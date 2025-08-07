Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Varga Ádám: Sergio Navarro Szerhij Rebrov tökéletes ellentéte

BORSOS LÁSZLÓBORSOS LÁSZLÓ
Vágólapra másolva!
2025.08.07. 09:54
null
Varga Ádám magabiztosan védett az MTK Budapest ellen, és még veretlen a Debrecennel (FOTÓ: CZINEGE MELINDA)
Címkék
NB I Sergio Navarro Szerhij Rebrov DVSC Varga Ádám
Az MTK Budapest ellen pazarul teljesítő Varga Ádám szerint egyre inkább összeáll a DVSC, amelynél előre aláírták volna, hogy az első két bajnokin négy pontot szereznek. A Ferencvárostól kölcsönvett kapust a játékosoknak szabad kezet adó Sergio Navarro vezetőedző munkamódszereiről is kérdeztük.

 

Tizenkét védés, kapott gól nélküli találkozó – igazán jó napja volt múlt pénteken Varga Ádámnak a DVSC idénybeli első hazai bajnokiján. A Ferencvárostól kölcsönvett kapus lehúzta a rolót az MTK Budapest ellen, a mérkőzést nagyszerű teljesítményének köszönhetően 1–0-ra megnyerte a Loki. Még úgy is parádés meccse volt, hogy a 31. percben tőle szokatlan hibát követett el: jócskán alászaladt a labdának, de a helyzetből nem lett gól.

„A bemelegítésnél éreztem a magabiztosságot, ezért nem zökkentett ki a megingás – mondta lapunknak Varga Ádám. – Nem emlékszem rá, hogy tétmeccsen valaha is ennyire elszámoltam volna a labda ívét, szerencsére Julien Dacosta kisegített a mentésével – mondtam is neki meccs közben, hogy a lefújás után egyen-igyon bármit, fizetem a számlát. Ezután sok helyzetet dolgozott ki az MTK, kapusszemmel kifejezetten nehéz kilencven perc volt. Általában mentálisan visel meg egy-egy mérkőzés, mivel folyamatosan koncentrálnom kell, egy másodpercre sem lehet kihagyni, ám ezúttal a testem is elfáradt: a második félidőben begörcsölt a vádlim, ami egyáltalán nem jellemző. Szerencsére mindvégig résen voltam, jól ment a védés, úgyhogy volt minek örülni a végén.”

A 26 éves kapus elmondta, jó a társaság a Lokinál, a többiek hamar befogadták, kitűnő kapcsolatot alakított ki mindenkivel, beleértve a védőket is, ami különösen fontos az ő szempontjából.

„Nyilván még van hová fejlődnünk, ez még csak a második bajnokink volt az idényben. Egyre inkább megismerjük egymást és a társak mozdulatait, tudjuk, ki hova szeret helyezkedni, hogyan védekezik. Már eddig is jól tudtunk hátul együtt dolgozni, ami biztató. Az MTK legyőzése jelentős fegyvertény, láthattuk a Ferencváros ellen is, milyen erős csapat. A két mérkőzésen szerzett négy pontnak szerintem lehet örülni, alighanem előre aláírtuk volna az ilyen idénykezdetet. Egy csapat életében rendkívül fontos a jó rajt, és hogy nem ragadtunk be már a bajnokság elején.”

Keleti rangadó vár a DVSC-re: péntek este a Kazincbarcika vendége lesz Mezőkövesden.

„Stabil gárda benyomását keltik a barcikaiak, abszolút újoncként nem látok megszeppenést rajtuk. Bevállalós csapat, szerintem a játéka is jó volt eddig, pedig nem egyszerű a sorsolása, az ezüstérmes Puskás Akadémiával és a bajnoki címvédő Ferencvárossal találkozott eddig. Játékosai biztosan megfeszülnek az első bajnoki pontjaikért, de mindent megteszünk, hogy ne ellenünk legyen először sikerélményük az NB I-ben – elemezzük őket a héten, hogy megtaláljuk azt a játékstílust, ami célra vezet.”

Sergio Navarro emberei eddig ha nem is játszottak lehengerlően, eredményesek. Varga Ádámot arról kérdeztük, milyen a közös munka a spanyol szakemberrel, aki legutóbb az Athletic Bilbao akadémiájának igazgatójaként dolgozott.

„Pozitív a megítélése, nekem nagyon szimpatikus. Teljesen más módszereket alkalmaz, mint akikkel korábban együtt dolgoztam: szokatlanul szabad kezet ad a játékosoknak. Általában az edzők meghatározzák, mit várnak el adott játékhelyzetben a futballistáktól,  ő inkább csak mankókat ad. Rengeteget beszélget a csapattal, gyakran kikéri a véleményünket, fontos neki, milyen visszajelzéseket adunk. Részben a meglátásainkra építve dolgozza ki a meccstaktikát, ezért nem elképzelhetetlen, hogy egy-egy játékos észrevétele alapján finomhangolja az elképzeléseit. Kíváncsi a véleményünkre, meghallgat mindenkit, de a végső szó az övé. Megtalálja az egyensúlyt – senki sem érzi azt, hogy nem tudja, mi a feladata, de nincs is túlszabályozva a játékunk. Szerintem ez a hozzáállás felszabadult futballt szül, ami által különösen a támadóharmadban lévők teljesedhetnek ki. Mondhatnám, Sergio Navarro korábbi edzőm, Szerhij Rebrov tökéletes ellentéte. Mindkét vezetési stílussal lehet eredményeket elérni, bízom benne, hogy a spanyolos vonal bejön Debrecenben.”

3. FORDULÓ
Augusztus 8., péntek
20.00: Kolorcity Kazincbarcika–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
Augusztus 9., szombat
17.45: MTK Budapest–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
20.15: Nyíregyháza Spartacus–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
Augusztus 10., vasárnap
17.45: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport)
17.45: Kisvárda–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport+)
20.00: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Puskás Akadémia225–3+26
2. Paksi FC2118–4+44
3. Ferencvárosi TC2114–1+34
4. Újpest FC2114–2+24
5. Debreceni VSC2114–3+14
6. Zalaegerszegi TE225–502
7. ETO FC224–402
8. Nyíregyháza Spartacus2113–4–11
9. MTK Budapest2111–2–11
10. Diósgyőri VTK2113–5–21
11. Kisvárda2112–6–41
12. Kazincbarcika221–5–40

 

 

NB I Sergio Navarro Szerhij Rebrov DVSC Varga Ádám
Legfrissebb hírek

Horváth Kevin és Gruber Zsombor tűnt ki a mezőnyből a fiatalok közül

Labdarúgó NB I
8 perce

Baráth Péter: A Rakównál ragaszkodtak hozzám, bíznak bennem

Labdarúgó NB I
3 órája

Az MLSZ súlyos büntetést szabott ki az Újpestre

Labdarúgó NB I
16 órája

„Imádok sok szurkoló előtt játszani, próbálom együtt megélni velük a pillanatokat” – az Újpest új igazolása, Tiago Goncalves

Labdarúgó NB I
17 órája

A Fradival bajnok és MK-győztes szélső Fehérvárról és Kassáról kapott ajánlatot

Labdarúgó NB II
22 órája

Hazatér a Sturm Graztól a Puskás Akadémia saját nevelésű játékosa – hivatalos

Labdarúgó NB I
2025.08.05. 12:23

Gruber Zsombor bizonyított, és visszakerült a Fradi BL-keretébe

Labdarúgó NB I
2025.08.05. 08:49

„Legalább a játékosok felének a nevét már ki tudom ejteni” – Orbán Viktor egy étteremben futott össze Marco Rossival

Labdarúgó NB I
2025.08.04. 23:24
Ezek is érdekelhetik