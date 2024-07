Nem lesz gond az igazolásokkal Diósgyőrben; szlovák gólkirály az MTK-nál

ZALAEGERSZEG: HÁROM ALAPEMBER PÓTLÁSÁT KELL MEGOLDANI

Zalaegerszegen az előző évekhez képest talán nyugodtabban telt a nyár, de három alapember pótlását így is meg kell oldania Márton Gábor vezetőedzőnek.

A legnehezebb feladat az NB I góllövőlistáján tavasszal 15 góllal a 2. helyen végző Antonio Mance helyettesítése lesz, már csak azért is, mert a Katarba szerződött csatár posztjára egyelőre nem érkezett új játékos Zalaegerszegre. Rajta kívül a több poszton bevethető középpályás, Bedi Bence és az eddigi három kapus – Dombó Dávid, Gyurján Bence, Senkó Zsombor – pótlása is feladatot jelent a szakmai stáb számára. A középpályán megoldást jelenthet a kölcsönjáték után Kecskemétről végleg szerződtetett Kiss Bence és a Budafokról átigazolt Csonka András. A kapuba pedig szintén Budafokról érkezett Gundel-Takács Bence, és visszatért az előző idényben az NK Naftának, Szlovéniába kölcsönadott Németh Ervin is.

A talán két legfontosabb igazolás azonban már az előző évadban is Zalaegerszegen játszott, de akkor még csak kölcsönben: a védelem oszlopának számító görög Sztefanosz Evangelu az NK Osijektől, a francia támadó középpályás, Yohan Croizet pedig Újpestről került végleg a ZTE-hez (utóbbi úgy, hogy a fővárosiak szerződést bontottak vele, mert nem voltak elégedettek az edzésmunkájával...). Rajtuk kívül légiósként a bosnyák balhátvéd, Marko Cubrilo érkezett még.

Nem lenne azonban meglepő, ha lennének még a nyáron változások a keretben (akár a bajnoki rajt után is). Már csak azért sem, mert a felkészülési időszakban játszott hét meccsből csak az NB III-as MÁV Előre ellen tudott győzni a ZTE, amely a szlovén élvonalba feljutott partnercsapatával, az NK Naftával ikszelt, ötször viszont vereséget szenvedett. Ráadásul, ha az NB III-as ellenfél elleni meccset nem számoljuk, a hat mérkőzésen kapott 13 gól sem éppen biztató előjel.

Az is kihívást jelenthet egyébként, hogy több olyan kiegészítő játékos is távozott a nyáron, aki ugyan már nem számított meghatározó embernek Márton Gábornál, de bizonyos helyzetekben még a csapat segítségére lehetett volna. Úgy, mint a hat év után távozó, rutinos belső védő, Zoran Lesjak vagy az NB I-ben korábban kilenc gólt elérő Meshack Ubochioma. Ugyanakkor érkezett több szép reményű fiatal, nekik azonban az élvonalban még rutint kell szerezniük, ide tartozik az egyaránt 19 éves Csanád-Vilmos Dénes és Bakti Balázs is.

A zalai klub otthon kezdi az idényt az MTK ellen, majd sorban négy nemzetközi kupainduló ellen játszik: Puskás Akadémia (idegenben), Paks (otthon), Fehérvár (idegenben), Ferencváros (otthon). Nem számíthat tehát könnyű rajtra a csapat, de ezt már megszokhatta, az előző idényt úgy kezdte, hogy az első hat meccséből ötöt elveszített, de így is sikerült elérnie a célját, a bennmaradást – a 9. helyen zárt.

Kiss Bencéék vereséggel fejezték be a nyári felkészülést (Fotó: facebook.com/ZTE FC Zalaegerszeg)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁSOK A ZTE FC-NÉL

Érkezők: Yohan Croizet (francia, Újpest FC – kölcsön után végleg, szabadon igazolhatóként), Marko Cubrilo (bosnyák, FK Igman Konjic – Bosznia-Hercegovina), Csonka András (Ferencváros, legutóbb Budafoki MTE, kölcsönben), Dénes Csanád (BFC Siófok), Sztefanosz Evangelu (görög, NK Osijek – Horvátország, kölcsön után végleg), Gundel-Takács Bence (Budafoki MTE), Kiss Bence (Kecskeméti TE, kölcsön után végleg), Nyíri Vince (Szombathelyi Haladás), Várkonyi Bence (MTK Budapest, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe érkezők: Bakti Balázs (Puskás Akadémia, legutóbb Vasas FC, kölcsönben),

Kölcsönből visszatért: Németh Ervin (NK Nafta – Szlovénia), Papp Csongor (Vasas FC), Papp László (Mosonmagyaróvár)

Kiszemeltek: –

Távozott: Bedi Bence (Fehérvár FC – szabadon igazolhatóként), Dombó Dávid (szabadon igazolható), Gyurján Márton (Szentlőrinc – szabadon igazolhatóként), Guy Hadida (izraeli-portugál, Maccabi Bnei Reineh – Izrael), Kiss Ágoston (tiszakécskei kölcsön után Vasas FC), Kovács Barnabás (Kecskeméti TE), Zoran Lesjak (horvát, NK Nafta – Szlovénia), Antonio Mance (horvát, Umm-Szalal SC – Katar), Papp László (Edelserpentin – Ausztria), Soltész István (budafoki kölcsön után Kisvárda Master Good) Meshack Ubochioma (nigériai, szabadon igazolható), Philip Baloteli (nigériai, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: Huszti András (újpesti kölcsön után Fehérvár FC), Klausz Milán (szegedi kölcsön után NK Nafta – Szlovénia), Senkó Zsombor (NK Nafta – Szlovénia), Szalay Szabolcs (Vasas-kölcsön után NK Nafta – Szlovénia)

Kölcsönből visszatért klubjához: Yohan Croizet (francia, Újpest FC), Gruber Zsombor (Ferencváros)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

A ZALAEGERSZEGI TE FC NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: Szlovénia

Csákvár: ZTE–MÁV Előre Főnix (NB III) 7–0 (Németh D. 2, Spoljaric 2, Dénes Cs. V. 2, Boros)

ZTE–Bp. Honvéd (NB II) 1–2 (Klausz)

Lendva (Szlovénia): ZTE–NK Varazdin (horvát) 0–2

ZTE–NK Bistrica (szlovén) 1–2 (Németh D.)

ZTE–NK Lokomotiva Zagreb (horvát) 0–2

NK Nafta Lendava (szlovén)–ZTE 3–3 (Mim, Németh D., Spoljaric)

ZTE–NK Sibenik (horvát) 1–2 (Németh D.)

MTK: SZLOVÁK GÓLKIRÁLY, GRÚZ VÉDŐ ÉS HOLLAND PÁLYAEDZŐ IS ÉRKEZETT

Az MTK az elmúlt bő tíz évben, 2011 óta négyszer esett ki az NB I-ből. Legutóbb újoncként 8. helyen végzett, de a Horváth Dávid vezette szakmai stáb nem dőlhetett hátra a nyáron sem, hiszen a csapat a záró négy fordulóban mindössze egy pontot gyűjtött, azt is egy tét nélküli meccsen, a már kiesett Mezőkövesd otthonában. Ráadásul a két kieső után az MTK szerezte a legkevesebb gólt az idényben (43-at), és a Mezőkövesd, illetve az Újpest után a legtöbbet kapta (62-t). Ezek a számok kijelölték a nyárra az erősítendő területeket.

Rögtön a felkészülés elején érkezett is a védelembe a Mezőkövesd korábbi U21-es válogatott középső védője, a 26 éves Ilja Beriasvilit, akinek a Sofascore statisztikái alapján egyetlen gólhoz vezető hibája sem volt az előző idényben, a 26 meccsen, amelyen pályára lépett, viszont szerzett gólt, és volt gólpassza is.

A támadójáték előrelendítése érdekében a klub a kölcsönvétel után véglegesen megszerezte az NB II-es licencet nem kapó Szombathelyi Haladás középcsatárát, a 2022–2023-as idényben a másodosztályban 15 gólig jutó, az előző NB I-es idényben pedig 19 meccsen háromszor eredményes, 21 esztendős Molnár Rajmundot, továbbá átigazolta Besztercebányáról a szlovák élvonal aktuális gólkirályát, az előző idényben 13 gólos, 28 éves Róbert Polievkát. Utóbbi tavaly kilenc Európa-bajnoki selejtezőn, majd idén májusban a San Marino elleni felkészülési találkozón is játéklehetőséget kapott északi szomszédunk válogatottjában, de címeres mezben még nem sikerült betalálnia, és nem nevezték be Szlovákia Eb-keretébe sem. Polievkát a Transfermarkt értesülése szerint 250 ezer euróért sikerült szerződtetnie az MTK-nak, ami jó üzletnek tűnik, figyelembe véve, hogy jelenlegi piaci értékét 1 millió euróra becsüli az átigazolási portál, és a magyar válogatott Kata Mihállyal holtversenyben a kék-fehérek legértékesebb játékosának tartják. (Katát a nyáron Hollandiában ismét hírbe hozták a Heerenveennel, de nem érkezett érte ajánlat az MTK-hoz).

Az MTK-ra az is jellemző, hogy minden évben beépít első csapatába olyan fiatalokat, akik az előző idényt még kölcsönben töltötték. Erre most leginkább az egyaránt 19 éves Molnár Ádinnak, Balogh Máténak, illetve a 20 éves Szőke Gergőnek lehet esélye.

A szakmai stábban nyáron annyi változás történt, hogy asszisztensedzőként, illetve egyéni fejlesztésekért felelős edzőként érkezett a holland Julian Jenner, akit játékosként még a Ferencvárosból és a DVTK-ból ismerhetnek a magyar szurkolók. Trénerként a 2022–2023 idényben Ricardo Moniz munkáját segítette a ZTE-nél, tavaly áprilistól pedig a szlovén NK Nafta 1903-nál előbb négy mérkőzésen megbízott vezetőedzőként, majd a legutóbbi egy évben másodedzőként dolgozott.

Az élvonalbeli mezőnyből a továbbra is a 3–5–2-es felállást alkalmazó MTK játszotta a legtöbb felkészülési mérkőzést, nyolcat, ennek felét a szlovéniai edzőtáborozása során. A mérleg négy győzelem (ezekből három alacsonyabb osztályú együttesek ellen), három döntetlen és egy vereség (idehaza az NB II-es Kozármislenytől). Árnyalja viszont a képet, hogy a legutóbbi négy meccséből három találkozón nem szerzett gólt (igaz, amikor szerzett, akkor négyszer is betalált a Honvéd ellen), a nagy reményekkel igazolt szlovák válogatott Polievka eddig egyszer talált be.

Az MTK a pénteki bajnoki nyitányon Zalaegerszegen lép pályára, ezt követően az NB II bajnokát, a Nyíregyházát fogadja, majd kétszer idegenbe megy, előbb az újonc ETO, majd a Puskás Akadémia otthonába.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A MTK BUDAPESTNÉL

Érkezők: Ilja Beriasvili (grúz, Mezőkövesd), Molnár Rajmund (Szombathelyi Haladás, kölcsön után végleg), Róbert Polievka (szlovák, FK Dukla Banská Bystrica – Szlovákia)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatér: Balogh Máté (BKV Előre), Csenterics Adrián (BVSC), Molnár Ádin (Kozármisleny), Szőke Gergő (Gyirmót FC Győr), Zsóri Dániel (Budafoki MTE)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Csucsánszky Zoltán, Freyer Kristóf, Molnár Péter, Szolár Dávid

Kiszemeltek: –

Távozók: Biben Barnabás (szabadon igazolható), Richlord Ennin (ghánai-kanadai), Miknyóczki Ádám (pécsi kölcsön után Gyirmót FC Győr), Nikolas Spalek (szlovák-magyar), Várkonyi Bence (Zalaegerszegi TE FC, kölcsön után végleg), Vadnai Dániel

Kölcsönbe távozók: Kovács Mátyás (Fehérvár FC), Lehoczky Roland (tiszakécskei kölcsön után Vasas FC), Merényi Ádám (ismét Budafoki MTE), Zuigeber Ákos (szegedi kölcsön után Budafoki MTE)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Khaly Thiam (magyar-szenegáli)

AZ MTK BUDAPEST NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: Szlovénia, június 26.–július 8.

MTK Budapest–BKV Előre (NB III) 2–0 (Végh, Balogh M.)

Szlovéniában:

MTK–FK Zorja Luhanszk (ukrán) 1–1 (Jurina)

ND Primorje (szlovén)–MTK 1–5 (Stieber Z. 2 – mindkettőt 11-esből, Horváth A., Beriasvili, Jurina)

MTK–FK Csukaricski (szerb) 1–1 (Bognár I.)

NK Bravo (szlovén)–MTK 0–0

MTK–HR Rent-Kozármisleny (NB II) 0–2

MTK–Bp. Honvéd (NB II) 4–3 (Kata, Polievka, Kovács P., Németh K.)

MTK–Komáromi FC (szlovákiai) 0–0



DIÓSGYŐR: JÁTSZHATNAK AZ ÚJ SZERZEMÉNYEK

A bosnyák új szerzemény, Sanicanin akár kezdhet is a DVTK-ban az 1. fordulóban (Fotó: dvtk.eu)

A nyáron eddig hét játékost igazoló DVTK-nál a múlt héten hirtelen kérdésessé vált, hogy az új szerzemények egyáltalán pályára léphetnek-e az új idényben a diósgyőrieknél az első fordulóban, ugyanis a FIFA hivatalos oldalán feltűnt a klub neve az átigazolásból kitiltott csapatok között. A diósgyőriek tájékoztatása szerint erre a csapat korábbi vezetőedzőjével, Kuznyecov Szergejjel szembeni jogvita, illetve tartozás miatt kerülhetett sor, de a klub már akkor jelezte, hogy ez az ügy nem fogja befolyásolni a nyári szerzemények szereplését. Azóta a héten el is tűnt a DVTK neve az átigazolásból kitiltott klubok FIFA-lisátájáról.