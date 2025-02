Kettőből kettő! Második tavaszi bajnokiját is megnyerte a Debrecen

LABDARÚGÓ NB I

19. FORDULÓ

MTK BUDAPEST–DEBRECENI VSC 0–2 (0–1)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2389 néző. Vezette: Vad II István (Kóbor Péter, Garai Péter)

Gólszerző: B. Domingues (29.), Szűcs T. (69.)

Kiállítva: Molnár Á. (73.)

ÖSSZEFOGLALÓ

KINEK SIKERÜL a jó folytatás? Múlt vasárnap az MTK Budapest és a DVSC is elégedett lehetett a teljesítményével, hiszen mindkét csapat a történelme szempontjából fontos presztízsmérkőzést vívott meg sikerrel: a Hungária körútiak három villamosmegállóval arrébb döntetlent játszottak a Ferencvárossal (0–0), míg a Loki legyőzte a keleti rivális Nyíregyházát. Nestor El Maestro nem sokat variált a kezdőcsapatán, Szűcs Tamás helyett Krisztijan Malinov, a sérült Ferenczi János helyett pedig Vajda Botond kezdett, az MTK-nál pedig váratlanul Bognár István és Hej Viktor is kimaradt a keretből az örökrangadón pontot szerző együtteshez képest, Stieber Zoltánnak és Róbert Polievkának kellett pótolnia őket.

A mérkőzés riasztóan kezdődött, az MTK korábbi válogatott szélsője, Stieber Zoltán az első védőn sem tudta túlrúgni a labdát szabadrúgásból, a túloldalon pedig a debreceniek válogatott középpályása, Szuhodovszki Soma a BKV Előre klubépületét célozta meg a beadásával. Azért Molnár Rajmund a remek megindulásával jelezte, lesznek szép megmozdulások is a meccsen, ám Stieber Zoltán nem tudta kihasználni a fiatal szélső remek akciójából adódó lehetőséget. Bár Horváth Dávid vezetőedzőnek megtizedelt csapata miatt sok választása nem maradt, érdekes volt Róbert Polievkát a jobb szélen látni, főleg, hogy a szinte teljesen ugyanolyan stílusú és testfelépítésű Marin Jurina középen birkózott a Loki-védőkkel. A 19. percben ismét Molnár Rajmund veszélyeztetett, földre rúgott labdája épphogy mellé pattant. A 29. percben több ígéretes, de elügyetlenkedett támadás után veszélyes lövést jegyezhettünk fel a DVSC oldalán, sőt, némileg váratlanul a Demjén Patrik védése utáni szögletből meg is szerezték a vezetést a vendégek Brandon Domingues „stukkolása” révén. Az első félidőben az MTK többnyire nem tudott mit kezdeni a Debrecen egy az egy elleni letámadásával, a játékrész hajrájában vette csak át az irányítást, és akkor több lehetősége is akadt, a 38. percben egy szöglet után egyenlíthetett volna, azonban Róbert Polievka csúnyán fölé lőtt nagy helyzetben.

A szünetben Horváth Dávid átküldte Molnár Rajmundot a jobb oldalra, minden bizonnyal azzal az elgondolással, hogy ha Róbert Polievka át tudta játszani Vajda Botondot, akkor a remekül cselező és gyors játékosnak még több lehetősége lehet onnan. A DVSC-nek hamar változtatnia kellett, Amos Youga látszólag meghúzódott, a kiválása pedig nagy érvágás lehet a jövőre nézve, hiszen ismét megbízhatóan játszott. Persze a helyére érkező Szűcs Tamással sem lett rosszabb a Loki, és szűk fél órával a vége előtt Nestor El Maestro eltiltását múlt héten letöltő Dzsudzsák Balázst is bevetette.

A 69. percben megint egy bal oldali szöglet volt az MTK veszte, Szűcs Tamás pedig gyakorlatilag eldöntötte a meccset. Néhány perccel később az MTK részéről is egy friss csere került főszerepbe, a durva törlesztésért kiállította Molnár Ádint Vad II István, végérvényesen megpecsételve a mérkőzés sorsát. A debreceniek győzelmükkel ideiglenesen elkerültek a kiesőzónából, de ha így folytatják, merészebb álmaik is lehetnek, mint a bennmaradás.