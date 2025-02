Nagy lehetőséget szalasztott el a Kecskemét, csak ikszelni tudott Nyíregyházán

LABDARÚGÓ NB I

19. FORDULÓ

Nyíregyháza Spartacus FC–Kecskeméti TE 0–0

Nyíregyháza, Városi Stadion, 4058 néző. Vezette: Zierkelbach

Kiállítva: A. Keita (25., Nyíregyháza)

Az élvonal őszi szakaszában jól sáfárkodott a közvetlen riválisoknak vélt ellenfelekkel szembeni mérkőzésekkel az újonc, és sem a Győr, sem a Zalaegerszeg, sem a DVSC, sem a Kecskemét ellen nem veszített meccset, az ellenük játszott öt bajnoki mérlege három győzelem és két döntetlen volt. Talán nem véletlen, hogy ezen csapatokat maga alatt tudta tartani a Szpari az őszi tabellán.

A sor aztán a havazásos tavaszi nyitányon, Debrecenben szakadt meg, és minthogy a DVSC a Szpari ellen megnyert meccset követően pénteken az MTK otthonában is győzött (mégpedig 2–0-ra), Nyíregyházán kulcsfontosságúvá vált, hogy a ZTE elleni győzelem (1–0) ellenére a szombat délutáni fellépést sereghajtóként váró Kecskemét ellen visszatérjen őszi receptjéhez a Spartacus.

Tímár Krisztián az újonnan igazolt játékosok közül többekre nem számíthatott betegség és sérülés miatt, így a téli szerzeményeket megint csak a ciprusi, amúgy Debrecenben két gólnál is hibázó Pavlosz Korrea képviselte a kezdő tizenegyben – az ő szerepköre annyiban módosult, hogy Alaxai Áron visszatérésével középről jobb oldali belső védőnek húzódott ki. Kecskeméti oldalon persze, hogy bekerült a frontvonalba a ZTE ellen győzelmet jelentő büntetőt értékesítő Pálinkás Gergő, aki amúgy nyíregyházi nevelésű.

Hamar kirajzolódott, hogy a csapatok a biztonságot tartják szem előtt, unalmasan csordogáltak a percek, mígnem az első félidő közepén kiderült, hogy a Nyíregyháza ezt a meccset sem ússza meg kiállítás nélkül: a Kovács Barnabást sípcsonton talpaló Aboubakar Keita kapott mintegy három percnyi ápolás és VAR-ozás után piros lapot. Az indulatok nem csillapodtak, Zierkelbach Péter játékvezető éktelen füttyszó kíséretében vetett véget a hazai tizenhatoson belül kialakuló, a teljes csapatokra kiterjedő Korrea-Pálinkás afférnak, majd a Toma Györgyöt derékon rúgó Zeke Márió megmozdulása is minimum „narancssárga” volt, ám a spori maradt a szimpla figyelmeztetésnél – gerjesztve az amúgy sem békés lelátói légkört.

Míg Debrecenben Temesvári Attila kiállítása alig néhány perces emberhátrányt eredményezett, ezúttal a meccs hátralévő háromnegyed részében kellett szembenézniük a piros-kékeknek a létszámhátránnyal. Nagy Dominik húzódott vissza a középpályára, a Kecskemét pedig labdajáratással igyekezett rést keresni a pajzson. Pálinkás Gergő járt legközelebb a vezetés megszerzéséhez, de fejese után nagyot védett Tóth Balázs, aki a játékrész ráadásában oldalra tenyerelte Belényesi Csaba távoli lövését.

Élénkebben indult a második félidő, a Kecskemét Steven López személyében bevetett egy harmadik támadót is, Keresztes Krisztián szünet utáni fejese pedig arról árulkodott, hogy emberhátrányban a hazaiak sem tettek le a gólszerzésről. Driton Camaj, majd Steven López lábában is ott volt a vendégek vezető találata – de ott is maradt. Gera Zoltán Zsótér Donátot, majd Lukács Dánielt és Katona Bálintot, vagyis minden olyan játékosát bevetette, aki ért a támadások szervezéséhez és a gólszerzéshez is. Tímár Krisztián a hajráig csak csatárposzton frissített, vagyis a kialakult helyzetben elégedett lehetett csapata szervezettségével.

Kivárásra játszottak, egy-egy villanásra építettek a csapatok, és Driton Camaj fejesénél a Kecskemét járt közelebb a győztes gól megszerzéséhez, de Tóth Balázs a harmadik nagy védését is bemutatta. Maradt a gól nélküli döntetlen, amelynek a meccs háromnegyedét emberhátrányban töltő Szpari örülhetett jobban, még úgy is, hogy zsinórban a negyedik fordulóban maradt nyeretlen. A Kecskemét egymást követő hatodik meccsén nem talált legyőzőre, de az emberelőny és a kialakított helyzetek száma alapján nagy esélyt szalasztott el, hogy még jobban megközelítse a tabellán újonc riválisát.

A 19. FORDULÓ MŰSORA

Február 7. (péntek)

MTK Budapest–Debreceni VSC 0–2

Február 8. (szombat)

Nyíregyháza Spartacus FC–Kecskeméti TE 0–0

17.00: Paksi FC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport)

19.30: ETO FC Győr–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

Február 9. (vasárnap)

15.30: Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

18.00: Puskás Akadémia–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)