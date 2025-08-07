Sportrádió

Pénteki sportműsor: Kazincbarcika–DVSC az NB I-ben

V. B.V. B.
2025.08.07. 23:17
null
Pénteken a Kazincbarcika–Debrecen találkozóval kezdődik a labdarúgó NB I 3. fordulója, illetve elrajtol a török élvonalbeli bajnokság, s a nyitó mérkőzésen Sallai Roland csapata, a Galatasaray lép pályára a Gaziantep vendégeként. Teniszezőink közül Marozsán Fábián péntek éjjel játszik, Bondár Anna este kerül sorra Cincinnatiben, míg Piros Zsombor Cordenonsban szerepel délután. Emellett megkezdődnek a kajak-kenu országos bajnokság küzdelmei Szolnokon, míg a férfi U19-es magyar kézilabda-válogatott Koszovóval csap össze az egyiptomi vb-n, az U17-es női csapatunk pedig Svájccal találkozik az Eb-n.

 AUGUSZTUS 8., PÉNTEK 

 FUTBALLPROGRAM 

NB I
3. FORDULÓ
20.00: Kolorcity Kazincbarcikai SC–Debreceni VSC, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
1. FORDULÓ
21.15: Casa Pia–Sporting (Tv: Sport1)

TÖRÖK SÜPER LIG
1. FORDULÓ
20.30: Gaziantep–Galatasaray (Tv: Sport2)

ANGOL CHAMPIONSHIP
1. FORDULÓ
21.00: Birmingham City–Ipswich Town (Tv: Match4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA
2. FORDULÓ
18.30: Nürnberg–Darmstadt (Tv: Arena4)

FUTSAL NB I
1. FORDULÓ
19.00: PTE-PEAC–Á Stúdió Futsal Nyíregyháza

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ATLÉTIKA
Continental Tour, Silver, Besztercebánya
16.00: döntők

AUTÓSPORT
23.00: NASCAR Truck Series, Watkins Glen (Tv: Match4)

DARTS
PDC World Series, Wollongong
11.15: nyolcaddöntő (Tv: Sport1)

GOLF
PGA Tour, St. Jude Championship
20.00: 2. nap (Tv: Eurosport2)

KAJAK-KENU
Duna Life Medical országos bajnokság, Szolnok
  8.30: előfutamok, döntők (utolsó szám: 18.50)

KERÉKPÁR
Tour de Pologne
12.30: 5. szakasz (Katowice–Zakopane, 206.1 km) (Valter Attila) (Tv: Eurosport1)
Tour de l’Ain
16.30: 3. szakasz (Plateau d'Hauteville–Belley, 130.4 km) (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA
FÉRFI U19-ES VILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM
CSOPORTKÖR
16.15: Koszovó–Magyarország (Tv: M4 Sport)
NŐI U17-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG, MONTENEGRÓ
AZ 5–8. HELYÉRT
17.00: Franciaország–Dánia
19.30: Svájc–Magyarország
ELŐDÖNTŐ
17.00: Montenegró–Szlovákia (Tv: Sport1)
19.30: Spanyolország–Horvátország (Tv: Sport1)

KÜZDŐSPORT
14.30: ONE Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)

MULTISPORT
Világjátékok, Csengtu

STRANDRÖPLABDA
Telekom országos bajnokság, döntő, Budapest Garden
14.30: főtábla, selejtező

SZNÚKER
Szaúdi Masters
13.00: 1. forduló (Tv: Eurosport2)
19.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Cincinnati
  0.00 és 17.00: egyes, 1. forduló; női páros, 1. forduló
Benne 0.40: Marozsán Fábián–Colton Smith (amerikai)
Benne 18.30: Bondár Anna–Ajla Tomljanovic (ausztrál)
ATP 1000-es torna, Toronto
  1.30: egyes, döntő: Karen Hacsanov (orosz, 11.)–Ben Shelton (amerikai, 4.) (Tv: Match4)
WTA 1000-es torna, Montreal
 0.00: egyes, döntő: Victoria Mboko (kanadai)–Oszaka Naomi (japán)
ATP 75-ös challengertorna, Cordenons
13.30: egyes, negyeddöntő, páros, elődöntő
Benne 13.30: Piros Zsombor (3.)–Cedrik-Marcel Stebe (német)

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc, Patai Gergely
Szerkesztő: Virányi Zsolt
  6.05: Ez történt csütörtökön, ez vár ránk pénteken. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.05: Mészáros János, a Nemzeti Versenysportszövetség elnöke jelentkezik Csengtuból, a világjátékok helyszínéről
  7.35: Vendégünk a stúdióban Drávucz Rita világ- és Európa-bajnok vízilabdázónő, a WonderFlora & CMT Alapítvány alapítója – a téma: a Játéknap Alapítvány BalatonSzív – Evezz körbe! adománygyűjtő kampánya klasszis sportolókkal
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet
  8.35: A vonalban Bánki József
  9.05: Kemény Dénest hívjuk: világbajnokság után, klubidény előtt a vízilabdázók; a Hamilton-ügy: mit tehet az edző, ha frusztrációval és önbizalomhiánnyal küzd a játékosa?
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a 2024-es párizsi olimpia második hetének péntekje 2-2 magyar arannyal, ezüsttel és bronzzal 
12.00: Bajnokok: a háromszoros bajnok labdarúgóval, a BVSC-Zugló vezetőedzőjével, Dragan Vukmirral beszélget Szegő Tibor 
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal
14.00: Játékoskijáró – Katona László
14.35: Hárompontos – Péter Ágoston és Hamzók Gotfrid
Hazafutás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Szalai Kristóf
15.00: Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport szakírója érkezik a stúdióba, akivel kupacsapataink mérkőzéséről beszélünk
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Kovács Erika, Deák Zsigmond, Göbölyös Gábor
17.00: Károlyi Andreát kérdezzük a férfi kosárlabda-válogatott vb-selejtezős továbbjutási esélyéről a romániai vereség után, az Észak-Macedónia elleni meccs előtt 
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Visszapillantó a magyar labdarúgó-válogatott vb-selejtezőire, 1. rész
Körkapcsolás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Szabó Bence
18.00: Elkezdődött a kajak-kenu magyar bajnokság – interjú Tótka Sándorral, Nádas Bencével és Gazsó Dorkával
19.00: Nyári átigazolások: interjú a Ciprusra igazoló Kiss Tamással és a Diósgyőrbe szerződő Tamás Márkkal
20.00: Közvetítés a Kazincbarcika–Debrecen NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Marosréti Ervin
22.00: Napi értékelő interjúk
22.30: Sportvilág

 

Ezek is érdekelhetik