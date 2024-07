Felkészülés: a Fehérvár legyőzte az Ajkát, az MTK fiataljai ikszeltek

FEHÉRVÁR–AJKA

A Fehérvár és az Ajka kétszer 60 perces mérkőzést játszott egymással a sóstói edzőpályán, ahol az első félidőben Schön Szabolcs góljával vezetést szerzett az élvonalbeli csapat. A 30. percben beiktatott ivószünet során a pályát is fellocsolták. A folytatásban növelhette volna előnyét a Vidi, de Babos Bence ziccerét hárította Szabados István, az ajkaiak kapusa.

A fordulásnál Pető Tamás tízet cserélt, beállt a frissen igazolt Bedi Bence és a próbajátékon lévő Huszti András is, a második félidő pedig kaotikusan kezdődött. Az Ajka gyorsan kiegyenlített, majd szöglet után Kovács Patrik a kapuba terelte az elé pattanó labdát. Újabb három perc múlva ismét egyenlített az Ajka, Szvoboda Dániel után újabb cserejátékosa, Borsos Filip is betalált, mindketten a kapuhoz közel kerültek nagy helyzetbe. A második félidő közepén a 90 percet végigjátszó Nikola Szerafimov is lejött a pályáról, és a két gólt kapó Dala Martin sem folytatta, Veszelinov Dániel állt be helyette.

A második félidő elején látott gyors gólváltást követően kiegyenlített játék folyt, az utolsó tíz percet aztán megnyomta a Fehérvár, Katona Mátyás révén kiharcolt egy büntetőt, amelyet a sértett értékesített. Az NB I-es csapat megnyerte a felkészülési meccset.

„Az egész heti kemény munka után, nagyon erős ellenféllel szemben jó meccset játszottunk. A kétszer 60 perces találkozó elérte a célját, az eredmény teljesen másodlagos – mondta a klub honklapjának Pető Tamás. – A mutatott játékra voltam kíváncsi, nagyon jó volt egy-két olyan taktikai elemet viszontlátni a játékunkban, amelyeket a héten az edzéseken már gyakoroltunk. Ezen a héten már voltak taktikai jellegű edzéseink is, de nyilván van még hova fejlődnünk és van hova fejleszteni a játékosokat is. A szlovén edzőtáborban már abszolút a taktikai elemek gyakorlására fogunk rámenni. Örvendetes, hogy ismét nagyon sok fiatal játékos lépett pályára nálunk, külön szeretném kiemelni a 2008-as születésű Lakatos Kristófot, aki most még csak 15 éves, ennek ellenére maximálisan helytállt, sőt bizonyította, hogy extra tehetsége, óriási értéke a klubnak és az egész magyar labdarúgásnak is.”

MTK–BRAVO

A szlovéniai edzőtábor záró napján az MTK két felkészülési mérkőzéséből az elsőt a szlovén élvonalbeli NK Bravóval játszotta Kranjska Gorában, a többnyire tartalékjaival felálló kék-fehér csapat gól nélküli döntetlenre végzett.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

FEHÉRVÁR–AJKA (NB II) 3–2 (1–0)

Székesfehérvár, zárt kapuk mögött. V: Andó-Szabó

FEHÉRVÁR. 1. félidő: Tóth B. – Melnik, Szerafimov, Spandler, Schön – Csongvai, Christensen – Babos, Pető M., Kastrati – Gradisar. 2. félidő: Dala (Veszelinov, 91.) – Huszti A., Szerafimov (Lakatos K., 91.), Larsen, Simut – Kovács B., Bedi – Stefanelli, Berki, Katona – Kovács P. Vezetőedző: Pető Tamás

AJKA: Szabados – Kopácsi, Frák (Kitl, a szünetben), Nagy K., Pantovics, Kovács N., Csizmadia, Tóth G. (Borsos, a szünetben), Dancsecz (Szvoboda, 46.), Tar, Horváth P. Vezetőedző: Schindler Szabolcs

G: Schön (25.), Kovács P. (64.), Katona (114. – 11-esből), ill. Szvoboda (62.), Borsos (67.)

MTK–NK BRAVO (szlovén) 0–0

Kranjska Gora

MTK: Rácz – Merényi, Hej, Kocsis, Kovács P., Kovács M., Szőke, Herczeg, Kenesei, Balogh M., Jurina. Vezetőedző: Horváth Dávid

KÉSŐBB

14.30: Csukaricski (szerb)–MTK Budapest, Kranjska Gora