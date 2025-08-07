NS-születésnap: Pintér Sándort levélben köszöntötte fel a miniszterelnök

A szülővárosával szomszédos település sportegyesületének klubhelyiségében, családias hangulatban köszöntötték őt kollégái és barátai a 75. születésnapja után néhány héttel, abból az alkalomból, hogy Orbán Viktor miniszterelnök levelet küldött neki a jeles napra.

A kormányfő ajándékait Jakab János miniszterelnöki tanácsadó, a Budafoki MTE tiszteletbeli elnöke, az ünnepelt korábbi sporttársa adta át Pintér Sándornak, a köszöntő levelet Szöllősi György, lapunk főszerkesztője, a magyar futballhagyomány nagykövete olvasta fel a rögtönzött ünnepségen, amelyen a családtagok és kollégák között jelen volt Sárosi Tibor budakalászi klubelnök és Kenesei Krisztián, a serdülőcsapat edzője, korábbi válogatott és magyar gólkirály csatár is.