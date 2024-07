Felkészülés: döntetlent játszott ukrán élvonalbeli ellenfelével az MTK

Az ukrán első osztályban 10. helyen végző, az előző idényben Európa-konferencialigában csoportkörös Zorja Luhanszkkal játszott felkészülési mérkőzést az MTK – számoltak be róla hivatalos oldalukon a kék-fehérek. A fővárosi együttes szlovéniai edzőtáborának második találkozóján már a harmadik percben vezetést szerzett Marin Jurina bal felső sarokba lőtt góljával. A találat után is a 23-szoros magyar bajnok volt a veszélyesebb, több helyzetet is kidolgozott, de sem Bognár István, sem Horváth Artúr nem tudott betalálni. Hátul Demjén Patrik is többször védett, ám a félidő legvégén már nem tudott hárítani, Ihor Kirjuhancev kapásból lőtt a hálóba.

A második félidő elején inkább az ukránok akarata érvényesült, a 61. percben mégis Stieber Zoltán találta el a lécet. Még egy-két helyzet adódott a felek előtt az utolsó fél órában, de több gól már nem esett, így a szlovén ND Primorje elleni 5–1-es siker után ezúttal ikszelt az MTK.

NB I-ES CSAPAT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSE

FK ZORJA LUHANSZK (ukrán)–MTK BUDAPEST 1–1 (1–1)

Ljubljana

MTK, 1. félidő: Demjén – Kocsis G., Beriasvili, Nagy Zs. – Hej, Horváth A., Végh B., Bognár I., Kovács P. – Jurina, Polievka. 2. félidő: Rácz G. – Kocsis G., Beriasvili, Varju – Kovács M., Horváth A. (Merényi, 72.), Végh B. (Szőke G., 72.), Stieber Z., Antonov – Kenesei, Jurina (Molnár R., 60.). Vezetőedző: Horváth Dávid

Gólszerző: Kirjuhancev (45.), ill. Jurina (3.)