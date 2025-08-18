Váradi Benedek: Magunknak is bizonyítani akartunk

Időnként fiesztába csapott át a szombati Magyarország–Románia férfi világbajnoki előselejtező szombat este Szolnokon, amelyet a hazai együttes 86–66-ra megnyert és ezzel nemcsak továbbjutott, hanem karnyújtásnyira került a csoportelsőségtől is. Ehhez már „csak” bármilyen különbséggel győznie kell Szkopjében az északmacedónok ellen szerdán, akiket itthon 96–58-ra vert meg. Pedig szombaton az első félidő alapján még a győzelem sem tűnt biztosnak, a románok ugyanis tapadtak a mieinkre és nagy hajrával kettő pontra faragták a hátrányukat a nagyszünetre (40–38). Csakhogy a fordulást követően nagyobb fordulatszámon pörgött Gasper Okorn szövetségi kapitány legénysége, és állva hagyta riválisát, a harmadik negyedet 26–5-re nyerte meg, így gyakorlatilag eldöntötte a meccset. A Tiszaligetbe kilátogató drukkerek a szolnoki B-közép által feltüzelve varázslatos hangulatot teremtettek, időnként az lehetett az ember érzése, gálameccset, nem pedig a csoportelsőségről döntő csatát lát.

„Nagyon jó volt a hangulat már az előző, északmacedónok elleni meccsen is, a sportcsarnoknak megvan a különleges akusztikája, így ha kitesznek magukért a szurkolók, akkor fantasztikus itt játszani – mondta Váradi Benedek, a Falco hátvédje, aki sokszínűen kosárlabdázott, hat pontja mellett ugyanennyi lepattanót és hét gólpasszt jegyzett az összecsapáson. – Végig jól szurkolt mindenki, a B-közép és mindenki más is, sokat jelent, hogy a hazai válogatott találkozókat ilyen vagy ehhez hasonló légkörben játszhatjuk. A telt ház mellett külön örültem, hogy rengeteg fiatal és gyerek volt a meccsen, ez azért is fontos, mert az ilyen összecsapások pluszt adnak nekik, elősegítheti, hogy esetleg ők legyenek a jövő válogatott játékosai.”

Válogatottunk tagjai tudták, egy győzelem már továbbjutást ér, de azt is, hogy ha legalább 13 ponttal nyernek, akkor a csoportelsőség is elérhető. Ezzel kapcsolatban a 30 éves karmester elmondta, a legfontosabb az volt, hogy visszavágjunk a románoknak a nagyváradi 12 pontos vereségért.

„Tudtuk, hogy miben kell javulnunk, Nagyváradon kemény felkészülés után kissé fásultan játszottunk, szerettük volna bizonyítani magunknak, hogy az csak egy rossz meccs volt, egy kisiklás, jobbak vagyunk annál, mint amit akkor mutattunk – folytatta Váradi. – Ezért is volt fontos, hogy nyerjünk és mivel a harmadik negyedben nagy különbséggel elhúztunk, utána már arra figyeltünk, hogy a szükséges tizenhárom pontos előnyt megtartsuk. Szerdán be kell fejezni a munkát, győzelemmel zárnánk a sorozatot, noha tudjuk, első vagy második hely esetén kikkel kerülnénk egy kvartettbe, sportemberek vagyunk, nyerni szeretnénk. Romániában mi fáradtunk el a harmadik negyedben, most ők, de a védekezésünk volt a kulcs, mindenki beletette a munkát.”

Ha Okorn együttese szerdán győz Szkopjéban, akkor csoportelső lesz és Görögországgal, Montenegróval és Portugáliával kerül egy négyesbe a selejtező második szakaszában. Ha kikap, akkor másodikként jut tovább, és ez esetben Franciaország, Belgium és Finnország lesz az ellenfél a folytatásban, amely novemberben kezdődik.

AZ ÁLLÁS

1. Románia 4 3 1 301–288 7 pont

2. MAGYARORSZÁG 3 2 1 246–200 5 pont

3. Észak-Macedónia 3 – 3 196–255 3 pont

VILÁGBAJNOKI ELŐSELEJTEZŐ, FÉRFIAK

E-csoport

Szerda: Észak-Macedónia–MAGYARORSZÁG, 19 (tv: M4 Sport)

VÉLEMÉNY Mihai Silvasan román szövetségi kapitány: Nagyon szerettük volna megmutatni, hogy megvan bennünk a megfelelő mentalitás, harcolni akartunk, annak ellenére, hogy már továbbjutottunk. A nagyszünetig közel voltunk a magyarokhoz, ám a fordulást követően a támadójátékunk szétesett, nem találtunk könnyű pontokat és dobóhelyzeteket. Nem adtuk fel, azután sem, hogy húsz pont fölé nőtt a hazaiak előnye, de tapasztalt csapat ellen játszottunk, amely tudta, hogyan kell kezelni a kulcspillanatokat, és amely nem engedett vissza minket tizenhárom pont alá.