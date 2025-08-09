Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Megvan Gyökeres első gólja, az Arsenal sima győzelemmel hangolt a PL-re

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.08.09. 20:06
null
Ezt a gólörömöt várhatóan nagyon sokszor látják még az Arsenal szurkolói (Fotó: Getty Images)
Címkék
labdarúgás Arsenal Viktor Gyökeres felkészülés Athletic Bilbao
Az Athletic Bilbao ellen játszotta utolsó felkészülési mérkőzését az Arsenal, amely szombaton az Emirates-kupa döntőjében aratott 3–0-s sikert. A találkozó arról marad emlékezetes, hogy a nyári sztárigazolás, Viktor Gyökeres megszerezte az első gólját a csapatban.

Bombaerős kezdőcsapatot küldött ki Mikel Arteta vezetőedző az Athletic Club elleni felkészülési mérkőzésre:

Az Arsenal ennek megfelelően már az első félidőben dűlőre vitte a lényegi kérdést – már ha az eredményt nevezhetjük annak felkészülési meccsen. A 34. percben két friss szerzemény hozta össze az első találatot, Viktor Gyökeres fejjel érkezett Martín Zubimendi beadására. Két perccel később Bukayo Saka duplázta meg az előnyt.

A végeredményt a csereként beálló Kai Havertz állította be hajrában.

Az Arsenal jövő vasárnap a Manchester United otthonában kezdi meg a Premier League 2025–2026-os idényét, míg a Bilbao ellenfele a Sevilla lesz a La Liga nyitó fordulójában – szintén augusztus 17-én.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Arsenal (angol)–Athletic Bilbao (spanyol) 3–0 (Gyökeres 34., Saka 36., Havertz 82.)

 

labdarúgás Arsenal Viktor Gyökeres felkészülés Athletic Bilbao
Legfrissebb hírek

De Bruyne-show a Napolinál, győzött a Girona ellen a Serie A címvédője

Olasz labdarúgás
4 perce

Ez a transzfer már összejön, a Milantól igazol a Newcastle

Angol labdarúgás
2 órája

Championship: Kosznovszky bemutatkozása elmaradt; Styles remekelt Tóth Balázsék ellen

Légiósok
3 órája

De Geát megünnepelték, Seskóékat bemutatták, a Manchester United döntetlent játszott a Fiorentinával

Minden más foci
3 órája

„Rendületlenül kitartani” – üzenet a geszti Tisza-kastély kertjéből

Labdarúgó NB II
13 órája

Pánik Bukarestben: a drámai fordítás után mentőt hívtak az edzőhöz

Európa-liga
Tegnap, 14:39

Újabb keresztszalag-szakadás, ezúttal a Chelsea kulcsembere dőlt ki

Angol labdarúgás
Tegnap, 10:24

Cristiano Ronaldo mesterhármassal folytatta a felkészülést, portugál csapat ellen

Minden más foci
Tegnap, 9:15
Ezek is érdekelhetik