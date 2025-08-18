Közel 20 ezer futót várnak a Budapest Félmaratonra

A szervező Budapest Sportiroda tájékoztatása szerint az őszi futószezon nyitányaként szeptember 7-én sorra kerülő eseményre érkezett előnevezések alapján a jubileumi verseny történetének legnépesebb mezőnyére lehet számítani, amivel megdőlhet az eddigi, 2015-ös létszámrekord.

A résztvevők száma várhatóan megközelíti a 20 ezret, ami messze felülmúlná a tíz évvel ezelőtti 16 150 fős csúcsot. A legnépszerűbb, egyéni 21,1 km-es távon várhatóan 13 500-an állnak majd rajthoz, ami szintén új rekordot jelentene a 2015-ös 11 100-as csúcshoz képest. A nagy érdeklődés miatt a nevezői létszám hamarosan eléri az előzetes limitet, az egyéni kategória már 93 százalékban betelt. A futóünnepen emellett párosban és trióban is lehet teljesíteni a félmaratont és lesz 10 km-es szimpatika futás is.

A 40. Wizz Air Budapest Félmaraton a Pázmány Péter sétányról indulva a Duna mentén, a főváros festői szépségű, világörökségi helyszíneit is érintő útvonalon vezeti végig a futókat.