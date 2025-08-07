Pénteki sportműsor: Kazincbarcika–DVSC az NB I-ben

AUGUSZTUS 8., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

3. FORDULÓ

20.00: Kolorcity Kazincbarcikai SC–Debreceni VSC, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

1. FORDULÓ

21.15: Casa Pia–Sporting (Tv: Sport1)

TÖRÖK SÜPER LIG

1. FORDULÓ

20.30: Gaziantep–Galatasaray (Tv: Sport2)

ANGOL CHAMPIONSHIP

1. FORDULÓ

21.00: Birmingham City–Ipswich Town (Tv: Match4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

2. FORDULÓ

18.30: Nürnberg–Darmstadt (Tv: Arena4)

FUTSAL NB I

1. FORDULÓ

19.00: PTE-PEAC–Á Stúdió Futsal Nyíregyháza

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Continental Tour, Silver, Besztercebánya

16.00: döntők

AUTÓSPORT

23.00: NASCAR Truck Series, Watkins Glen (Tv: Match4)

DARTS

PDC World Series, Wollongong

11.15: nyolcaddöntő (Tv: Sport1)

GOLF

PGA Tour, St. Jude Championship

20.00: 2. nap (Tv: Eurosport2)

KAJAK-KENU

Duna Life Medical országos bajnokság, Szolnok

8.30: előfutamok, döntők (utolsó szám: 18.50)

KERÉKPÁR

Tour de Pologne

12.30: 5. szakasz (Katowice–Zakopane, 206.1 km) (Valter Attila) (Tv: Eurosport1)

Tour de l’Ain

16.30: 3. szakasz (Plateau d'Hauteville–Belley, 130.4 km) (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI U19-ES VILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM

CSOPORTKÖR

16.15: Koszovó–Magyarország (Tv: M4 Sport)

NŐI U17-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG, MONTENEGRÓ

AZ 5–8. HELYÉRT

17.00: Franciaország–Dánia

19.30: Svájc–Magyarország

ELŐDÖNTŐ

17.00: Montenegró–Szlovákia (Tv: Sport1)

19.30: Spanyolország–Horvátország (Tv: Sport1)

KÜZDŐSPORT

14.30: ONE Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)

MULTISPORT

Világjátékok, Csengtu

STRANDRÖPLABDA

Telekom országos bajnokság, döntő, Budapest Garden

14.30: főtábla, selejtező

SZNÚKER

Szaúdi Masters

13.00: 1. forduló (Tv: Eurosport2)

19.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Cincinnati

0.00 és 17.00: egyes, 1. forduló; női páros, 1. forduló

Benne 0.40: Marozsán Fábián–Colton Smith (amerikai)

Benne 18.30: Bondár Anna–Ajla Tomljanovic (ausztrál)

ATP 1000-es torna, Toronto

1.30: egyes, döntő: Karen Hacsanov (orosz, 11.)–Ben Shelton (amerikai, 4.) (Tv: Match4)

WTA 1000-es torna, Montreal

0.00: egyes, döntő: Victoria Mboko (kanadai)–Oszaka Naomi (japán)

ATP 75-ös challengertorna, Cordenons

13.30: egyes, negyeddöntő, páros, elődöntő

Benne 13.30: Piros Zsombor (3.)–Cedrik-Marcel Stebe (német)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc, Patai Gergely

Szerkesztő: Virányi Zsolt

6.05: Ez történt csütörtökön, ez vár ránk pénteken. Nemzeti Sport-lapszemle

7.05: Mészáros János, a Nemzeti Versenysportszövetség elnöke jelentkezik Csengtuból, a világjátékok helyszínéről

7.35: Vendégünk a stúdióban Drávucz Rita világ- és Európa-bajnok vízilabdázónő, a WonderFlora & CMT Alapítvány alapítója – a téma: a Játéknap Alapítvány BalatonSzív – Evezz körbe! adománygyűjtő kampánya klasszis sportolókkal

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet

8.35: A vonalban Bánki József

9.05: Kemény Dénest hívjuk: világbajnokság után, klubidény előtt a vízilabdázók; a Hamilton-ügy: mit tehet az edző, ha frusztrációval és önbizalomhiánnyal küzd a játékosa?

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a 2024-es párizsi olimpia második hetének péntekje 2-2 magyar arannyal, ezüsttel és bronzzal

12.00: Bajnokok: a háromszoros bajnok labdarúgóval, a BVSC-Zugló vezetőedzőjével, Dragan Vukmirral beszélget Szegő Tibor

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal

14.00: Játékoskijáró – Katona László

14.35: Hárompontos – Péter Ágoston és Hamzók Gotfrid

Hazafutás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: Szalai Kristóf

15.00: Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport szakírója érkezik a stúdióba, akivel kupacsapataink mérkőzéséről beszélünk

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Kovács Erika, Deák Zsigmond, Göbölyös Gábor

17.00: Károlyi Andreát kérdezzük a férfi kosárlabda-válogatott vb-selejtezős továbbjutási esélyéről a romániai vereség után, az Észak-Macedónia elleni meccs előtt

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Visszapillantó a magyar labdarúgó-válogatott vb-selejtezőire, 1. rész

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Szabó Bence

18.00: Elkezdődött a kajak-kenu magyar bajnokság – interjú Tótka Sándorral, Nádas Bencével és Gazsó Dorkával

19.00: Nyári átigazolások: interjú a Ciprusra igazoló Kiss Tamással és a Diósgyőrbe szerződő Tamás Márkkal

20.00: Közvetítés a Kazincbarcika–Debrecen NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Marosréti Ervin

22.00: Napi értékelő interjúk

22.30: Sportvilág