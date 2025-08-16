Berecz Zsombor után Bodnár Gergő is távozott a Vasastól, játékost cserélt a Kecskemét és a Szeged – NB II-es átigazolási körkép

AZ UTÓBBI IDŐSZAKBAN TÖRTÉNT

A Vasas bejelentette, hogy egy év után szerződést bontott a fiatal védővel, Bodnár Gergővel, míg a klubtól a közelmúltban távozó rutinos középpályás, Berecz Zsombor az élvonalba szerződött, méghozzá az újonc Kazincbarcikához. Játékost cserélt egymással a Szeged és a Kecskemét, Haris Attila a szegediektől Kecskemétre került, míg Vágó Levente fordított útvonalat járt be. A Viditől távozó Nikola Szerafimov a bolgár Levszki Szófiánál kötött ki; a fehérváriak pénzért akarták értékesíteni a játékost, de ez nem jött össze, ezért szerződést bontottak vele. A Csákvár kölcsönadta Grünfelder Attilát a Bicskének, míg a Tiszakécske megszerezte a Topolyától korábbi edzője, Visinka Ede fiát, a 19 éves védőt, Visinka Valentint.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ FC AJKÁNÁL

Érkezett: Cipf Dominik (Tiszakécske, legutóbb Kozármisleny, kölcsönben), Csörnyei Zsombor (Nyíregyháza II – kölcsönbe), Debreceni Zalán (Paks – kölcsönbe, legutóbb Kozármisleny, kölcsönben), Gregor Zalán (Paks, legutóbb Csákvár, kölcsönben), Herjeczki Kristóf (Kazincbarcika), Horváth Péter (Veszprém – kölcsönből vissza), Katona István (Kazincbarcika – kölcsönbe), Király Mátyás (Kazincbarcika), Kirchner Krisztián (Kozármisleny), Lakatos Márk (Szentlőrinc), Lichy Kristóf József (DVTK II – kölcsönbe), Mészáros Barnabás (Puskás Akadémia), Rideg Bálint (Paks – kölcsönbe), Tóth Ákos (Újpest II – kölcsönbe)

Távozott: Balogh Márton (visszavonult), Bobál Gergely (Videoton), Borsos Filip (Békéscsaba), Frák Marcell Milán (Nagykanizsa), Nikola Pantovics (szerb-magyar, Napredak Krusevac – Szerbia), Szvoboda Dániel (SV Hannersdorf – Ausztria), Szabó Benjámin (Vasas – kölcsönből vissza), Szarka Ákos (szlovák-magyar, Gyirmót FC Győr), Tajthy Tamás (St. Egyden – Ausztria), Zsolnai Richárd (Békéscsaba)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRÉNÉL

Érkezett: Balla Kevin (Kaposvár), Borsos Filip (Ajka), Daru Bence (PMFC), Ésik Ákos (Kisvárda – kölcsönbe), Kristóf Márk (DVTK – kölcsönbe), Kotula Máté (Kecskemét – kölcsönbe, legutóbb Szeged-Csanád GA, kölcsönben), Maronyay Zalán (Szeged-Csanád GA – kölcsönből vissza), Nagy Gergő (KFC Komarno – Komárom, Szlovákia), Óvári Balázs (Komáromi VSE – kölcsönből vissza), Takács János (Szeged-Csanád GA), Zsolnai Richárd (Ajka)

Távozott: Czékus Ádám (Kisvárda – kölcsönből vissza, onnan Kecskemét), Fazekas Lóránt (Karcag), Gyenti Kristóf (DVSC – kölcsönből vissza), Kovács Kolos (Kecskemét – kölcsönből vissza), Ferencsik Bálint (DVTK – kölcsönből vissza, onnan Kazincbarcika), Kohut Máté (DVSC – kölcsönből vissza), Pintér Norbert (Gyula), Rácz Balázs (Bp. Honvéd – kölcsönből vissza), Sinka Dániel (Budaörs), Uram János (Vasas – kölcsönből vissza)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A BUDAFOKI MTE-NÉL

Érkezett: Bukta Csaba (Vasas – kölcsönbe), Hajdú Roland (Szentlőrinc), Hársfalvi András (Gyirmót FC Győr), Herczeg Botond (MTK – kölcsönbe, legutóbb Szeged-Csanád GA, kölcsönben), Jagodics Márk (Tatabánya), Lajcsik Vencel (DVTK – kölcsönbe), Posztobányi Patrik (Puskás Akadémia, legutóbb Mezőkövesd, kölcsönben), Rózsa Sándor (Mátészalka), Selyem Bálint (ETO Akadémia – kölcsönbe), Stumpf Gábor (MTK – kölcsönbe), Varga Gy. Balázs (Újpest – kölcsönbe, legutóbb Szeged-Csanád GA, kölcsönben)

Távozott: Dúzs Gellért (Bp. Honvéd – kölcsönből vissza), Elek Bence (III. Kerületi TVE), Horváth Olivér (Dorog), Kalmár Olivér (Szeged-Csanád GA), Lorentz Márton (Csákvár), Oláh Bálint (Kisvárda), Merényi Ádám (MTK – kölcsönből vissza, onnan Kecskemét), Sztojka Dominik (Vasas – kölcsönből vissza), Szűcs Patrik (MTK – kölcsönből vissza), Zuigeber Ákos (MTK – kölcsönből vissza, onnan Bp. Honvéd)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A BUDAPEST HONVÉDNÁL

Érkezett: Dúzs Gellért (Budafok – kölcsönből vissza), Gyurcsó Ádám (Anorthoszisz – Ciprus), Kállai Kevin (DVTK), Kocsis Gergely (Kozármisleny – kölcsönből vissza), Pinte Patrik (Nyíregyháza – kölcsön után végleg), Zuigeber Ákos (MTK, legutóbb Budafok, kölcsönben), Varga Bence (Csákvár)

Távozott: Átrok Zalán (MTK), Ene Kornél (román-magyar, ?), Bévárdi Zsombor (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza, onnan MTK), Farkas Balázs (ETO FC – kölcsönből vissza, onnan BVSC), Holman Dávid (Szeged-Csanád GA), Keresztes Noel (NK Nafta 1903 – Szlovénia), Kerezsi Zalán (Puskás Akadémia – kölcsön után végleg), Krajcsovics Ábel (ZTE – ismét kölcsönbe), Nyitrai Bence (Balatonlelle), Pintér Máté (Dunaújváros), Szamosi Ádám (DVTK – kölcsönből vissza), Vernes Richárd (?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A BVSC-ZUGLÓNÁL

Érkezők: Igor Blyzniuk (ukrán, Kisvárda II – kölcsönbe), Böndi Ádám (Kaposvár), Csernik Kornél (Tatabánya), Dénes Adrián (Újpest – kölcsönbe), Farkas Balázs Kesző (ETO FC, legutóbb Bp. Honvéd), Kovács Dominik (Újpest – ismét kölcsönbe), Palincsár Martin (Szeged-Csanád GA), Petroff Zsombor (profi szerződést kapott), Tamás Olivér (Nyíregyháza – kölcsönbe)

Távozók: Ábrahám Márton Ákos (FC Dabas), Batai Tamás (DVSC – kölcsönből vissza), Erdélyi Benedek (DVSC – kölcsönből vissza), Hidi Patrik (Karcag), Kocsis Bence (Paks – kölcsönből vissza, onnan Videoton), Májer Gergő (Érd), David Nwachukwu (nigériai, DVSC – kölcsönből vissza), Tóth Ákos (Újpest – kölcsönből vissza), Zamostny Balázs (?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ AQVITAL FC CSÁKVÁRNÁL

Érkezett: Bányai Péter (Mezőkövesd – kölcsönbe), Fejős Áron (PMFC), Helembai Márk (Gyirmót FC Győr), Lehoczki Bendegúz (Puskás Akadémia – kölcsönbe), Lorentz Márton (Budafok), Magyar Zsolt (Veszprém), Perczel András (Puskás Akadémia – ismét kölcsönbe), Radics Márton (Puskás Akadémia), Tifán-Péter Bence (Bicske), Umathum Ádám (Puskás Akadémia – ismét kölcsönbe)

Távozott: Dusinszki Szabolcs (román-magyar, Puskás Akadémia – kölcsönből vissza, onnan FK Csíkszereda – Románia, kölcsönbe), Gazdag Vajk (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza?), Gregor Zalán (Paks – kölcsönből vissza, onnan Ajka), Grünfelder Attila (Bicske), Kulcsár Dávid (visszavonult), Major Marcell (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza, onnan Kazincbarcika – kölcsönbe), Menyhárt Zsombor (Videoton), Murka Benedek (Videoton), Nagy Zoárd (Puskás Akadémia), Artem Nahirnij (ukrán-magyar, Puskás Akadémia – kölcsönből vissza, onnan Kozármisleny), Pál Barna (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza), Varga Bence (Bp. Honvéd)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KARCAGI SC-NÉL

Érkezett: Bodor Zoltán (Siófok), Daniel Shadrach Kaye (nigéria, DVSC – kölcsönbe), Fábián Bence (DVSC – ismét kölcsönbe), Fazekas Lóránt (Békéscsaba), Hidi Patrik (BVSC), Kovalovszki Máté (Nagykanizsa), László Dávid (Nagykanizsa), Pap Zsolt (Kisvárda), Sain Balázs (DVSC – kölcsönbe), Szakács Levente (DVSC – ismét kölcsönbe), Szekszárdi Tamás (Szentlőrinc), Tarcsi Róbert (szlovák-magyar, Nyíregyháza – kölcsönbe), Vida Máté (Vasas)

Távozott: Ádám Ferenc (?), Bernáth Ákos (Füzesabony), Caba Gabriel (román-magyar, Unirea Tasnád – Románia), Csörgő Raul (Szentlőrinc – kölcsönből vissza, onnan PMFC, kölcsönbe), Dan-Marius Constantinescu (román-magyar, Gyulai Termál FC), Maruscsák Jan (ukrán-magyar, ?), Varga Balázs (Tiszaújváros), Varga Zsolt (Kisújszállás)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KECSKEMÉTI TE-NÉL

Érkezett: Bolgár Botond (Ferencváros – kölcsönbe), Bolyki Andor (SV Babelsberg – Németország), Czékus Ádám (Békéscsaba), Derekas Zoltán (Tatabánya – kölcsönből vissza), Eördögh András (Tatabánya), Farkas Balázs (Monor), Győrfi Milán (Paks – kölcsönbe), Haris Attila (Szeged-Csanád GA) Kovács Kolos (Békéscsaba – kölcsönből vissza), Merényi Ádám (MTK – legutóbb Budafok, kölcsönben), Ruisz Barnabás (ETO FC), Szojma András (Puskás Akadémia), Szűcs Szilárd (Puskás Akadémia)

Távozott: Botka Endre (Ferencváros – kölcsönből vissza), Driton Camaj (montenegrói, Asztana – Kazahsztán), Czenky Ábel (Dabas), Janicsák Olivér (Dabas), Michael López (argentin, Danubio FC – Uruguay), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Katona Bálint (Ferencváros – kölcsönből vissza), Katona Levente (Nyíregyháza), Kersák Roland (Nyíregyháza), Kotula Máté (Békéscsaba – kölcsönbe, legutóbb Szeged-Csanád GA, kölcsönben), Mihajlo Meszhi (ukrán, Kazincbarcika), Májer Milán (Nyíregyháza), Tófol Montiel (spanyol, FC Lahti – Finnország), Nagy Krisztián (Kisvárda), Papp Milán (Videoton – kölcsönbe, legutóbb Gyirmót, kölcsönben), Pászka Lóránd (Ferencváros – kölcsönből vissza), Polyák Kristóf (PMFC), Vágó Levente (Szeged-Csanád GA), Zeke Márió (Paks), Zsótér Donát (?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A HR-RENT KOZÁRMISLENYNÉL

Érkezett: Babinszky Bence (Kaposvár), Bakó Sámuel (MTK – kölcsönbe), Bodrogi Bence (ZTE II), Bíró Márk (Siegendorf – Ausztria), Dobos Áron (Soroksár), Dóra Donát (Hódmezővásárhely), Harsányi Dániel (Tatabánya), Jelena Richárd (Tatabánya), Kátai-Urbán Marcell (Bonyhád), Lengyel Noel (PMFC – kölcsönből vissza), Máté Csaba (Paks II), Artem Nahirnij (ukrán-magyar, Puskás Akadémia), Pesti Zoltán (Paks – kölcsönbe), Pupp Zétény (Paks II – kölcsönbe), Sebestyén Márk (Bp. Honvéd II), Szalka Dominik (Mosonmagyaróvár)

Távozott: Átrok Zalán (Bp. Honvéd – kölcsönből vissza, onnan MTK), Cipf Dominik (Tiszakécske – kölcsönből vissza, onnan Ajka), Debreceni Zalán (Paks – kölcsönből vissza, onnan Ajka, kölcsönbe), Ikonomu Konsztantinosz (görög-magyar, Pécs, kölcsön után végleg), Kirchner Krisztián (Ajka), Kiss Balázs (?), Kocsis Gergely (Putnok – kölcsönbe), Lacza Alex (szlovák-magyar, ETO FC – kölcsönből vissza), Lépő Kristóf (Paks – kölcsönből vissza), Major Sámuel (?), Rácz László (PMFC – kölcsönből vissza, onnan Kazincbarcika), Schuszter Ronald (Kazincbarcika), Vajda Roland (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza, onnan Videoton)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A MEZŐKÖVESD ZSÓRYNÁL

Érkezett: Csatári Gergő (DVTK), Csörgő Viktor (Gyirmót FC Győr), Dojcsák Bence (DVTK – kölcsönbe), Jova Bálint (ESMTK – kölcsönből vissza), Keresztes Bence (Szentlőrinc – kölcsön után végleg), Nagy Roland (Putnok – kölcsönből vissza), Pintér Ádám (Kazincbarcika), Saja Milán (Siófok), Szalai József (Paks – kölcsönbe), Ternován Patrik (Kazincbarcika), Vidnyánszky Mátyás (DVSC – ismét kölcsönbe)

Távozott: Bányai Péter (Csákvár – kölcsönbe), Farkas Dániel (szerb-magyar, FK Tisa Adorjan – Szerbia), Horváth Kevin (Nyíregyháza – kölcsönből vissza, onnan Soroksár), Ináncsi Milán (Füzesabony – ismét kölcsönbe), Jova Bálint (Putnok), Juhász Bence (Újpest), Kojnok Zsolt (Videoton), Krausz Raul-Zoran (román-magyar, ?), Oláh Benjámin (Nyíregyháza – kölcsönből vissza), Posztobányi Patrik (Puskás Akadémia, kölcsönből vissza, onnan Budafok), Szalai József (Paks), Szendrei Ákos (Paks – kölcsönből vissza)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SOROKSÁR SC-NÉL

Érkezett: Horváth Kevin (Nyíregyháza, legutóbb Mezőkövesd, kölcsönben), Könczey Márk (Szeged-Csanád GA), Őri Levente (FTC – kölcsönbe), Tóth Gábor (KFC Komarno – Komárom, Szlovákia)

Távozott: Dhonata Tavares (brazil, FTC – kölcsönből vissza), Dobos Áron (Kozármisleny), Dragóner Filip (Nagykanizsa), Halmai Ádám (FTC – kölcsönből vissza, onnan Szeged-Csanád GA), Májer Botond (Csepel), Manner Balázs (FTC – kölcsönből vissza, onnan Nyíregyháza), Mergl Szabolcs (FTC – kölcsönből vissza), Say Shadirac (ghánai, FTC – kölcsönből vissza, onnan AC Oulu – Finnország, kölcsönbe), Somfalvi Bence (?), Vincze Ádám (Gyirmót FC Győr)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIÁNÁL

Érkezett: Fábiánkovits István (SC Sopron – kölcsönből vissza) , Halmai Ádám (Ferencváros, legutóbb Soroksár, kölcsönben), Holman Dávid (Bp. Honvéd), Kalmár Olivér (Budafok), Kubicsek Levente (Bp. Honvéd II), Kun Ákos (Szeged – kölcsönbe), Miskolczi Domonkos (Puskás Akadémia), Pruska Dániel (Haladás – kölcsönből vissza) Rabatin Richárd (PMFC), Asmir Suljic (bosnyák-magyar, Pundzsab FC – India), Sztankó László Márk (Gyula), Takács-Földes Olivér (Haladás – kölcsönből vissza), Vágó Levente (Kecskeméti TE)

Távozott: Biben Barnabás (?), Erdei Carlo (román-magyar, ?), Fábiánkovits István (Siegendorf – Ausztria), Haris Attila (Kecskeméti TE), Herczeg Botond (MTK – kölcsönből vissza, onnan Budafok, kölcsönbe), Kotula Máté (Kecskemét – kölcsönből vissza, onnan Békéscsaba, kölcsönbe), Könczey Márk (Soroksár), Maronyay Zalán (Békéscsaba – kölcsönből vissza), Palincsár Martin (BVSC), Pruska Dániel (Haladás – újabb 1 évre kölcsönbe), Takács János (Békéscsaba), Varga Gy. Balázs (Újpest – kölcsönből vissza, onnan Budafok, kölcsönbe)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZENTLŐRINCNÉL

Érkezett: Adamcsek Máté (Gyirmót FC Győr), Czérna Erik (Kisvárda), Ignácz Bálint (Szekszárd), Kállai Zalán (DVTK), Kancsij Artúr (Kisvárda II), Kostyák Rajmund (profi szerződést kapott), Márta Levente (ESMTK), Nagy Richárd (Paks – kölcsön után végleg), Palóka Dávid (Paks II – ismét kölcsönbe), Alekszandar Rac (szerb-magyar, NK Tolmin – Szlovénia), Sámson Ábris (UTA Arad – Románia, kölcsön után végleg), Szolgai Máté (szlovák-magyar, DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Weisz Patrik (FC Hatvan)

Távozott: Csörgő Raul (PMFC – kölcsönbe, legutóbb Karcag, kölcsönben), Hajdú Roland (Budafok), Heles Jaroszlav (ukrán-magyar, Kisvárda – kölcsönből vissza, onnan Pécsi MFC – kölcsönbe), Héninger Bendegúz (Veszprém – ismét kölcsönbe), Kállai Zalán (Nagykanizsa – kölcsönbe), Keresztes Bence (Mezőkövesd – kölcsön után végleg), Lakatos Márk (Ajka), Nagy Máté (Paks – kölcsönből vissza), Novák Zsombor (?), Papp Csongor (ZTE – kölcsönből vissza), Rab Boldizsár (Vasas – kölcsönből vissza), Sebestyén Bálint (Majos, onnan Dombóvár), Szekszárdi Milán (Paks – kölcsönből vissza), Szekszárdi Tamás (Karcag), Tarcson Ákos (Kaposvár – kölcsönbe), Vingler László (ETO – kölcsönből vissza)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A TISZAKÉCSKEI LC-NÉL

Érkezett: Bódi Ádám (Kazincbarcika), Gyenes Ádám (Bp. Honvéd II), Lucas (brazil-magyar, Kazincbarcika), Myke Bouard Ramos (Kazincbarcika), Terbe Botond (Nagykanizsa), Varga József (Kazincbarcika), Visinka Valentin (Topolya – Szerbia), Vukk Zsombor (Nyíregyháza – kölcsönbe)

Távozott: Bányai Péter (Mezőkövesd – kölcsönből vissza), Cipf Dominik (Ajka, legutóbb Kozármisleny, kölcsönben), Engedi Márk (DVSC – kölcsönből vissza), Kocsis Dominik (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza, onnan Videoton), Marsa Levente (Hódmezővásárhely)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASASNÁL

Érkezett: Hej Viktor (ukrán-magyar, MTK), Horváth Rajmund (Gyirmót FC Győr), Németh Barnabás (Nyíregyháza – kölcsön után végleg), Pethő Bence (Kazincbarcika), Rab Boldizsár (Szentlőrinc – kölcsönből vissza), Sztojka Dominik (Budafok – kölcsönből vissza), Szabó Benjámin (Ajka – kölcsönből vissza), Uram János (Békéscsaba – kölcsönből vissza)

Távozók: Bánfalvi Gergő (Kazincbarcika – kölcsönbe), Berecz Zsombor (Kazincbarcika), Bodnár Gergő (?), Bukta Csaba (Budafok – kölcsönbe), Holender Filip (magyar-szerb, fehérvári kölcsön után ?), Lehoczky Roland (MTK – kölcsönből vissza), Pintér Filip (Kisvárda – kölcsönbe), Rácz Barnabás (Gyirmót), Szánthó Regő (?), Szilágyi Szabolcs (FK Csíkszereda – Románia, kölcsön után végleg), Vida Máté (Karcag)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VIDEOTON FC FEHÉRVÁRNÁL

Érkezett: Bobál Gergely (Ajka), Dékei Márk (Újpest – kölcsönbe), Kálnoki-Kis Zsombor (NK Nafta – Szlovénia), Kemenes Botond (Veszprém – kölcsön után végleg), Kocsis Bence (Paks, legutóbb BVSC, kölcsönben), Kocsis Dominik (Puskás Akadémia, legutóbb Tiszakécske, kölcsönben), Kocsis Gergő (DVSC), Kojnok Zsolt (Mezőkövesd), Kovács Krisztián (Paks), Murka Benedek (Csákvár), Menyhárt Zsombor (Csákvár), Ominger Gergő (Puskás Akadémia – ismét kölcsönbe), Papp Milán (Kecskemét – kölcsönbe, legutóbb Gyirmót, kölcsönben), Rostás Szilárd (Békéscsaba II), Svékus Olivér (Újpest – kölcsönbe), Szimeon Petrov (bolgár, Slask Wroclaw – Lengyelország, kölcsön után végleg), Tiefenbach Dániel (Bregenz – Ausztria), Tóth Milán (Eger), Vajda Roland (Puskás Akadémia – kölcsönbe), Varga Roland (Paks)

Távozott: Babos Bence (DVTK – kölcsönbe), Dala Martin (Puskás Akadémia), Dubecz János, Nagy Zoltán (mindkettő profi szerződést kapott), Holender Filip (magyar-szerb, Vasas – kölcsönből vissza, onnan ?), Huszti András (ZTE – kölcsönből vissza), Kalmár Zsolt (?), Katona Mátyás (Nyíregyháza), Alekszandre Kalandadze (grúz, Dinamo Tbiliszi – Grúzia, kölcsönből vissza, onnan Wisla Plock – Lengyelország), Lirim Kastrati (koszovói-albán, KF Vllaznia – Albánia), Kovács Mátyás (MTK – kölcsönből vissza), Bohdan Melnik (ukrán, Kisvárda), Ivan Milicevic (bosnyák-horvát, Horsens – Dánia), Pető Milán (Paks), Szimeon Petrov (francia-bolgár, ?), Ivan Saponjics (szerb, DVTK), Kristian Sekularac (svájci-angol, ?), Nikola Serafimov (északmacedón, Levszki Szófia – Bulgária), Nicolás Stefanelli (argentin, Defensa y Justicia – Argentína), Szabó Bálint (Paks – kölcsönből vissza, onnan FK Csíkszereda – Románia)