Bognár György: A Zsitomir jobban játszott, még az ekkora különbség sem túlzás – reakciók

Bognár György, a Paks vezetőedzője: Ellenfelünk jobban játszott, még az ekkora különbség sem túlzás

– Az első félidő hajrájáig nem úgy tűnt, hogy a Polisszja Zsitomir fölényes győzelmet arat, mégis így alakult. Mi történt?

– Ellenfelünk jobban játszott, még az ekkora különbség sem túlzás. Gyorsabbak, frissebbek voltak, megérdemelten nyertek. Mi kényelmesebben, lassabban futballoztunk, mint legutóbb Mariborban, és már az első félidő hajrájára nagy hátrányt szedtünk össze.

– Gól nélküli állásnál centimétereken múlt, hogy Windecker József vezetést szerezzen. Mit gondol, ha betalál, minden másképpen alakul?

– Valóban voltak lehetőségeink, Tóth Barnának, Haraszti Zsoltnak és Windecker Józsefnek is, de kimaradtak, ráadásul az első játékrész hosszabbításában egy felesleges szabálytalanság miatt rúghatott szabadrúgást a Polisszja, s abból született a második gólja. Furcsának találom, hogy a mi szépítő gólunkat elvették…

– Mi sem éreztük úgy, hogy Vécsei Bálint gólját szabálytalanság előzte meg, a három egy nyilván kedvezőbb lett volna a folytatást illetően. Lát arra esélyt, hogy Pakson szorossá tegyék a párharcot?

– Három nullás vereséget szenvedtünk, de van feladatunk, a párharcnak nincs vége. Az biztos, hogy a csütörtöki játékunk alapján ekkora hátrányt egy ennyire labdabiztos csapat ellen nagyon nehéz ledolgozni. Ettől még nem kérdés, hogy hazai pályán nyerni akarunk.

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

POLISSZJA ZSITOMIR (ukrán)–PAKSI FC 3–0 (2–0) – élőben az NSO-n!

Eperjes, Futbal Tatran Aréna, 1200 néző. Vezeti: Joakim Östling (Robin Wilde, Simon Kristensson) – svédek

ZSITOMIR: Volinec – M. Kravcsenko (Hadroj, 87.), Szarapij, Beszkorovajnij, B. Mihajlicsenko – Lednev (Joszefi, 78.), Babenko, Andrijevszkij (Talles Costa, 78.) – Huculjak, Filippov (Hajducsik, 64.), Krusinszkij (Nazarenko, 64.). Vezetőedző: Ruszlan Rotan

PAKS: Kovácsik – Szabó J., Kinyik, Vécsei – Hinora (Horváth K., 71.), Papp K. (Szekszárdi M., 81.), Balogh B. (Osváth, a szünetben), Windecker, Zeke – Haraszti (Hahn, a szünetben), Tóth B. (Böde, 64.). Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző: Andrijevszkij (41.), Beszkorovajnij (45+1.), Lednev (58.)

Kiállítva: Mihajlicsenko (90+2.)

