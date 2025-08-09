Megvan Gyökeres első gólja, az Arsenal sima győzelemmel hangolt a PL-re

Bombaerős kezdőcsapatot küldött ki Mikel Arteta vezetőedző az Athletic Club elleni felkészülési mérkőzésre:

Az Arsenal ennek megfelelően már az első félidőben dűlőre vitte a lényegi kérdést – már ha az eredményt nevezhetjük annak felkészülési meccsen. A 34. percben két friss szerzemény hozta össze az első találatot, Viktor Gyökeres fejjel érkezett Martín Zubimendi beadására. Két perccel később Bukayo Saka duplázta meg az előnyt.

A végeredményt a csereként beálló Kai Havertz állította be hajrában.

Az Arsenal jövő vasárnap a Manchester United otthonában kezdi meg a Premier League 2025–2026-os idényét, míg a Bilbao ellenfele a Sevilla lesz a La Liga nyitó fordulójában – szintén augusztus 17-én.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Arsenal (angol)–Athletic Bilbao (spanyol) 3–0 (Gyökeres 34., Saka 36., Havertz 82.)