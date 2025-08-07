Kosár: legyőzte a norvégokat az U16-os fiúválogatott a B-divíziós Eb-n

A gyenge kezdés után végül 18 ponttal nyert az U16-os fiú kosárlabda-válogatott a norvégok ellen a szkopjei B-divíziós korosztályos Európa-bajnokság első játéknapján.
A Ferenczi Tamás vezette magyar válogatott csütörtök este a norvégok ellen játszotta első meccsét a szkopjei B-divíziós U16-os fiú kosárlabda Eb-n. Az első negyed után még 13–5-re vezettek a skandinávok, utána viszont a mieink abszolúte átvették a kezdeményezést, és a meccs további részében ők játszottak fölényben, végül pedig magabiztos, 68–50-es győzelmet arattak a nyitó napon. A mezőny legeredményesebbjeként Nagy Ágoston 16 pontig jutott.
Folytatás péntek délután a csehek ellen.
B-DIVÍZIÓS U16-OS FIÚ EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZKOPJE Csoportkör, első forduló Magyarország–Norvégia 68–50 (5–13, 20–7, 21–20, 22–10) A részletes statisztika ITT megtekinthető.
A magyar csapat további menetrendje: Augusztus 8., péntek 16:00 Magyarország–Csehország Augusztus 9., szombat 13:30 Magyarország–Belgium Augusztus 11., hétfő 11:00 Magyarország–Bulgária
Az U16-os válogatott kerete az Eb-n: Gáspár Vince (NKA Pécs) Inalegwu Noel (NKA Pécs) Németh Donát Gergő (MAFC) Zöldi Zétény István (NKA Pécs) Nagy Ágoston (Budapesti Honvéd SE) Szafkó Márk (DEAC KA) Marokházi Levente (Budapesti Honvéd SE) Papp Gergely (Budapesti Honvéd SE) Bakai Barnabás (KASI) Domján Ervin (Budapesti Honvéd SE) Rozmán Flórián (MEAFC) Gáspár Benedek (KASI)