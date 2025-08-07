Bognár György: A Zsitomir jobban játszott, még az ekkora különbség sem túlzás – reakciók

Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője: Vegyes érzéseim vannak, mert nem játszottunk rosszul
„Az átmenetekben minden hibánkat megbüntették, a reakcióidőt fel kellett gyorsítani, a párharcokban az intenzitáson kellett javítani. Szerencsére a szünetben rendezni tudtuk a sorokat, a második félidő sokkal jobban is nézett ki, helyzeteket teremtettünk, talán nem akkorákat, mint az elsőben. A félidei csere azért kellett, mert addig a jobb oldalon olyanok futballoztak, akik ilyen szinten még nem szerepeltek, kellett egy kis tapasztalat Stefan Vladoiutól. Stabilizáltuk ezt az oldalt, de kár, hogy nem tudtunk még egy gólt szerezni, mert szerintem ikszes meccs volt. Az első fél óránk nem volt nemzetközi szintű, meg is büntették a svédek, ám aztán mi voltunk a jobb csapat. Vegyes érzéseim vannak, mert nem játszottunk rosszul, megvoltak a lehetőségeink ahhoz, hogy ne kapjunk ki, de ilyen a futball. Hazai pályán, saját közönségünk előtt kicsikarhatjuk a továbbjutást.”
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
AIK (svéd)–ETO FC 2–1 (2–0)
Stockholm, Strawberry Arena, 20 000 néző. Vezette: Daniel Schlager (Sven Waschitzki, Robert Wessel) – németek
AIK: Nordfeldt – Thychosen, Benkovic, Papagiannopoulos, Tiedemann Hansen (Isherwood, 67.) – A. Ali (Ayari, 67.), Csongvai, Salétros, Besirovic – Celina (Hove, 81.), Flataker (Guidetti, 81.). Vezetőedző: Mikkjal Thomassen
ETO: Petrás – Tóth R., Krpics, Abrahamsson (Boldor, 86.), Csinger – Bánáti (Vladoiu, a szünetben), Anton, Ouro (Piscsur, 90+2.), Gavrics – Benbuali, Bumba (Vitális, 61.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Besirovic (7.), Celina (21.), ill. Vitális (78.)
A visszavágót augusztus 14-én rendezik Győrben.
Bognár György, a Paks vezetőedzője: Ellenfelünk jobban játszott, még az ekkora különbség sem túlzás
– Az első félidő hajrájáig nem úgy tűnt, hogy a Polisszja Zsitomir fölényes győzelmet arat, mégis így alakult. Mi történt?
– Ellenfelünk jobban játszott, még az ekkora különbség sem túlzás. Gyorsabbak, frissebbek voltak, megérdemelten nyertek. Mi kényelmesebben, lassabban futballoztunk, mint legutóbb Mariborban, és már az első félidő hajrájára nagy hátrányt szedtünk össze.
– Gól nélküli állásnál centimétereken múlt, hogy Windecker József vezetést szerezzen. Mit gondol, ha betalál, minden másképpen alakul?
– Valóban voltak lehetőségeink, Tóth Barnának, Haraszti Zsoltnak és Windecker Józsefnek is, de kimaradtak, ráadásul az első játékrész hosszabbításában egy felesleges szabálytalanság miatt rúghatott szabadrúgást a Polisszja, s abból született a második gólja. Furcsának találom, hogy a mi szépítő gólunkat elvették…
– Mi sem éreztük úgy, hogy Vécsei Bálint gólját szabálytalanság előzte meg, a három egy nyilván kedvezőbb lett volna a folytatást illetően. Lát arra esélyt, hogy Pakson szorossá tegyék a párharcot?
– Három nullás vereséget szenvedtünk, de van feladatunk, a párharcnak nincs vége. Az biztos, hogy a csütörtöki játékunk alapján ekkora hátrányt egy ennyire labdabiztos csapat ellen nagyon nehéz ledolgozni. Ettől még nem kérdés, hogy hazai pályán nyerni akarunk.
POLISSZJA ZSITOMIR (ukrán)–PAKSI FC 3–0 (2–0) – élőben az NSO-n!
Eperjes, Futbal Tatran Aréna, 1200 néző. Vezeti: Joakim Östling (Robin Wilde, Simon Kristensson) – svédek
ZSITOMIR: Volinec – M. Kravcsenko (Hadroj, 87.), Szarapij, Beszkorovajnij, B. Mihajlicsenko – Lednev (Joszefi, 78.), Babenko, Andrijevszkij (Talles Costa, 78.) – Huculjak, Filippov (Hajducsik, 64.), Krusinszkij (Nazarenko, 64.). Vezetőedző: Ruszlan Rotan
PAKS: Kovácsik – Szabó J., Kinyik, Vécsei – Hinora (Horváth K., 71.), Papp K. (Szekszárdi M., 81.), Balogh B. (Osváth, a szünetben), Windecker, Zeke – Haraszti (Hahn, a szünetben), Tóth B. (Böde, 64.). Vezetőedző: Bognár György
Gólszerző: Andrijevszkij (41.), Beszkorovajnij (45+1.), Lednev (58.)
Kiállítva: Mihajlicsenko (90+2.)