Varga Ádám: Sergio Navarro Szerhij Rebrov tökéletes ellentéte

Tizenkét védés, kapott gól nélküli találkozó – igazán jó napja volt múlt pénteken Varga Ádámnak a DVSC idénybeli első hazai bajnokiján. A Ferencvárostól kölcsönvett kapus lehúzta a rolót az MTK Budapest ellen, a mérkőzést nagyszerű teljesítményének köszönhetően 1–0-ra megnyerte a Loki. Még úgy is parádés meccse volt, hogy a 31. percben tőle szokatlan hibát követett el: jócskán alászaladt a labdának, de a helyzetből nem lett gól.

„A bemelegítésnél éreztem a magabiztosságot, ezért nem zökkentett ki a megingás – mondta lapunknak Varga Ádám. – Nem emlékszem rá, hogy tétmeccsen valaha is ennyire elszámoltam volna a labda ívét, szerencsére Julien Dacosta kisegített a mentésével – mondtam is neki meccs közben, hogy a lefújás után egyen-igyon bármit, fizetem a számlát. Ezután sok helyzetet dolgozott ki az MTK, kapusszemmel kifejezetten nehéz kilencven perc volt. Általában mentálisan visel meg egy-egy mérkőzés, mivel folyamatosan koncentrálnom kell, egy másodpercre sem lehet kihagyni, ám ezúttal a testem is elfáradt: a második félidőben begörcsölt a vádlim, ami egyáltalán nem jellemző. Szerencsére mindvégig résen voltam, jól ment a védés, úgyhogy volt minek örülni a végén.”

A 26 éves kapus elmondta, jó a társaság a Lokinál, a többiek hamar befogadták, kitűnő kapcsolatot alakított ki mindenkivel, beleértve a védőket is, ami különösen fontos az ő szempontjából.

„Nyilván még van hová fejlődnünk, ez még csak a második bajnokink volt az idényben. Egyre inkább megismerjük egymást és a társak mozdulatait, tudjuk, ki hova szeret helyezkedni, hogyan védekezik. Már eddig is jól tudtunk hátul együtt dolgozni, ami biztató. Az MTK legyőzése jelentős fegyvertény, láthattuk a Ferencváros ellen is, milyen erős csapat. A két mérkőzésen szerzett négy pontnak szerintem lehet örülni, alighanem előre aláírtuk volna az ilyen idénykezdetet. Egy csapat életében rendkívül fontos a jó rajt, és hogy nem ragadtunk be már a bajnokság elején.”

Keleti rangadó vár a DVSC-re: péntek este a Kazincbarcika vendége lesz Mezőkövesden.

„Stabil gárda benyomását keltik a barcikaiak, abszolút újoncként nem látok megszeppenést rajtuk. Bevállalós csapat, szerintem a játéka is jó volt eddig, pedig nem egyszerű a sorsolása, az ezüstérmes Puskás Akadémiával és a bajnoki címvédő Ferencvárossal találkozott eddig. Játékosai biztosan megfeszülnek az első bajnoki pontjaikért, de mindent megteszünk, hogy ne ellenünk legyen először sikerélményük az NB I-ben – elemezzük őket a héten, hogy megtaláljuk azt a játékstílust, ami célra vezet.”

Sergio Navarro emberei eddig ha nem is játszottak lehengerlően, eredményesek. Varga Ádámot arról kérdeztük, milyen a közös munka a spanyol szakemberrel, aki legutóbb az Athletic Bilbao akadémiájának igazgatójaként dolgozott.

„Pozitív a megítélése, nekem nagyon szimpatikus. Teljesen más módszereket alkalmaz, mint akikkel korábban együtt dolgoztam: szokatlanul szabad kezet ad a játékosoknak. Általában az edzők meghatározzák, mit várnak el adott játékhelyzetben a futballistáktól, ő inkább csak mankókat ad. Rengeteget beszélget a csapattal, gyakran kikéri a véleményünket, fontos neki, milyen visszajelzéseket adunk. Részben a meglátásainkra építve dolgozza ki a meccstaktikát, ezért nem elképzelhetetlen, hogy egy-egy játékos észrevétele alapján finomhangolja az elképzeléseit. Kíváncsi a véleményünkre, meghallgat mindenkit, de a végső szó az övé. Megtalálja az egyensúlyt – senki sem érzi azt, hogy nem tudja, mi a feladata, de nincs is túlszabályozva a játékunk. Szerintem ez a hozzáállás felszabadult futballt szül, ami által különösen a támadóharmadban lévők teljesedhetnek ki. Mondhatnám, Sergio Navarro korábbi edzőm, Szerhij Rebrov tökéletes ellentéte. Mindkét vezetési stílussal lehet eredményeket elérni, bízom benne, hogy a spanyolos vonal bejön Debrecenben.”

3. FORDULÓ

Augusztus 8., péntek

20.00: Kolorcity Kazincbarcika–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

Augusztus 9., szombat

17.45: MTK Budapest–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

20.15: Nyíregyháza Spartacus–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

Augusztus 10., vasárnap

17.45: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport)

17.45: Kisvárda–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport+)

20.00: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)