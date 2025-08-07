Kézilabda: kikapott a negyeddöntőben az U17-es leányválogatott az Eb-n

A Kun Attila vezette magyar válogatott csütörtök este a horvátokkal találkozott az elődöntőbe jutásért a podgoricai U17-es leány kézilabda Európa-bajnokságon.
A hazai szövetség (MKSZ) beszámolója szerint már a mérkőzés elején ellépett négy góllal a horvát csapat, és bár egyszer sikerült felzárkóznia egy találatra a magyar csapatnak, ezt követően az ellenfél tartani, majd növelni tudta előnyét. A második félidőben aztán már nyolccal is vezettek a horvátok, végül a mieink 32–26-os vereséget szenvedtek a negyeddöntőben.
Folytatás az 5-8. helyért a svájciak ellen.
(Kiemelt kép forrása: matchlens.me)