Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Kl-selejtezők: nem bírt egymással a Rosenborg és a Hammarby a skandináv csörtén

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.08.07. 20:03
null
A Rosenborg nem tudott gólt szerezni a Hammarby ellen (Fotó: Rosenborg/Facebook)
Címkék
Kl-selejtező Konferencialiga Baráth Péter Bolla Bendegúz Keresztes Krisztián Hammarby Rosenborg
Huszonkilenc találkozó szerepel a labdarúgó Konferencialiga-selejtező 3. fordulójának csütörtöki játéknapján. A kora esti programban rendeztek egy skandináv csörtét is, amelyen a norvég Rosenborg odahaza gól nélküli döntetlenre végzett a svéd Hammarbyval.

A két csapat első, trondheimi összecsapásán a vendég Hammarby birtokolta többet a labdát, de a Rosenborg volt valamivel veszélyesebb, bár a kapusoknak csak elvétve kellett közbeavatkozniuk. Hiába buzdította több mint 15 ezer néző a hazai csapatot, gól végül nem született, így a stockholmi visszavágót a Hammarby várhatja kedvezőbb helyzetből.

A párharcok visszavágóit augusztus 14-én rendezik.

Cikkünk folyamatosan bővül!

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Araz (azeri)–Omonia (ciprusi) 0–4
Arisz Limassol (ciprusi)–AEK Athén (görög) 2–2
Milsami Orhei (moldovai)–Virtus (San Marinó-i) 3–2
Rosenborg (norvég)–Hammarby (svéd) 0–0
Kauno Zalgiris (litván)–Arda (bolgár) 0–1
Baník Ostrava (cseh)–Austria Wien (osztrák) 4–3
19.00: Riga FC (lett)–Beitar (izraeli)
19.00: AIK (svéd)–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.00: Silkeborg (dán)–Jagiellonia (lengyel)
19.00: Viking (norvég)–Basaksehir (török)
20.00: Anderlecht (belga)–Sheriff (moldovai)
20.00: Polisszja Zsitomir (ukrán)–Paksi FC, Eperjes (Tv: Duna World – 1. félidő, M4 Sport – 2. félidő) – élőben az NSO-n!
20.00: AZ Alkmaar (holland)–Vaduz (liechtensteini)
20.00: Olimpija Ljubljana (szlovén)–Egnatia (albán)
20.00: Differdange (luxemburgi)–Levadia (észt)
20.00: Levszki Szófia (bolgár)–Sabah (azeri)
20.00: Sparta Praha (cseh)–Ararat (örmény)
20.00: Víkingur (feröeri)–Linfield (északír)
20.15: Lausanne (svájci)–Asztana (kazah)
20.30: Ballkani (koszovói)–Shamrock Rovers (ír)
20.30: Lugano (svájci)–Celje (szlovén)
20.30: U. Craiova (román)–Spartak Trnava (Nagyszombat, szlovák)
20.45: St. Patrick's (ír)–Besiktas (török)
20.45: Víkingur Reykjavík (izlandi)–Bröndby (dán)
21.00: Hajduk Split (horvát)–Dinamo City (albán)
21.00: Larne (északír)–Santa Clara (portugál)
21.00: Raków (lengyel)–Maccabi Haifa (izraeli)
21.00: Partizan (szerb)–Hibernian (skót)
21.00: Rapid Wien (osztrák)–Dundee United (skót)

 

Kl-selejtező Konferencialiga Baráth Péter Bolla Bendegúz Keresztes Krisztián Hammarby Rosenborg
Legfrissebb hírek

Kl-selejtező: Polisszja Zsitomir–Paksi FC

Európa-konferencialiga
1 órája

Kl-selejtező: AIK–ETO FC

Európa-konferencialiga
1 órája

Baráth Péter: A Rakównál ragaszkodtak hozzám, bíznak bennem

Labdarúgó NB I
13 órája

Csongvai Áron: Egy percre sem lazsálhatunk az ETO ellen

Európa-konferencialiga
13 órája

Szabó János: Élmény lenne a Fiorentina paksi fellépése, de előbb a Zsitomirt kell legyűrni

Európa-konferencialiga
14 órája

Tízszer akkora lehet a Zsitomir költségvetése, mint a Paksé

Európa-konferencialiga
Tegnap, 14:30

Rengeteg fejpárbajra számíthat az ETO Stockholmban

Európa-konferencialiga
Tegnap, 14:21

Kl: a Klaksvík hazai pályán megállíthatatlan, a Grodnót is legyőzte

Európa-konferencialiga
2025.08.05. 23:00
Ezek is érdekelhetik