Vadnai Jonatán: Kitisztult fejjel kellett folytatnom

Mindkét olimpikon magyar vitorlázó, Érdi Mária és Vadnai Jonatán is szerzett már Európa-bajnoki érmet az elmúlt években, tavaly előbbi aranyat, utóbbi ezüstöt, előtte pedig mind a ketten bronzot. Az idén Marstrandban, Svédország egyik legjelentősebb verseny- és túravitorlás-központjában rendezték az olimpiai ­ILCA-hajóosztály kontinensviadalát, és természetesen mindkét versenyzőnk ott volt a mezőnyben.

Vadnai Jonatán 2015 óta nem hiányzott Eb-ről, az érmei mellett 2020 óta többször végzett a legjobb tízben, erre most is jó esélye volt, olimpiai és világbajnoki negyedikként ott a helye a kontinens elitjében. A hatnapos verseny első három napjában kvalifikációs futamokat rendeztek, ezek alapján a 153 induló három csoportba (Arany, Ezüst és Bronz) került, amelyek versenyeit az utolsó három napon rendezték. Vadnai a legjobbak közé, vagyis az Arany csoportba került, még úgy is, hogy a harmadik kvalifikációs napon kétszer is hibázott.

„Az ötödik és a hatodik futamban is rontottam, amiről tudtam, hogy visszaüt­het a végén, ugyanis a gyengébb kvalifikációs eredményekkel nehezebb a mezőny elején végezni, pláne érmet szerezni. Ahhoz az utolsó három napon kiemelkedően jól kell versenyezni mindegyik futamon – mondta Vadnai Jonatán. – Ráadásul gyenge szeles nap is volt, és azokat balatoni vitorlázóként kifejezetten élvezem, általában jó is vagyok benne, de ez most valamiért nem sikerült. A torna többi részében jól tudtam követni a széljárást, ám azon a napon nehéz volt kiszámítani, és a vitorlaállításom sem volt tökéletes. Egyszerűen bal lábbal keltem fel.”

A 27 éves versenyző szerint ilyenkor frusztráló, hogy az ember pontosan tudja, a végén visszaüthet ez az eredmény, ezért nem szabad rontania az Eb második felében, hiszen összesen csak két futam eredményeit törölheti a végelszámolásnál. Vagyis a maximumot kell nyújtania, és reménykednie, hátha az elég lesz.

Az időjárási viszonyok egyébként ezúttal szinte ideálisak voltak, csak a negyedik nap esett ki a gyenge szél miatt, az utolsó két napon azonban a szervezők pótolták az elmaradt versenyeket, és a szokásos kettő helyett három futamot indítottak, így végül valamennyit megtartották. Vadnainak jól indult a második etap, amit egy második és egy hatodik helyezés jelzett az Arany-csoportban. Végül ötödik lett, ami azért is remek eredmény, mert úgy zárt a dobogó közelében, hogy nem alakult minden tökéletesen.

„A legnehezebb annak megemésztése volt, hogy a kvalifikáció során pontokat dobtam el, ebből a helyzetből kellett talpra állnom. El kellett engednem a történteket, hogy ne kísértsenek később, mert kitisztult fejjel kellett folytatnom – emlékezett vissza. – Az Eb-ötödik hely amúgy reális és elégedett is vagyok vele, ez bármilyen sportágban szép eredménynek számít. De legjobban annak örülök, hogy míg az előző évem kicsit hullámzó volt, az idén valamennyi nagy nemzetközi versenyen jól szerepeltem, mindhárom világkupa-viadalon a legjobb tízben végeztem, a világbajnokságon és az Európa-bajnokságon pedig a legjobb ötben. Eddigi pályafutásom során ez volt a legkiegyensúlyozottabb szezonom.”

A világ- és Európa-bajnok Érdi Mária ezúttal nem volt szerencsés, az utolsó előtti versenynapon kapott egy fekete zászlós rajtbüntetést, egy futamot pedig rosszullét miatt nem tudott befejezni, így a 20. helyen zárta az Európa-bajnokságot. A hajóosztály kontinensbajnoka a férfiaknál a brit Michael Beckett, a nőknél a dán Anna Munch lett.

Bár az idén ez volt az utolsó nagy nemzetközi megméretése, Vadnai Jonatán szezonjának még nincs vége, augusztus 25. és 29. között rendezik meg Balatonfüreden az országos bajnokságot, valamint ott lesz a szeptember 12-től 14-ig tartó Európa-kupa nemzetközi mezőnyében is, amelyet klubja, a Balatonfüredi Yacht Club rendez. Ezt követi majd egy kisebb pihenő, és október 1-jén a horvátországi Splitben kezdi el csapatával a felkészülést a következő szezonra.

ILCA EURÓPA-BAJNOKSÁG, MARSTRAND

Férfiak (ILCA7)

Európa-bajnok: Michael Beckett (Nagy-Britannia) 37 pont

2. Duko Bos (Hollandia) 70 pont

3. Finley Dickinson (Nagy-Britannia) 82 pont

…

5. Vadnai Jonatán (Magyarország) 88 pont

Nők (ILCA6)

Európa-bajnok: Anna Munch (Dánia) 46 pont

2. Agata Barwinska (Lengyelország) 66 pont

3. Emma Plasschaert (Belgium) 74 pont

…

20. Érdi Mária (Magyarország) 157 pont