Kl-selejtezők: nem bírt egymással a Rosenborg és a Hammarby a skandináv csörtén

A két csapat első, trondheimi összecsapásán a vendég Hammarby birtokolta többet a labdát, de a Rosenborg volt valamivel veszélyesebb, bár a kapusoknak csak elvétve kellett közbeavatkozniuk. Hiába buzdította több mint 15 ezer néző a hazai csapatot, gól végül nem született, így a stockholmi visszavágót a Hammarby várhatja kedvezőbb helyzetből.
A párharcok visszavágóit augusztus 14-én rendezik.
Cikkünk folyamatosan bővül!
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Araz (azeri)–Omonia (ciprusi) 0–4
Arisz Limassol (ciprusi)–AEK Athén (görög) 2–2
Milsami Orhei (moldovai)–Virtus (San Marinó-i) 3–2
Rosenborg (norvég)–Hammarby (svéd) 0–0
Kauno Zalgiris (litván)–Arda (bolgár) 0–1
Baník Ostrava (cseh)–Austria Wien (osztrák) 4–3
19.00: Riga FC (lett)–Beitar (izraeli)
19.00: AIK (svéd)–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.00: Silkeborg (dán)–Jagiellonia (lengyel)
19.00: Viking (norvég)–Basaksehir (török)
20.00: Anderlecht (belga)–Sheriff (moldovai)
20.00: Polisszja Zsitomir (ukrán)–Paksi FC, Eperjes (Tv: Duna World – 1. félidő, M4 Sport – 2. félidő) – élőben az NSO-n!
20.00: AZ Alkmaar (holland)–Vaduz (liechtensteini)
20.00: Olimpija Ljubljana (szlovén)–Egnatia (albán)
20.00: Differdange (luxemburgi)–Levadia (észt)
20.00: Levszki Szófia (bolgár)–Sabah (azeri)
20.00: Sparta Praha (cseh)–Ararat (örmény)
20.00: Víkingur (feröeri)–Linfield (északír)
20.15: Lausanne (svájci)–Asztana (kazah)
20.30: Ballkani (koszovói)–Shamrock Rovers (ír)
20.30: Lugano (svájci)–Celje (szlovén)
20.30: U. Craiova (román)–Spartak Trnava (Nagyszombat, szlovák)
20.45: St. Patrick's (ír)–Besiktas (török)
20.45: Víkingur Reykjavík (izlandi)–Bröndby (dán)
21.00: Hajduk Split (horvát)–Dinamo City (albán)
21.00: Larne (északír)–Santa Clara (portugál)
21.00: Raków (lengyel)–Maccabi Haifa (izraeli)
21.00: Partizan (szerb)–Hibernian (skót)
21.00: Rapid Wien (osztrák)–Dundee United (skót)