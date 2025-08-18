Nemzeti Sportrádió

Kady Borges: Csak azért, mert egyszer legyőztük a Ferencvárost, nem jelenti azt, hogy újra továbbjutunk

2025.08.18. 10:20
Kady Borges (20) a BL-főtáblán akar szerepelni (Fotó: Getty Images)
Kady Borges, a jelenleg a Qarabagban szereplő korábbi Ferencváros-labdarúgó nyilatkozott a két csapat keddi Bajnokok Ligája-mérkőzése előtt.

Kedden 21 órakor a Ferencváros az azeri Qarabagot fogadja a Bajnokok Ligája playoffkörének első mérkőzésén, és az azeri sajtó megkérdezte Kady Borgest, aki korábban a magyar csapatban is szerepelt.

„Természetesen ismerős számomra a Ferencváros, mivel az előző idényben ott is szerepeltem. Jó játékosokból álló csapatról van szó, amelynek remek edzője van. Nehéz mérkőzésre számítok, az apró részletek dönthetnek. Fel kell készülnünk mindenre.”

A brazil labdarúgó arról is beszélt, hogy a szakmai stábnak nincs szüksége az ő tanácsaira.

„Az edzői stáb feltérképez minden ellenfelet, begyűjti a szükséges információkat, és erről tájékoztat is minket. Persze, ha kérdeznek, akkor elmondom én is a véleményemet.”

Kady Borges a Qarabag játékosaként már ünnepelhetett továbbjutást a Ferencváros ellen.

„Korábban játszottam az FTC ellen, de azóta mindkét csapatnál történtek változások. Csak azért, mert egyszer legyőztük a Ferencvárost, nem jelenti azt, hogy most is továbbjutunk. Persze én a Bajnokok Ligája főtábláján szeretnék játszani, és mindent megteszek ezért.”

BAJNOKOK LIGÁJA
PLAYOFF, ELSŐ MÉRKŐZÉS
Kedd, 21.00: Ferencvárosi TC–Qarabag (azeri) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

 

 

Ezek is érdekelhetik