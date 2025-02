Fej(es)ben a hazaiak voltak jobbak, győzött a Paks

LABDARÚGÓ NB I

19. FORDULÓ

Paksi FC–Fehérvár FC 2–0 (0–0)

Paks, 2245 néző. Vezette: Rúsz

Gólszerző: Lenzsér (55.), Böde (90+2.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!



Augusztus után ismét Szappanos Péter állt a paksi kapuban. A rutinos kapus a szaúdi Al-Fatehtől érkezve múlt héten még a lelátón sem volt ott a Győr elleni (1–1) mérkőzésen, a Fehérvár ellen azonban már az ő nevével kezdődött az összeállítás. Ezzel alighanem erre a szezonra végleg visszafoglalta helyét a Paks kapujában, Kovácsik Ádám a kispadra szorult, a fiatal Simon Barnabást pedig Diósgyőrbe adta kölcsön a klub.

A meccs elején rögtön volt dolga is!

Holender Filip helyzeténél jól zárta a szöget, ezzel bizonyítva, a tavasszal (újra) erőssége lehet a paksiaknak. A találkozó első harmadában mégis a hazaiak voltak veszélyesebbek, az Ádám Martin mellé bekerülő Könyves Norbert valahogy mindig jókor volt jó helyen, többször is rá jött ki a támadás vége, ám hol lesen kapta a labdát, hol elpuskázta a lehetőséget. Sok ideje nem volt azonban javítani a hibáit, hiszen sérülés miatt le kellett cserélni, s helyette érkezett a még erőteljesebb Tóth Barna. A játék képe ekkorra úgy rajzolódott ki, hogy a hazaiak birtokolták többet a labdát és támadtak többet, míg a fehérváriak kontratámadásokból próbáltak eljutni a paksi kapuig. Két-három alkalommal sikerült is, Nicolás Stefanelli életerős lövéssel riogatta a résen lévő Szappanos Pétert, a szünetig azonban nem esett gól, alighanem Bognár Györgynek és Pető Tamásnak is volt mondanivalója a félidőben.

A fordulást követően nem sokkal Pető Milán rögtön szép gólt szerzett, a szépséghiba az volt, hogy Rúsz Márton játékvezető les címén azonnal érvénytelenítette a találatot, a 20 éves támadó ha csak néhány pillanatig is, de azt gondolhatta, az MTK-nak lőtt gólja után megszerezte élete második NB I-es találatát. Sőt, az emírségekbeli Al-Dzsazírához csábított belső védő, Nikola Szerafimov is felért egy támadáshoz, ám amit ő kihagyott, azt a másik oldalon a szöglethez előre merészkedő Lenzsér Bence értékesítette. A beívelést követően akár csak a strandon, ide oda stukkoltak a kapu előtt a hazaiak, a fejesek végén a paksi belső védő bólintotta közelről a fehérvári kapuba a labdát. A második félidőben több veszélyt hordoztak magukban a támadások, Lenzsér Bence pedig felbátorodott a találattól, nem sokkal később ismét helyzetbe került, ekkor azonban a lelátóra lőtte a labdát.

A Paks előnnyel futhatott neki a hajrának, a fehérváriaknak pedig fel kellett (volna) pörgetniük a ritmust, hogy legalább az egyenlítés kiharcolják. Mentek is előre, a csereként beszálló fiatal Kovács Patriknak lett volna lehetősége, hogy élete harmadik NB I-es góljával pontot szerezzen csapatának, de a különbséget ezúttal is a rutin jelentette, a hajrára beszálló Böde Dániel mesteri fejessel döntötte el a meccset. A csatár 156. élvonalbeli gólját szerezte, nem mellékesen szombati találatával 38 évesen a legidősebb paksi lett, aki az NB I-ben gólt szerzett, letaszítva a trónról Varga Lászlót.