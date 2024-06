A Fehérvár és az MTK is kiütéssel nyert, a Győr is magabiztos sikert aratott

BÁBOLNA–FEHÉRVÁR

A Fehérvár Gradisar duplájával már a 8. percben két góllal vezetett a Bábolna ellen. A meccs elejét nagyon megnyomta az NB I-es csapat, Schön, Katona és Csongvai is betalált, a 20. percben 0–5-öt mutatott az eredményjelző.

Az 51. percben Berki egy szép emeléssel villant (0–6), majd három perccel később Kecskés Máté passza után Kovács Patrik vette be a bábolnai kaput (0–7). Kovács Patrikot nehezen tartották a hazaiak védői, szép cselsorozata után az utolsó pillanatban szabadítottak fel, szöglet utáni fejese fölé szállt, majd lövését bravúrral védte a hazai kapus.

A 70. perc után újabb két gyors Vidi-gól követte egymást, Simut 23 méterről lőtt látványos gólt a kapu jobb oldalába (0–8), majd Kovács Bence emelt a hosszúba (0–9). A lefújás előtti utolsó percben Serafimov találta el a kapufát, de a labda a hazaiak számára pattant szerencsésen, így az eredmény már nem változott – a Fehérvár gólzáporos, 9–0-s győzelemmel zárta a találkozót.

Új arcokat elvétve, új taktikai hadrendet azonban felfedezhetett a 200 győri, aki a szombat délutáni forróság ellenére kilátogatott az ETO Park edzőpályájának naptól védett, ám fülledt lelátójára. Borbély Balázs vezetőedző az idény végi négyvédős rendszerről háromvédősre váltott (3–4–2–1), s az NB II-ben megszokott nevek között két dunaszerdahelyit fedezhettünk föl: Filip Raska és Zseljko Gavrics is kezdőként kapott lehetőséget. Az ETO ellenfele az MSK Zilina volt, és a mérkőzés első félideje alapján nem látszott, hogy néhány hónapja még osztálykülönbség volt a két csapat között, sőt a zsolnaiak sokáig a dobogós helyekért küzdöttek Szlovákiában.

A nagy iramú találkozó kiegyenlítetten alakult. A kapus Gyurákovics Eriknek kétszer is ziccerben kellett helytállnia, a gólokat mégis az ETO szerezte: a 21. percben Zseljko Gavrics készített le Claudiu Bumbának, aki nagyszerű ballábas emeléssel szerzett vezetést. Gavrics, aki gólt is szerezhetett volna, a 45. percben tizenegyest harcolt ki, amelyet Bumba értékesített. A szünetben sort cserélt Borbély Balázs (a meccs végén Mamady Diarra is betalált), s bár még nem tudni, milyen változások lesznek a csapat keretében – főleg a június 30-án lejáró szerződések miatt –, a győriek keretmélysége irigylésre méltó, s ez az OTP Bank Ligában is nagy erényük lehet.

BÁBOLNA SE–FEHÉRVÁR FC 0–9 (0–5)

Bábolna

FEHÉRVÁR, 1. félidő: Dala – Melnik, Larsen, Spandler, Schön – Csongvai, Christensen – Katona M., Pető M., Lirim Kastrati – Gradisar. 2. félidő: Veszelinov – Simut, Szerafimov, Lakatos K., Kecskés M. – Melnik – Babos B., Berki M., Kovács B., Stefanelli – Kovács P.

G: Gradisar (2), Schön, Katona M., Csongvai, Berki M., Kovács P., Simut, Kovács B.

MTK BUDAPEST–ND PRIMORJE (szlovén) 5–1 (2–1)

Ljubjana

MTK: Csenterics – Hej, Beriasvili, Nagy Zs. – Kovács M., Horváth A., Varjú, Bognár I., Antonov – Németh K., Polievka. 2. félidő: Rácz – Hej (Herczeg), Kocsis G., Végh B. – Molnár Á., Stieber Z. Szőke, Merényi, Kovács P. – Jurina, Balogh M.

G: Stieber Z. (2, mindkettőt 11-esből), Horváth A., Beriasvili, Jurina ill. Zavnik

ETO FC GYŐR–MSK ZILINA (szlovák) 3–0 (2–0)

Győr, 200 néző

ETO, 1. félidő: Gyurákovics – Raska, Boldor, Vianna – Kröhn, Tóth R., Anton, Csontos – Gavrics, Bumba – Lukics. 2. félidő: Ruisz – Koncz, Szépe, Keresztes – Vera, Vingler, Riquelme, Diarra – Lacza, Skvarka – Farkas B.

G: Bumba (2), Diarra

18.00: Debrecen–Cigánd (NB III)

18.00: DVTK–Putnok (NB II)

Tiszakécske (NB III)–Kecskemét 1–1

Nyíregyháza–Nagymihály (szlovákiai) 1–1

Zalaegerszegi TE–Bp. Honvéd (NB II) 1–2

Komáromi FC (szlovákiai)–Újpest 1–1