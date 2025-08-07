Kl-selejtezők: nem bírt egymással a Rosenborg és a Hammarby a skandináv csörtén

A két csapat első, trondheimi összecsapásán a vendég Hammarby birtokolta többet a labdát, de a Rosenborg volt valamivel veszélyesebb, bár a kapusoknak csak elvétve kellett közbeavatkozniuk. Hiába buzdította több mint 15 ezer néző a hazai csapatot, gól végül nem született, így a stockholmi visszavágót a Hammarby várhatja kedvezőbb helyzetből.

A párharcok visszavágóit augusztus 14-én rendezik.

Cikkünk folyamatosan bővül!

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Araz (azeri)–Omonia (ciprusi) 0–4

Arisz Limassol (ciprusi)–AEK Athén (görög) 2–2

Milsami Orhei (moldovai)–Virtus (San Marinó-i) 3–2

Rosenborg (norvég)–Hammarby (svéd) 0–0

Kauno Zalgiris (litván)–Arda (bolgár) 0–1

Baník Ostrava (cseh)–Austria Wien (osztrák) 4–3

19.00: Riga FC (lett)–Beitar (izraeli)

19.00: AIK (svéd)–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.00: Silkeborg (dán)–Jagiellonia (lengyel)

19.00: Viking (norvég)–Basaksehir (török)

20.00: Anderlecht (belga)–Sheriff (moldovai)

20.00: Polisszja Zsitomir (ukrán)–Paksi FC, Eperjes (Tv: Duna World – 1. félidő, M4 Sport – 2. félidő) – élőben az NSO-n!

20.00: AZ Alkmaar (holland)–Vaduz (liechtensteini)

20.00: Olimpija Ljubljana (szlovén)–Egnatia (albán)

20.00: Differdange (luxemburgi)–Levadia (észt)

20.00: Levszki Szófia (bolgár)–Sabah (azeri)

20.00: Sparta Praha (cseh)–Ararat (örmény)

20.00: Víkingur (feröeri)–Linfield (északír)

20.15: Lausanne (svájci)–Asztana (kazah)

20.30: Ballkani (koszovói)–Shamrock Rovers (ír)

20.30: Lugano (svájci)–Celje (szlovén)

20.30: U. Craiova (román)–Spartak Trnava (Nagyszombat, szlovák)

20.45: St. Patrick's (ír)–Besiktas (török)

20.45: Víkingur Reykjavík (izlandi)–Bröndby (dán)

21.00: Hajduk Split (horvát)–Dinamo City (albán)

21.00: Larne (északír)–Santa Clara (portugál)

21.00: Raków (lengyel)–Maccabi Haifa (izraeli)

21.00: Partizan (szerb)–Hibernian (skót)

21.00: Rapid Wien (osztrák)–Dundee United (skót)