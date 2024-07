A West Ham Uniteddel mérkőzhet meg a Ferencváros

„A 2023-ban Ekl-győztes West Ham United jövő héten utazik Ausztriába, ha a Bein Sport programműsora pontos, 16-án hat órakor mérkőzünk meg velük” – olvasható az ulloi129.hu-n. A cikk hozzáteszi, hogy a Ferencváros számára minden bizonnyal ez lehetne az utolsó felkészülési mérkőzés a 23-i Bajnokok Ligája-selejtező előtt.

Mint ismert, a Ferencváros a második fordulóban, kiemeltként kapcsolódik be a selejtezőbe, az ellenfele a walesi The New Saints és a montenegrói FK Decsics párharcának győztese lesz.