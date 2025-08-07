Otthon kapott ki a CFR az El-selejtező harmadik körében; gól nélkül maradtak a görög csapatok

A dán élvonal ezüstérmese, a Midtjylland kétgólos előnyre tett szert az első félidőben, majd ugyan a Fredrikstad a 77. percben szépített, a dánok két perc múlva visszaállították a különbséget, így jó helyzetből várhatják a hazai visszavágót (1–3). A Bajnokok Ligája-selejtezőben a Ferencvárossal szemben alulmaradó FC Noa (összesítésben 6–4-re nyert az FTC) idegenben vezetést szerzett, majd Tjay De Barr a 45+9. percben egyenlített kipattanóból, miután kihagyta a tizenegyesét. Az örmények a mérkőzés hajrájában újra betaláltak, azonban lesről, így 1–1-re végeztek a gibraltári Lincoln Red Imps vendégeként.

Az AEK Larnaca magabiztos előnyt szerzett a visszavágóra, mert ugyan az első gólja után a Legia Warszawa még egyenlített, a ciprusiak a második félidőben háromszor találtak be a lengyel kapuba (4–1). Az El-selejtező első körében a Paksot búcsúztató CFR a portugál élvonalban legutóbb 4. helyen végző Bragával csapott össze, és Gorby kétszer is vezetést szerzett a vendégeknek, a kolozsváriak pedig csak egyszer tudtak válaszolni Sheriff Sinyan révén, azaz 2–1-es vereséget szenvedtek az odavágón.

A skandináv „rangadót” a Brann nyerte meg, Saevar Atli Magnússon duplázott a svéd Häcken ellen, s még az is belefért a norvégoknak, hogy gól nélküli állásnál Joachim Soltvedt tizenegyest hibázott (0–2). A PAOK és a Wolfsberg találkozóján ellenben nem született gól, aminek inkább a görögök örülhetnek, mivel az osztrákok közelebb álltak a győzelemhez (0–0). A másik görög csapat, a Panathinaikosz is 0–0-t játszott, amely a Sahtar Doneck ellen Krakkóban harcolhatja majd ki a továbbjutást.

A bosnyák Zrinjski Mostar is ikszelt – Tobias Thomsen kihagyott büntető után javított, s juttatta vezetéshez az izlandi Breidablikot, de Nemanja Bilbija tizenegyesgóljával egalizáltak a hazaiak a második félidőben (1–1). A FCSB kétgólos hátrányból fordított a Drita ellen, a győztes gólt Daniel Birligea szerezte büntetőből a 90+4. percben (3–2), és az Utrecht szintén hátrányból felállva nyert, 3–1-re megverte idegenben a Servette csapatát.

A párharcok visszavágóit augusztus 14-én rendezik.

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Fredrikstad (norvég)–FC Midtjylland (dán) 1–3

Lincoln Red Imps (gibraltári)–FC Noa (örmény) 1–1

AEK Larnaca (ciprusi)–Legia Warszawa (lengyel) 4–1

CFR Cluj (Kolozsvár, romániai)–Braga (portugál) 1–2

Häcken (svéd)–Brann Bergen (norvég) 0–2

PAOK (görög)–Wolfsberger AC (osztrák) 0–0

Panathinaikosz (görög)–Sahtar Doneck (ukrán) 0–0

Zrinjski Mostar (bosznia-hercegovinai)–Breidablik (izlandi) 1–1

FCSB (román)–Drita (koszovói) 3–2

Servette (svájci)–Utrecht (holland) 1–3

Szerdán játszották

RFS Riga (lett)–KuPS (finn) 1–2

Rijeka (horvát)–Shelbourne (ír) 1–2

Kedden játszották

Hamrun Spartans (máltai)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 1–2