Füllkrug és Bowen is betalált, legyőzte a Bournemouth-t a szuperhatékony West Ham

Chicagóból Atlantába költözött át a Premier League Summer Series, a 3. forduló első mérkőzését két hárompontos csapat, az AFC Bournemouth és a West Ham United vívta: mind Andoni Iraola, mind Graham Potter alakulata legyőzte az Evertont, és kikapott a Manchester Unitedtől, jobb gólkülönbségének a dél-angliai csapat állt a tabella második helyén. A Bournemouth kezdőjében ott volt a PSG-vel hírbe hozott Ilja Zabarnij, a túloldalon pedig az Everton ellen gólt szerző Lucas Paquetá, akit nemrégiben tisztáztak a fogadási csalás vádja alól.

A Bournemouth kezdte agilisabban a mérkőzést, s a félidő elején akár vezetési szerezhettek volna a piros-feketék, de Marcus Tavernier ragyogó passzából az abszolút ziccerben lévő Evanílson a kapufát találta el. A nagy fölényben játszó „cseresznyék” kihagyott helyzetei a 25. percben bosszulták meg a magukat, amikor az első valamirevaló West Ham-akció végén Jarrod Bowen passzából az Everton ellen is gólt betaláló Niklas Füllkrug vette be a kapujukat. Kisvártatva Zabarnij is eltalálta a lécet – a londoniak a szerencsével sem álltak hadilábon, s 1–0-s előnnyel mentek szünetre.

A második félidőben aztán „megjött” a Bournemouth harmadik kapufája is, amikor a felszabadítani igyekvő londoni kapus, Alphonse Areola Evanílsont találta telibe, a brazilról pedig a jobb oldali lécre vágódott a labda. Aztán ahogy az első félidőben, megint a West Ham lőtt gólt: a 68. percben Malick Diouf ment el a bal szélen, centerezésére Bowen érkezett, és Areola kapujába pörgetett. A hatékonyság erényét a folytatásban sem csillogtatta a tengerparti csapat, így minden helyzetüket értékesítő kelet-londoniak 2–0-s győzelmükkel megszerezték az amerikai négyes felkészülési torna második helyét.

PREMIER LEAGUE SUMMER SERIES

3. FORDULÓ, ATLANTA

AFC Bournemouth–West Ham United 0–2 (Füllkrug 25., Bowen 68.)

23.00: Manchester United–Everton