Nem született gól az MTK és a Komárom meccsén

FŐPRÓBAMECCS volt szombat délután az Új Hidegkuti Nándor Stadionban: az MTK Budapest a felkészülési időszak záró mérkőzését a szlovák élvonal újonca, a Komáromi FC ellen játszotta. Nem döntöttek rosszul azok, akik lekötötték az összecsapást, ugyanis a több magyart és más magyar nemzetiségű labdarúgót is foglalkoztató együttes komoly erőpróbára késztette a Horváth Dávid vezetőedző irányította budapesti csapatot, amely a lehetőséghez képest a legjobb összeállításban lépett pályára. Betegség és sérülés miatt hiányzott Rácz Gergő, Kádár Tamás, Bobál Dávid, Kosznovszky Márk, Kovács Patrik. A mérkőzést nézve feltűnt, hogy az MTK szakvezetője nem változtatott az előző bajnokságban is alkalmazott hadrenden, így három belső védővel, öt középpályással, benne két védekezővel és három támadóval, valamint két csatárral futballoztak a kék-fehérek. Németh Krisztián csatártársa ezúttal a Dukla Banská Bystricától érkezett tízszeres szlovák válogatott Róbert Polievka volt, nem véletlenül, hiszen a 28 éves támadó a legutóbbi csapatában hat év alatt 149 meccsen 79-szer talált az ellenfelek kapujába. Szombaton is előtte adódott az első helyzet, nagyszerűen lépett ki középen a védők közül, ám közeli lövését követően Jakub Trefil parádés vetődéssel védte a labdát. A szlovák csatáron kívül az új szerzemények közül a grúz Ilja Beriasvili került a kezdőbe – a középső védőt Mezőkövesdről csábította el az MTK. Igaz, olyan sokat nem is költött új játékosokra a klub, s a hírek szerint már csak akkor érkezhet új labdarúgó a keretbe, ha netán valamelyik értékes futballistát, mint mondjuk Kata Mihályt, kivásárolná valamelyik külföldi klub a szerződéséből. Ennek megfelelően a célok is a realitás jegyében körvonalazódtak: terv a biztos bennmaradás, és ha jól megy a szekér, akkor megpróbál a gárda az elmúlt bajnoki szerepléshez képest valamelyest előbbre lépni, az pedig a legjobb hat közé kerülést jelentené.

Hasonló célokat tűzött ki a Komárom is. A 124 éve még a történelmi Magyarországon alapított klub első ízben szerepel élvonalbeli bajnokságban, s nem is várnak mást a vezetők a Radványi Miklós edzette együttestől, mint azt, hogy maradjon a Niké Ligában. Nem lehetetlen vállalkozás, hiszen a magyar tulajdonosi háttérrel is bíró együttes kerete alaposan megerősödött. Elég, ha Nagy Gergő, Tamás Nándor, Pillár Róbert nevét említjük, ám a komáromiak nagy igazolásnak tartják, hogy a gárda korábbi negyvenszeres válogatottja, Saláta Kornél is visszatért, igaz, hogy a kispadra, mert ő már Radványi Miklós vezetőedző munkáját segíti. Az első félidei „altatás” után a folytatásban nagyobb sebességre és pontosabb futballra váltott az MTK, s a meccs ezen szakaszában kapuja elé szorította a Komáromot, Nagy Zsombor fejesénél a léc segítette ki a vendégek kapusát.

„Elvégeztük, amit elterveztünk – mondta gól nélküli meccs után Horváth Dávid, a hazaiak vezetőedzője. – A felkészülés során tulajdonképpen csak a nagy meleg okozott gondot. Mivel alig változott a keret összetétele, úgy gondoltuk, nem változtatunk a korábban alkalmazott taktikán és a hadrenden sem. A Komárom elleni eredménytől függetlenül készen állunk a ZTE FC elleni első bajnoki mérkőzésre.”

Az élvonalbeli újonc Komárom nagy feladat előtt áll, július utolsó hét végéjén, a bajnoki rajton a Slovan ellen kezd majd.

NB I-ES CSAPAT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSE

MTK–Komáromi FC (szlovákiai) 0–0

Új Hidegkuti Nándor Stadion

MTK: Demjén – Varju, Beriasvili (Kocsis G.), Nagy Zs. – Hej (Molnár A.), Horváth A. (Szőke), Kata (Végh B.), Bognár I. (Stieber Z.), Antonov – Németh K. (Molnár R.), Polievka (Jurina)

AZ MTK NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: Szlovénia, június 26.–július 8.

MTK Budapest–BKV Előre (NB III) 2–0 (Végh, Balogh M.)

Szlovéniában:

MTK–FK Zorja Luhanszk (ukrán) 1–1 (Jurina)

ND Primorje (szlovén)–MTK 1–5 (Stieber Z. 2 – mindkettőt 11-esből, Horváth A., Beriasvili, Jurina)

MTK–FK Csukaricski (szerb) 1–1 (Bognár I.)

NK Bravo (szlovén)–MTK 0–0

MTK–HR Rent-Kozármisleny (NB II) 0–2

MTK–Bp. Honvéd (NB II) 4–3 (Kata, Polievka, Kovács P., Németh K.)

MTK–Komáromi FC (szlovákiai) 0–0