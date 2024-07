Három földrész légiósai Győrben; Újpesten minden új

ETO: A KÜLFÖLDIEK SZÁMÁBAN MÁR AZ ÉLVONALBA TARTOZNAK A GYŐRIEK; BUMBA SZÓRJA A GÓLOKAT

A tavaly nyártól már az NB II-ben is nagy számban légiósokra építő ETO FC Győr az előző idény második edzőváltása után – előbb a spanyol Antonio Munozt váltotta február végén az ukrán-magyar Kuznyecov Szergej, majd őt két hónappal később a szlovákiai Borbély Balázs –, az évad végére rátalált arra az útra, amely az NB I-be vezetett. A záró öt fordulóban már nem veszítettek pontot a győriek, így a Vasast két ponttal megelőzve, második helyezettként sikerült kiharcolniuk a feljutást.

A Nyíregyházához hasonlóan az NB I-be kilenc év után visszatérő győri csapatot továbbra is a 44 éves, dunaszerdahelyi születésű Borbély Balázs irányítja, akinek az ETO-val a tétmeccseket tekintve még százszázalékos a mérlege. A Rába partján az is optimizmusra adhat okot, hogy a győriek a felkészülési találkozóikon három győzelem és egy döntetlen mellett mindössze egyszer, a szlovák élvonalban szereplő Dunaszerdahelytől kaptak ki, amelynél Borbély korábban másodedzőként dolgozott, és amellyel partneri kapcsolatban áll az ETO, ugyanis mindkét klub Világi Oszkár érdekeltségi körébe tartozik.

Az NB I-ben az ETO abban az értelemben is átveheti a tavasszal kieső Kisvárda helyét, hogy a Ferencváros után az ő keretében lehet a legtöbb külföldi játékos az új idényben. Jelenleg 19, nem Magyarországon született futballista található az ETO keretében, igaz, közülük négyen magyar állampolgárok is, illetve három szlovákiai magyar is van a keretben. Ezzel együtt is lassan egy minivilágválogatott is kijönne a győri keretből, hiszen három földrészről vannak játékosai a csapatnak. A magyarok mellett albán, portugál, román, szlovák, szerb és osztrák játékosok alkotta európai kontingens mellett dél-amerikai (Luciano Vera argentin, Riquelme és Boschlia brazilok) és afrikai (a mali Mamady Diarra és a szudáni válogatott Yasin Hamed) labdarúgókat is találunk Győrben. Más kérdés, hogy a Transfermarkt szerint az ETO még így is csak a 9. az NB I-ben a becsült értéksorrend alapján, tehát a sok külföldi nem feltétlenül jelent értékes, erős csapatot – ezt a Kisvárda esetében is láthattuk az előző idényben...

A nyáron a védelembe az albán válogatottban kétszer szerephez jutó Eneo Bitri, az ott egyszer cserepados Albion Marku, valamint a szerb-magyar Miljan Krpics érkezett Győrbe. Az új arcok közül a DAC-tól kölcsönvett, volt ferencvárosi, a támadásban több poszton is bevethető, de leginkább balszélső szerb-bosnyák Zseljko Gavrics a legértékesebbnek tartott labdarúgó (650 ezer euró), ő azonban sérülés miatt az utóbbi két edzőmeccsen nem lépett pályára.

Borbély az előző idény végén alkalmazott négyvédős rendszerről az előző hetekben áttért a háromvédősre, csapata támadójátékának sikeressége pedig leginkább a Paul Anton, Michal Skvarka, Claudiu Bumba trió teljesítményén múlt. Biztató jel a győriek számára, hogy a korábban Kisvárdán és Fehérváron szereplő magyar-román kettős állampolgárságú Bumba szorgalmasan termeli a gólokat, a felkészülés során hatszor is betalált.

Bár az ETO újoncként nem hazai környezetben kezd, kedvező lehet neki, hogy a nyitányon a Nyíregyháza vendégeként semleges pályán, Mezőkövesden lép pályára. Ezt követően viszont kétszer is otthon játszik, a Debrecent, majd az MTK-t fogadja, így megvan az esélye arra, hogy jó rajtot vegyen.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC GYŐRNÉL

Érkezők: Marku Albion (albán, Dinamo Tirana – Albánia, szabadon igazolható), Miljan Krpics (szerb-magyar, FK Vozdovac – Szerbia)

Kölcsönbe érkezők: Eneo Bitri (albán, Valerenga – Norvégia; legutóbb kölcsönben Cracovia – Lengyelország), Zseljko Gavrics (szerb-bosnyák, DAC 1904 – Szlovákia)

Kölcsönből visszatért: Buna Gábor (Tatabánya), Csóka Bálint (szlovákiai, STK Samorín – Somorja, Szlovákia), Deákovits Richárd (Mosonmagyaróvár), Lacza Alex (szlovák-magyar, Pécsi MFC)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Matteo Lucarelli (olasz, szabadon igazolható), Szujó Attila (Kolorcity Kazincbarcika), Tuboly Máté (debreceni kölcsön után DAC 1904 – Szlovákia)

Kölcsönbe távozók: Huszár Marcell (Diósgyőri VTK)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Kovács Márk (román-magyar, DAC 1904 – Szlovákia, onnan Csíkszereda – Románia), Urblík Norbert (szlovákiai, DAC 1904 – Szlovákia),

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Buna Gábor (Tatabánya)

AZ ETO FC GYŐR NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

ETO–MSK Zilina (Zsolna, szlovák) 3–0 (Bumba 2, M. Diarra)

ETO–Bp. Honvéd (NB II) 3–0 (Skvarka, Bumba, Ráska)

Dunaszerdahely: ETO–STK Samorín (Somorja, szlovákiai, II. o.) 3–1 (William, Csóka B., Skvarka)

Dunaszerdahelyi AC (szlovákiai)–ETO FC Győr 2–1 (Bumba)

ETO–Kisvárda (NB II) 2–2 (Bumba 2)

NYÍREGYHÁZA: FOLYAMATOSAN JÖTTEK A JÓ HÍREK

A tervek szerint a Puskás Akadémia ellen játszhatja első bajnoki meccsét az új stadionjában a Nyíregyháza (Fotó: Nyíregyháza Spartacus, archív)

Az NB II-ből bajnokként feljutó Nyíregyháza vezetősége fokozatosan adagolta a jó híreket a nyáron a klub szurkolóinak. Először is azzal, hogy folyamatosan hosszabbítottak a csapat kulcsemberei, utolsóként a múlt héten az előző idény talán legjobb nyíregyházi játékosa, az NB II-ben 32 meccsen 11 gólt és ugyanannyi gólpasszt jegyző, 10-szeres magyar válogatott Nagy Dominik. Eközben pedig a Tímár Krisztián vezette szakmai stáb is szerződést hosszabbított.

Mivel nem volt sok távozó (a meghatározó játékosok mind maradtak), nem is érkeztek sokan Nyíregyházára a nyáron. A csapat NB I-es szereplését azonban így is nagyban meghatározhatja, hogy a nyáron igazolt három légiós, a Kisvárdáról érkező cseh szélső, Jaroslav Navrátil, a Montenegróból szerződtetett, az ottani élvonalban az előző idényben 34 meccsen 12-szer eredményes szerb csatár, Szlobodan Babics és a szerb-bosnyák belső védő, Ranko Jokics milyen teljesítményre lesz képes.

A felkészülési meccseken felemásan szerepelt a gárda, mert az alacsonyabb osztályú ellenfeleit, így az NB III-as Cigándot és az NB II-es Békéscsabát megverte, ellenben az első osztályú külföldi ellenfelekkel szemben nem tudott nyerni. A horvát HNK Rijekától és a szerb FK Napredaktól is kikapott, a szlovákiai MFK Zemplín Michalovce és a horvát NK Osijek ellen pedig döntetlent játszott. Biztató lehet Tímár Krisztián számára, hogy mindegyik meccsen szerzett gólt a csapata, viszont védekezésben még akad javítanivaló, mivel mindegyik mérkőzésen kaptak gólt, ráadásul a hatból négy találkozón legalább kettőt.

Mindazonáltal jó hír az elmúlt napokra is jutott a nyíregyházi szurkolóknak. Révész Bálint klubtulajdonos ugyanis vasárnap bejelentette, hogy a szakhatóságok már megkezdték az új nyíregyházi stadion úgynevezett minősítési folyamatát, így van rá esély, hogy a 3. fordulóban, az idénybeli második hazai mérkőzését, a Puskás Akadémia elleni meccset már Nyíregyházán rendezheti meg a klub. Mint ismeretes, az előző idényben balmazújvárosi albérletben szerepelt a Szpari, az új idény 1. fordulójában pedig Mezőkövesden fogadja az ETO-t, de ha a hatóságok mindent rendben találnak, akkor augusztusban már hazatérhet. A Nyíregyháza július 26-án, 20.15 órától játszik a Győrrel Mezőkövesden, a 2. fordulóban, augusztus 3-án az MTK-hoz látogat, utána következik a Puskás Akadémia elleni találkozó, aztán Paksra utazik, majd a Fehérvárt láthatja vendégül.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Szlobodan Babics (szerb, OFK Petrovac – Montenegró), Ranko Jokics (szerb, Borac Banja Luka – Bosznia-Hercegovina), Kovács Milán (Gyirmót FC Győr), Jaroslav Navrátil (cseh, Kisvárda), Pinte Patrik (szlovák-magyar, Kazincbarcika), Tóth Balázs (Diósgyőri VTK)

Kölcsönbe érkezők: Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia, ismét kölcsön)

Kölcsönből visszatér: Cseh Norbert (Tiszaújváros), Pataki Bence (Szentlőrinc)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Herjeczki Kristóf (Kolorcity Kazincbarcika), Sigér Ákos (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Vass Patrik (Tatabánya, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Németh Barnabás (siófoki kölcsön után Vasas)

Kölcsönből visszatér klubjához: Vida Kristopher (Kisvárda)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

A NYÍREGYHÁZA NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: Ausztria, július 1–11.

Nyíregyháza–Cigánd (NB III) 5–1 (Beke, Kovácsréti – 11-esből, Cseh, Daróczi, Herjeczki – 11-esből)

Nyíregyháza–MFK Zemplín Michalovce (Nagymihály, szlovákiai) 1–1 (Ramos – 11-esből)

Ausztriában:

Nyíregyháza Spartacus–FK Napredak (szerb) 1–3 (Kovácsréti)

Nyíregyháza–NK Osijek (Eszék, horvát) 2–2 (Gresó, Beke)

*Nyíregyháza–HNK Rijeka (horvát) 1–3 (Oláh B.)

Nyíregyháza–Békéscsaba (NB II) 3–2 (Rjaskó, Farkas B., Beke)

ÚJPEST: ÚJ TULAJDONOS, ÚJ EDZŐ, ÚJ STRATÉGIA

Bartosz Grzelak vezetésével új időszak vette kezdetét Újpesten (Fotó: Újpest FC)

Az Újpest FC megújulása már tavasszal megkezdődött, amikor márciusban a belga Roderick Duchatelet-től a MOL-csoport megvette a klubot. Aztán Ratatics Péter elnök, illetve Benczédi Balázs ügyvezető irányításával a nyáron egy teljesen új, egyelőre, többségében magyarokra és fiatalokra építő játékospolitika alapjait is letette az új vezetés. A szakmai vezetést ugyanakkor már nem a csapatot tavasszal benn tartó Mészöly Gézára, hanem egy külföldi edzőre, az elmúlt másfél évben Fehérváron már bizonyító svéd Bartosz Grzelakra bízták.

Az Újpest első szerzeménye ugyan egy olasz játékos, a már az előző idény közben bejelentett, Mezőkövesdről távozó kapus, Riccardo Piscitelli volt, akit viszont azóta hat magyar futballista követett, valamint két, korábban az NB I-ben már szintén futballozó légiós, a portugál védő, Joao Nunes és a francia-elefántcsontparti csatár, Mamoudou Karamoko. A magyarok között találunk két, egyaránt Fehérvárról távozó rutinos védőt (Gerzelakot eddig összesen három játékosa követte Fehérvárról Újpestre) – a 23-szoros válogatott Bese Barnabást és Gergényi Bencét –, valamint négy, egyaránt 21 év alatti (így az MLSZ úgynevezett fiatalajánlásának megfelelő) és egyaránt utánpótlás-válogatott fiatalt, a Puskás Akadémiától ingyen érkező védőt, Babós Leventét, a Honvédtól, illetve a Debrecentől kivásárolt Kaczvinszki Dominikot és Baranyai Nimródot, valamint a Fiorentina utánpótlásából hazatérő szélsőt, Dénes Adriánt. Továbbá nagy reményeket fűznek Újpesten az idén profi szerződést kötő 21 éves támadó, Dékei Márk játékéhoz is, aki a felkészülési időszakban három gólt is szerzett – egyet a saját térfeléről!

A klub elnöke, Ratatics Péter már az első nyári sajtótájékoztatóján meghatározta azokat a sarokpontokat a játékospolitikában, melyek aztán nyáron vissza is köszöntek a klub igazolásaiban: „Az első csapat keretének több mint ötven százalékát magyar játékosok kell, hogy alkossák, a keret nyolcvan százalékának harminc év alattinak, negyven százalékának pedig huszonöt év alattinak kell lennie.” Ennek megfelelően összesen tíz légiós távozott a klubtól a nyáron. Köztük a zalaegerszegi kölcsönből visszatérő Yohan Croizet is, aki a ZTE-nél ugyan jó teljesítményt nyújtott az előző idényben, de az új szakmai stáb nem volt elégedett az edzésmunkájával, így szerződést bontott Újpesten – majd aláírt Zalaegerszegen.

A Croizet-ügy is mutatja, következetes szakmai munkára kell számítani Újpesten, és mindenkinek be kell állnia a sorba. Grzelak a játékosok mellett új taktikát is hozott magával Fehérvárról: a felkészülési időszakban már az Újpest is átállt az ott alkalmazott három belső védős rendszerre. Az edzőmeccsek azt mutatják, a csapat még az építkezés elején jár, hiszen az öt nyári meccséből csak egyet tudott megnyerni, az osztrák másodosztályú St. Pölten ellen. Persze a felkészülés ezen időszakában még nem az eredmények a legfontosabbak, és még a keretben is várható változás a nyáron, de azt Grzelak is elmondta klubja honlapjának az edzőmeccsek után, hogy eddig vegyes teljesítményt nyújtott csapata, bár a játékosok hozzáállásával elégedett.

Az Újpestnek nem könnyű a sorsolása, mert három nemzetközi kupaindulóval találkozik az első három fordulóban – sorrendben a Puskás Akadémiával, a Pakssal és a Fehérvárral –, viszont ez akár előnyt jelenthet a lila-fehéreknek abból a szempontból, hogy a kettős terhelés megoszthatja a leendő ellenfél figyelmét, erejét.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Babós Levente (Puskás Akadémia, legutóbb kölcsönben Csákvár, szabadon igazolhatóként), Baranyai Nimród (Debreceni VSC), Bese Barnabás (Fehérvár FC), Dénes Adrián (Fiorentina – Olaszország), Gergényi Bence (Fehérvár FC), Kaczvinszki Dominik (Budapest Honvéd), Joao Nunes (João Aniceto Grandela Nunes, portugál, Casa Pia – Portugália, szabadon igazolhatóként), Riccardo Piscitelli (olasz, Mezőkövesd, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: Mamoudou Karamoko (francia-elefántcsontparti, FC Köbenhavn – Dánia, legutóbb kölcsönben Fehérvár FC)

Kölcsönből visszatért: Yohan Croizet (francia, Zalaegerszegi TE FC), Eckl Patrick (Komáromi FC – Szlovákia), Mucsányi Márk (BVSC)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Dékei Márk, Simon Balázs

Kiszemeltek: –

Távozók: Peter Ambrose (nigériai, Aberdeen – Skócia), Jorgosz Andzulasz (görög, HJK – Finnország, szabadon igazolhatóként), Dzenan Burekovic (bosnyák, szabadon igazolható), Yohan Croizet (francia, Zalaegerszegi TE FC – szabadon igazolhatóként) Albi Doka (albán, szabadon igazolható), Sztefan Jevtovszki (északmacedón, Struga Trim-Lum – Észak-Macedónia), Kiss Tamás (szabadon igazolható), Luca Mack (német, szabadon igazolható), Heinz Mörschel (dominikai-német, szabadon igazolható), Branko Pauljevics (szerb-magyar, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Franklin Sasere (nigériai, szabadon igazolható), Szabó Bálint (szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: Varga Balázs (Szeged-Csanád GA)

Kölcsönből visszatér klubjához: Huszti András (Zalaegerszegi TE FC, onnan Fehérvár FC, kölcsönbe), Molnár Zsombor (Vasas FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

AZ ÚJPEST FC NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Komáromi FC (szlovákiai)–Újpest 1–1 (Dékei)

*Újpest–Vasas (NB II) 3–4 (Dékei 2, Ljujics)

Újpest FC–SV Waldhof Mannheim (német, III. o.) 1–1 (Ljujics)

Újpest FC–St. Pölten (osztrák, II. o.) 1–0 (Mucsányi Márk)

Újpest FC–Al-Ahli (szaúdi) 0–1

*2x60 perces mérkőzés

**2x50 perces mérkőzés

***60 perces első, 45 perces második félidő

LABDARÚGÓ NB I

1. FORDULÓ

Július 26., péntek

18.00: Zalaegerszegi TE–MTK Budapest (Tv: Duna World)

Zalaegerszeg

20.15: Nyíregyháza Spartacus–ETO FC Győr (Tv: Duna World)

Mezőkövesd

Július 28., vasárnap

18.50: Újpest FC–Puskás Akadémia FC (Tv: Duna)

Szusza Ferenc Stadion

18.50: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: m4sport.hu)

Diósgyőr