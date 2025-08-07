Távozik a West Hamtől a december óta harcképtelen jamaicai válogatott csatár – hivatalos

Az előző idényben a Premier League 14. helyén végző klub csütörtökön tudatta, hogy nem hosszabbítja meg a 35 éves játékos szerződését, aki 2015 óta 323 mérkőzést vívott a piros-kékeknél.

Antonio december 3-án lépett utoljára pályára a West Ham színeiben, majd néhány nappal később egy fának ütközött a Ferrarijával, a baleset következtében négy helyen eltört a combcsontja, és saját bevallása szerint kis híján életét vesztette. Májusban állt újra edzésbe, de klubjában már nem kapott lehetőséget, a válogatottban viszont szóhoz jutott egy júniusi meccsen.

A West Ham közölte, hogy tovább támogatja a csatár teljes felépülését, és a vezetőség azt szeretné, ha valamilyen minőségben az egyesület kötelékeiben maradna.