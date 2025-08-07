Sportrádió

NS-születésnap: Pintér Sándort levélben köszöntötte fel a miniszterelnök

Munkatársunktól Munkatársunktól
2025.08.07. 21:49
Szöllősi György, lapunk főszerkesztője, Pintér Sándor és Jakab János miniszterelnöki tanácsadó (Fotó: Török Attila)
Pintér Sándor NB I Orbán Viktor
A Honvéd legendás, 39-szeres válogatott, világbajnoki résztvevő középpályása, Pintér Sándor nemcsak aktív játékosként volt híres erőnlétéről, felülmúlhatatlan munkabírásáról, de ma, 75 évesen is nagyszerű formában van, és naponta edzést vezet a Budakalászi MSE fiataljainak.

 

A szülővárosával szomszédos település sportegyesületének klubhelyiségében, családias hangulatban köszöntötték őt kollégái és barátai a 75. születésnapja után néhány héttel, abból az alkalomból, hogy Orbán Viktor miniszterelnök levelet küldött neki a jeles napra.

A kormányfő ajándékait Jakab János miniszterelnöki tanácsadó, a Budafoki MTE tiszteletbeli elnöke, az ünnepelt korábbi sporttársa adta át Pintér Sándornak, a köszöntő levelet Szöllősi György, lapunk főszerkesztője, a magyar futballhagyomány nagykövete olvasta fel a rögtönzött ünnepségen, amelyen a családtagok és kollégák között jelen volt Sárosi Tibor budakalászi klubelnök és Kenesei Krisztián, a serdülőcsapat edzője, korábbi válogatott és magyar gólkirály csatár is. 

Magyar válogatott
2025.07.18. 06:36

A pomázi vályogházból a világbajnokságra – Pintér Sándor 75 éves

„Meghívtak a világválogatottba Pelé búcsúmeccsére. Négyezer dollár, csodás szálloda várt New Yorkban, azonban nem lett belőle semmi, az akkori sportvezetőség ugyanis nem engedett el a gálára..”

 

Pintér Sándor, Sárosi Tibor budakalászi klubelnök és Jakab János miniszterelnöki tanácsadó (Fotó: Török Attila)
Fotó: Török Attila

 

 

