Kézilabda: kikapott a negyeddöntőben az U17-es leányválogatott az Eb-n

2025.08.07. 21:31
kezilabda U17-es leányválogatott utánpótlás utánpótlássport
Hatgólos vereséget szenvedett az U17-es leány kézilabda-válogatott a montenegrói korosztályos Európa-bajnokság negyeddöntőjében.

A Kun Attila vezette magyar válogatott csütörtök este a horvátokkal találkozott az elődöntőbe jutásért a podgoricai U17-es leány kézilabda Európa-bajnokságon.

A hazai szövetség (MKSZ) beszámolója szerint már a mérkőzés elején ellépett négy góllal a horvát csapat, és bár egyszer sikerült felzárkóznia egy találatra a magyar csapatnak, ezt követően az ellenfél tartani, majd növelni tudta előnyét. A második félidőben aztán már nyolccal is vezettek a horvátok, végül a mieink 32–26-os vereséget szenvedtek a negyeddöntőben.

Folytatás az 5-8. helyért a svájciak ellen.

U17-es leány kézilabda Európa-bajnokság, Podgorica
Negyeddöntő
MAGYARORSZÁG–HORVÁTORSZÁG 26–32 (13–17)

A magyar válogatott kerete:
Kapusok: Égi Panka, Körmendi Lara, Tábit Vivien
Balszélső: Jobbágy Napsugár, Zákányi Janka
Átlövők: Kányai Villő, Kis Réka, Kocsis Emma, Kollár Kata, Mózes Fanni, Nagy Fruzsina, Takács Maja 
Irányítók: Kozma Liza, Szigeti Blanka
Beállók: Bajnok Szófia, Balog Réka
Jobbszélsők: Keller Petra

(Kiemelt kép forrása: matchlens.me)

