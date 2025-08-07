Kirúgta táplálkozási tanácsadóját a Real Madrid – sajtóhír

A felemásra sikerült klubvilágbajnokság után a Real Madrid már a valdebebasi edzőközpontban készül az új idényre, és mindjárt egy fontos változásra is figyelmesek lettek a szemfüles újságírók: az El Mundo Deportivo újságírója, Sergio Gómez ugyanis kiszúrta, hogy a klub megvált Itziar González de Arriba táplálkozási tanácsadótól.

Az újságíró szerint a döntést a klubvilágbajnokság után hozta meg a klub, és elsősorban azért érdemes a figyelemre, mert González de Arribának még egy év hátra volt a szerződéséből, és csak egy éve töltötte be a játékosok felkészítése szempontjából fontos pozíciót. Vagyis minden bizonnyal a klubnál nem voltak megelégedve a munkájával.

A Real Madrid állítólag már dolgozik azon, hogy megtalálja a szakember utódját – kiemelten fontos, hogy minél előbb, hiszen a megfelelő táplálkozás elengedhetetlen a felkészüléshez.

A madridiak számára augusztus 19-án kezdődik az új idény, a La Liga 1. fordulójában az Osasunát látja vendégül Xabi Alonso együttese.