ EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZKOPJE

Csoportkör, első forduló

Magyarország–Norvégia 68–50 (5–13, 20–7, 21–20, 22–10)

A részletes statisztika ITT megtekinthető.

A magyar csapat további menetrendje:

Augusztus 8., péntek

16:00 Magyarország–Csehország

Augusztus 9., szombat

13:30 Magyarország–Belgium

Augusztus 11., hétfő

11:00 Magyarország–Bulgária

Az U16-os válogatott kerete az Eb-n:

Gáspár Vince (NKA Pécs)

Inalegwu Noel (NKA Pécs)

Németh Donát Gergő (MAFC)

Zöldi Zétény István (NKA Pécs)

Nagy Ágoston (Budapesti Honvéd SE)

Szafkó Márk (DEAC KA)

Marokházi Levente (Budapesti Honvéd SE)

Papp Gergely (Budapesti Honvéd SE)

Bakai Barnabás (KASI)

Domján Ervin (Budapesti Honvéd SE)

Rozmán Flórián (MEAFC)

Gáspár Benedek (KASI)

(Kiemelt kép forrása: FIBA)