A vártnál gyengébb helyzetkihasználás lett majdnem a ZTE veszte

Amíg a 2023–2024-es idényben öt emberrel mélyen védekező kontracsapatként jellemezhettük a ZTE-t, a legutóbbiban más arcát mutatta – szerintünk előnyére változott a játéka. A Cube adatelemző rendszer mérései is megerősítik, nagy átalakuláson ment át a futballja. Amíg korábban a legkevésbé agresszív együttesek egyikeként tarthattuk számon, immár közepes ebben a mutatóban. A blokkolt lövések és a magas letámadás tekintetében előrelépett, a földi párharcokban pedig hasonlóan erős maradt. Hogy mennyit javult a csapat védekezése, jól példázza, hogy a várható kapott gólok (xGA) mutatója 55.77-ről 40.92-re esett, kapott góljai száma pedig 60-ról 42-re. Játékosai sokkal több párharcot vívtak meg, az élen a támadók jártak: Dénes Vilmos, Yohan Croizet és Kiss Bence rengeteget dolgozott. Bojan Szankovicsról is érdemes szót ejteni, a védelem előtt szerepeltetett montenegrói-horvát középpályás távozása ugyanis nagy érvágás, mert ő szerzett legtöbbször labdát a csapatban (jobbra, a felső képen), és a labdabirtoklási rangsorban is másodikként végzett. A Zete immár az élmezőnyhöz tartozik a támadóharmadbeli labdabirtoklás tekintetében (jobbra, az alsó képen), sokkal többször használja a széleket ­támadásépítéskor, és a játékot is jóval gyakrabban forgatja. Noha nem birtokolja sokat a labdát, ebben is előrelépett az ezt megelőző idényhez képest. Ugrásszerűen előretört a támadóharmadbeli veszélyteremtésben, amiben nagy szerepe van Mim Gergely, Dénes Vilmos és Yohan Croizet játékának. Különösen a jobb szélen tudott nagy intenzitással a védelem mögé kerülni, ám beadásokban átlagon alul teljesített. A zalaiak a helyzetek minőségéből levezetett várhatógólok-mutató alapján 39.93 gólra voltak jók, ám csak 35-öt szereztek. Jócskán van fejlődési lehetőség az együttesben, sokat léphetne előre, ha játéka még direktebb lenne, ahogy pontrúgásai és a befejezései hatékonyságán is lehetne csiszolni. B. L.