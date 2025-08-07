Sportrádió

Sorsoltak a Magyar Kupában, megvan a 2. forduló párosítása

2025.08.07. 14:36
Sorsoltak a Magyar Kupában (Fotó: Török Attila)
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a hivatalos oldalán tette közzé a Mol Magyar Kupa 2025–2026-os kiírásának második fordulós párosítását, amelyben az NB III-as együttesek és az alacsonyabb osztályú csapatok lépnek pályára. A 12 NB I-es és a 16 NB II-es csapat a harmadik fordulóban kapcsolódik be a kupaküzdelmekbe. 72 gárda játszik a második körben, íme, a 36 párosítás!

A 1. fordulóból továbbjutott 72 csapatot területi alapon négy részre osztották. Régiónként 18–18 együttes játszik egymással, a 36 továbbjutó csapathoz csatlakozik a 3. fordulóban a 12 NB I-es és a 16 NB II-es klub, így áll össze a 64 csapatos mezőny.

A második forduló találkozóit augusztus 23-án és augusztus 24-én rendezik. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, amennyiben a 90 perc során döntetlen az eredmény, akkor kétszer 15 perces hosszabbítás következik. Ha akkor sincs döntés, akkor tizenegyespárbajt vívnak a felek.

Az 1–3. forduló mérkőzésein, ha a két gárda között bajnoki osztálykülönbség van, akkor az alacsonyabb osztályú a pályaválasztó. Amennyiben a két csapat azonos szintű bajnoki osztályban játszik, akkor az a pályaválasztó, amelyik a korábbi fordulókban kevesebbszer volt pályaválasztó. Ha így sem dönthető el a pályaválasztás, akkor a sorsoláson elsőnek kihúzott csapat a pályaválasztó.

MAGYAR KUPA
2. FORDULÓ
Sajóbábony VSE (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)–Eger SE (NB III) 
FC Hatvan (NB III)–Tiszafüredi VSE (NB III) 
Újfehértó SE (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Füzesabony SC (NB III) 
DEAC (NB III)–Bacsó Beton-Cigánd SE (NB III) 
CSO-KI Sport (Pest I.)–Putnok FC (NB III)
Gödöllői SK (NB III)–Ózd-Sajóvölgye (NB III) 
Hódoscsépányi SE (Borsod-Abaúj-Zemplén II.)–SBTC (Nógrád I.)
Nagyatádi FC (Somogy I.)–PMFC (NB III)
Kaposvári Rákóczi FC (NB III)–Érdi VSE (NB III)
Mórágyi SE (Tolna II.)–BFC Siófok (NB III) 
Intretech Kapuvári SE (Győr-Moson-Sopron I.)–Dorogi FC (NB III)
Sándorfalvi SKE (Csongrád-Csanád I.)–Hódmezővásárhelyi FC (NB III) 
DB Futball Bordány (Csongrád-Csanád I.)–ESMTK (NB III)
XV. Kerületi Issimo SE (BLSZ I.)–Pilisi LK (Pest I.)
Szolnoki MÁV FC (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–Dunaharaszti MTK (NB III)
Szajol KLK (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–Rákóczifalva SE (Jász-Nagykun-Szolnok I.)
III. ker. TVE (NB III)–BKV Előre (NB III)
REAC (BLSZ I.)–Tiszaföldvár SE (NB III)
43. sz. Építők SK (BLSZ I.)–Martfűi LSE (NB III) 
Csepel SC (NB III)–Gyulai Termál FC (NB III)
Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)–Szombathelyi Haladás (NB III)
Bicskei TC (NB III)–VSC 2015 Veszprém (NB III)
Sárisápi BSE (Komárom-Esztergom I.)–Szarvaskend SE (Vas I.)
Nyergesújfalu SE (Komárom-Esztergom I.)–Opus Tigáz Tatabánya (NB III)
Kelen SC (BLSZ I.)–Dunaújváros FC (NB III)
Iváncsa KSE (NB III)–Pénzügyőr SE (NB III)
Balatonalmádi SE (Veszprém I.)–Komárom VSE (NB III)
Credobus Mosonmagyaróvár (NB III)–Gyirmót FC Győr (NB III)
Sényő FC-ZMB Building (NB III)–Tarpa SC (NB III)
Sárbogárd SE (Fejér I.)–Dombóvári FC (NB III)
Budaörs (NB III)–FC Nagykanizsa (NB III)
Lajoskomárom (Fejér I.)–PTE-PEAC (NB III) 
Mohácsi TE 1888 (Baranya I.)–Majosi SE (NB III)
Mátészalkai MTK (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Swiss Krono-Vásárosnamény (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)
Koppánymonostori SE (Komárom-Esztergom I.)–Sárvár FC (Vas I.)
Bőny SE (Győr-Moson-Sopron II.)–Móri SE (Fejér I.)

1. forduló: augusztus 2–3. (144 csapat)
2. forduló: augusztus 23–24. (72 csapat) 
3. forduló: szeptember 13–14. (64 csapat)
4. forduló: október 29. (32 csapat)
Nyolcaddöntő: február 11. (16 csapat)
Negyeddöntő: március 4. (8 csapat)
Elődöntő: április 22. (4 csapat)
Döntő: május 9., Puskás Aréna (2 csapat)
KULCSDÁTUMOK

 

 

