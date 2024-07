Felkészülés: hatgólos zalai iksz, a KTE legyőzte a Szegedet

ZTE FC–NK NAFTA 3–3

A ZTE FC szlovéniai partnercsapata, az új idényben szintén élvonalbeli NK Nafta ellen zárta szlovéniai edzőtáborát. A hazaiak háromszor is megszerezték a vezetést, harmadjára éppen a Zalaegerszegről kölcsönkapott Szalay Szabolcs révén, ám a ZTE háromszor is egyenlíteni. Mim Gergely fejjel, Németh Dániel oldalsó szabadrúgásból, Josip Spoljaric pedig egy szélről középre lőtt labdára (a nyári szerzemény Bakti Balázs adott be) érkezve volt eredményes.

„Nehéz volt a mögöttünk lévő három hét, a játékosok fáradtak és a hőség sem könnyítette meg a dolgunkat. Őszintén szólva többet vártam az elmúlt mérkőzéseket tekintve, de úgy gondolom van még időnk foglalkozni a problémákkal és előrébb lépni. Van egy elképzelésünk, egy játékstílus, amit gyakorlunk és próbáljuk integrálni az új játékosokat. Az edzések minőségével, a játékosok munkájával elégedett vagyok. Azon mérkőzéseken, amikor az összeszokott keret volt a pályán a játék képe is jól mutatott, sok helyzetet alakítottunk ki, ezen lehetőségek kihasználásán azonban mindenképp javítanunk kell” – értékelt a ZTE FC oldalán Márton Gábor vezetőedző a lefújás után.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

NK Nafta (szlovéniai)–Zalaegerszegi TE FC 3–3

Lendva.

ZTE: Gundel-Takács (Németh E.) – Szendrei (Csóka Do.), Evangelu, Safronov (Nyíri), Várkonyi (Deme), Sinan (Cubrilo)- Kiss B. (Bakti), Csonka ( Györe), Sajbán (Vogyicska) – Mim (Spoljaric), Dénes Cs.

Gólszerzők: Kadric, Kljun, Szalay ill. Mim, Németh D., Spoljaric

KECSKEMÉT–SZEGED 2–1

A Kecskemét két edzőmeccset játszik szombaton, az elsőn 2–1-re győzött Cegléden az NB II-es Szeged ellen, Később a szintén másodosztályú Békéscsaba lesz az ellenfél. A szegediek a védők között kilépő Lukács Dániel révén már az 5. percben megszerezték a vezetést, majd a nyáron a ZTE-től szerződtetett Kovács Barnabás lőtte ki a felső sarkot, a tizenhatos sarkáról. A folytatásban pedig a szegedieknek már csak a szépítésre futotta az erejükből.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Kecskeméti TE–Szeged-Csanád GA 2–1

Cegléd.

KTE: Kersák – Szűcs K., Szabó A., Belényesi, Katona, Zeke, Nikitscher, Kovács B., Banó-Szabó (Vattay 80.), Lukács (Kovács K. 80.), Pálinkás.

Gólszerzők: Lukács (5.), Kovács B. (33.) ill. Sarr (60.)