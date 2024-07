FTC: egy hét múlva a West Ham lesz az ellenfél – hivatalos

A Ferencváros július 4-én, csütörtökön utazott el a második nyári, ausztriai edzőtáborába, Lienzbe. Azóta túl van a második edzőtáborozás első, összességében pedig a nyári harmadik felkészülési meccsén is (a bolgár CSZKA 1984 ellen 1–1-es döntetlenre végzett az FTC, ahogy korábban a Sepsivel is ikszelt, a NK Naftát pedig 1–0-ra legyőzte). A fradi.hu hétfőn a következő két edzőmérkőzésről is tájékoztatást adott.

Július 10-én, szerdán 17 órától a horvát NK Istra 1961 ellen lép pályára Pascal Jansen vezetőedző csapata, majd öt nappal később – ahogy sajtóhírek alapján a napokban jeleztük – , július 15-én, hétfőn 16 órától az Európa-konferencialiga 2023-as győztese, a Julen Lopetegui vezette, londoni West Ham United vár a zöld-fehérekre a második ausztriai edzőtábor zárásaként. Az edzőmeccseket a Ferencváros szurkolói élőképes közvetítésben követhetik nyomon a meccsjegy.fradi.hu oldalon keresztül.



A FERENCVÁROS NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: Ausztria, június 20–27. és július 4–16. (az edzőmérkőzéseket is az edzőtáborozások alatt játssza a csapat Ausztriában)

FTC–NK Nafta (szlovén) 1–0 (Gojak)

FTC–Sepsi OSK (romániai) 4–4 (Loncar, Bassey, Kehinde 2)

FTC–CSZKA 1948 Szófia 1–1 (Pászka)

Július 10., 17.00: FTC–NK Istra 1961 (horvát)

Július 15. 16.00: FTC–West Ham United (angol)