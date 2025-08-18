Atlétika: Szabados Ármin megdöntené az U20-as világcsúcsot

Augusztus elején a finnországi Tamperében rendezett U20-as atlétikai Európa-bajnokság kalapácsvető döntőjében erődemonstrációt tartott a Haladás VSE 19 éves kiválósága, Szabados Ármin, és 82,91 méterrel nyert aranyérmet. A korosztály világranglista-vezetője semmit nem bízott a véletlenre a kontinensviadalon:

a második helyezett finn vetélytársánál több mint nyolc méterrel volt jobb.

„Nem igazán készültünk külön erre az Európa-bajnokságra, és főleg a felnőttszeren volt a hangsúly, az U20-as korosztályhoz tartozó hatkilós kalapáccsal alig dobtam a verseny előtt – mondja a Lezsák Balázs és a klubja szakmai stábja által felkészített dobóatléta. – Amit elvártam magamtól, azt teljesítettem az Eb-n. Miután az eredmények már az Eb előtt is azt mutatták, hogy jócskán az ellenfeleim előtt járok, ezért igazából csak arra kellett odafigyelnem, hogy ne verjem meg saját magamat érvénytelen dobásokkal. A verseny hangulata nagyon jó volt, de azért is érezhettem magam felszabadultan, mert én voltam a legjobb és magabiztosan állhattam a dobókörben. Ezt az U20-as Európa-bajnoki címet a helyén kezelem, a felnőttek között szeretnék majd jó eredményeket elérni. Azért még augusztus végén Pápán szeretném megdönteni az U20-as világrekordot.”

Az U20-as világrekordot Ashraf Amgad Elseify tartja 85,57 méterrel. A katari versenyző a 2012-es barcelonai U20-as vb-n érte el ezt az eredményt.

„Az Eb-n a negyedik dobásom 85 méteres volt, csak nem maradtam bent a dobókörben. Egyébként, ha nem lenne realitása a világcsúcsnak, akkor biztosan nem indulok már ezen a pápai versenyen a hatkilóssal.

Bízom benne, hogy ki fog jönni a világrekordot érő dobás.

Szabados az U20-as Eb után ott volt a Gyulai Memorialon is, melyen a vetélytársak között az olimpiai bajnok kanadai Ethan Katzberg is gratulált neki az aranyhoz. A versenyszám legjobbjaival pedig a szeptemberi felnőtt-világbajnokságon találkozhat megint.

„A felnőttszerrel 78,06 méter az egyéni csúcsom, a kvalifikációs listán a huszonötödik vagyok, így minden bizonnyal ott leszek Tokióban. Fiatalként teher nélkül versenyezhetek. Szeretném a legjobb formámat mutatni, döntőbe jutni és nagyot dobni.”

