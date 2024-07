Felkészülés: két vereséget is elszenvedett szerdán a Zalaegerszeg

A ZTE szerdán délelőtt és délután is játszott egy-egy edzőmeccset. Előbb a szlovén Bistrica volt az ellenfél, amely a 40. és a 41. percben betalált, és a második félidőben erre csak Németh Dániel tudott válaszolni, aki Csóka Dominik beadása után vágta be a labdát a kapuba (1–2). A későbbi találkozón a horvát Lokomotiva Zagreb következett, és ugyan a Zalaegerszeg többször is eljutott helyzetig, a szünet után a zágrábi együttes került előnybe, majd a 70. perc után a horvátok egy félpályás góllal növelték a különbséget, így a zalai csapat ismét vereséget szenvedett (0–2).

ZALAEGERSZEGI TE FC–NK BISTRICA (szlovén) 1–2 (0–2)

ZTE: Németh E. (Barbarics) – Deme, Szafronov, Nyíri – Cubrilo, Csonka A., Csóka D. – Bakti, Boros (Vogyicska Balázs) – Györe, Németh D. Vezetőedző: Márton Gábor

Zalaegerszegi gólszerző: Németh D.

ZALAEGERSZEGI TE FC–NK LOKOMOTIVA ZAGREB (horvát) 0–2 (0–0)

ZTE: Gundel-Takács – Szendrei, Evangelu, Várkonyi, Medgyes S. – Dénes Cs., Kiss B., Szankovics, Mim – Spoljaric, Sajbán. Vezetőedző: Márton Gábor

A ZALAEGERSZEGI TE FC NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: Szlovénia

Csákvár: ZTE–MÁV Előre Főnix (NB III) 7–0 (Németh D. 2, Spoljaric 2, Dénes Cs. V. 2, Boros)

Lendva (Szlovénia): ZTE–NK Varazdin (horvát) 0–2

ZTE–NK Bistrica (szlovén) 1–2 (Németh D.)

ZTE–NK Lokomotiva Zagreb (horvát) 0–2