Hármat kapott a halvány Újpest Győrben, és megszakadt a hétmeccses veretlensége

LABDARÚGÓ NB I

19. FORDULÓ

ETO FC Győr–Újpest FC 3–0 (2–0)

Győr, ETO Park, 4380 néző. Vezette: Antal

Gólszerző: Gavrics (8.), Benbuali (41.), Bumba (76.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Ez gyors volt. Vitális Milán csütörtök délelőtt még a Dunaszerdahely futballistája volt, szombat este már az Újpest FC ellen mutatkozott be az NB I-ben nevelőegyesületében, az ETO FC Győrben. Akklimatizálódnia nem igazán kellett, hiszen hosszú éveket töltött a Fehér Miklós Labdarúgó Akadémián, majd az akkor még NB II-ben szereplő csapatban is lejátszott több mint száz tétmérkőzést, ám így is meglepő, hogy az azóta teljesen átalakult játékoskeretből néhány edzés után azonnal a kezdőbe jelölte őt a mindig megfontolt Borbély Balázs.

Nos, a debütálás mellett a hazai vezető gólra sem kellett sokat várni: újpesti szabadrúgásból indult meg az ETO, egyszerre négy fehér mezes játékos robbant rá a kapura, Daniel Stefulj pedig jól döntött, a múlt héten a Paks ellen borzalmas napot kifogó Zseljko Gavrics tökéletesen fejezte be a mintaszerű kontraakciót. Az Újpest el-eljutott a győri kapuig, az első veszélyes lehetősége a 23. percben adódott, Fran Brodic háttal a kapunak remekül tartotta meg három-négy hazai védő között a labdát, majd fordulásból lőtt 16 méterről, és Samuel Petrás bravúrral védte a jobb sarokba tartó lövést.

Innentől kezdve felpörögtek az események, a 26. percben Miljan Krpics és Paul Anton ritkán látható szerencsétlenkedései miatt ismét újpesti helyzetet jegyezhettünk fel, majd egy perccel később Joao Nunes szinte biztos Vitális-góltól mentette meg a csapatát blokkjával. Claudiu Bumba közeli próbálkozását könnyedén védte Riccardo Piscitelli, majd a 32. percben a remek formában futballozó Gavrics villogott, három védő között cselezgetve ugratta ki Nadir Benbualit, az algériai csatár azonban spiccel a kapu mellé lőtt.

A 38. percben járt a legközelebb a második gólhoz az ETO, újabb remek kontra végén Benbuali találta el a kapufát bal spiccel (amúgy a rutinosabb támadók biztosan hasra estek volna, amikor a kipattanóért igyekvő újpesti kapus elérte a lábát…). A 42. percben újabb góllá érett a győriek remek játéka: Damian Rasak érthetetlen keresztlabdája elakadt Gavricsban, majd Piscitelli furcsa védése is kellett ahhoz, hogy sakk-matt helyzet alakuljon ki, amelyet már nem lehetett elrontani.

A szép számú újpesti tábort a második félidőben sem hozta lázba a csapat játéka, a Ferencváros híján a győri zöld-fehérek lettek a rigmusok célpontjai, no persze a hazai kemény mag sem tartotta meg magának a vendégváró áldásait. Az újpesti játék nem lett lendületesebb, de egy „szilveszteri” jelenetet sikerült összehozni az 59. percben, amikor André Duarte a tíz méterre álló Tom Lacoux-t elemi erővel fejbe lőtte a labdával. Persze, nem ez volt az elképzelés, de jelzi a vendégek tanácstalanságát, hogy a belső védő a félpályától ívelgetni szeretett volna.

A 65. percben mindenesetre Fran Brodic lábában maradt a felzárkózás lehetősége, hiszen Tóth Rajmund felelőtlensége miatt Dénes Adriánnal léphetett ki ziccerben, ám a centerezés után Samuel Petrás a forduló, de lehet, hogy az idény legnagyszerűbb védését mutatta be a horvát csatár lövésénél. Az Újpestet némileg fellelkesítette a ziccer, ám mire elkezdett volna szebb támadásokat végigvinni, Claudiu Bumba nagyszerűen megkomponált akció végén bevitte a kegyelemdöfést.

Az ETO FC Győr az ötödik győzelmét aratta az idényben, és kicsit fellélegezhet, hiszen három pontot szerezni a mezőny sűrű hátsó felében jelentős fegyvertény. Vitális Milánnal pedig nagyon jól járt a klub, két, a csapattal töltött nap után úgy játszott, mintha 2023 nyarán nem is távozott volna…

A 19. FORDULÓ MŰSORA

Február 7. (péntek)

MTK Budapest–Debreceni VSC 0–2

Február 8. (szombat)

Nyíregyháza Spartacus FC–Kecskeméti TE 0–0

Paksi FC–Fehérvár FC 2–0

ETO FC Győr–Újpest FC 3–0

Február 9. (vasárnap)

15.30: Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

18.00: Puskás Akadémia–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)